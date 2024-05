Confusión y sorpresa en 'La Voz Kids' por una jugada de Melendi que desconcertó a todos: “Llora todo lo que quieras”

La jovencísima Paula Desco terminó su actuación en La Voz Kids este sábado creyendo que no había gustado lo suficiente a los coaches. “No pasa nada”, reaccionó cuando acabó de cantar If only. Parecía que ninguno de los jueces había apostado por ella, pero Melendi paralizó el programa para sorprender a todos los presentes: “Sí, le he dado al botón”, anunció.

En efecto, el asturiano se había girado en el último momento, cuando apenas quedaban dos segundos para que terminara el show de Paula Desco. Cuando acaban las actuaciones se giran automáticamente todos los sillones, así que todos creyeron que ninguno de los coaches había pulsado el botón rojo. Pero Melendi quería tener en su equipo a esta valenciana de 10 años.

Al descubrirse qué es lo que había ocurrido exactamente, la niña, completamente confundida, se echó a llorar y su familia pegó saltos de alegría. “Emociónate todo lo que quieras y ahora te preguntamos cosas”, le dijo el cantante mientras la consolaba con un abrazo.

Paula Desco se convirtió así en la última concursante del equipo de Melendi, que, al igual que sus compañeros, ya ha elegido a todos sus pequeños aprendices.