Terelu Campos matiza en TVE la información de Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos': “No he prestado dinero”

Los tertulianos de Ni que fuéramos Shhh están dando que hablar. Este sábado, Terelu Campos tuvo que explicar en TVE si es verdad que ha sido “estafada”, tal y como se contó hace unos días en la nueva versión de Sálvame.

La tertuliana niega que su situación sea la que contó Kiko Hernández en el magacín de Canal Quickie, donde afirmó que Terelu “ha sido presuntamente estafada” por una persona a la que “hace dos años dejó 50.000 euros”. Además, añadió otro detalle importante: “Esta persona, presuntamente, había tenido una relación sentimental con ella”.

Este sábado, la hermana de Carmen Borrego fue preguntada al respecto en D Corazón, el programa de TVE para el que trabaja. Asegura que no ha “prestado” dinero y que no la han “estafado”, pero reconoce que existe una “deuda”.

“No es verdad, yo no he prestado dinero, las cosas no son así”, le dijo con rotundidad a Jordi González, aunque no desmintió del todo la información de Hernández: “Yo no he dicho que nadie me deba dinero. He dicho que no lo he prestado”.

Terelu confesó que le “molesta muchísimo” hablar de este tema porque “es incómodo y porque tal y como se ha dicho es totalmente incierto”, así que pidió que “cuando se cuenten las cosas se cuenten como son”.

La hija de María Teresa Campos también dio a entender que Kiko Hernández había recibido esta información de un compañero suyo. El tertuliano de Ni que fuéramos Shhh pidió a la dirección del programa que desconectara su micrófono para hablar del tema con Kiko Matamoros.

“Si un compañero se lo cuenta a este otro para que lo cuente, que diga el nombre de la persona. Sé valiente, que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo. Pero tú, no tu compañero. No le digas a tu compañero que cuente. No, cuéntalo tú”, dijo mirando a cámara en una clara referencia a 'los Kikos'.

“Es mentira, totalmente falso, que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros o que yo le haya prestado a alguien 50.000 euros”, insistió ante las preguntas que le formulaban los colaboradores de D Corazón. “Escuchan campanas pero no saben la iglesia. Pero ahí [en Ni que fuéramos Shhh] hay una persona que conoce la iglesia perfectamente, así que cuéntalo bien”.

Por último, reconoció que en efecto tiene o ha tenido algún trato económico con una persona de la que “nunca” ha hablado porque “es anónima”. “Y no es la única persona que me debe dinero”, concluyó.