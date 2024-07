'Así es la vida' terminó para siempre con una confesión de César Muñoz, guiño a Jorge Javier y mención a las críticas

Con lágrimas se despidió este viernes 26 de julio el equipo de Así es la vida; lágrimas porque ya no volverá a iluminarse el plató desde el que Sandra Barneda y César Muñoz le han contado a los espectadores de Telecinco los 'cotilleos' más jugosos del último año. Trece meses después de su estreno, el magacín echa el cierre para siempre.

“Nos han preguntado si nos vamos de vacaciones y volvemos en septiembre. No. Así es la vida no vuelve. Que lo tenga claro la gente”, explicó la presentadora para despejar las dudas que ha generado este desenlace, tan amargo como casi todos: “Nos da mucha pena, pero la vida gira y, cuando se cierra una puerta, se abre otra”.

Producido por Cuarzo, el programa llegó a Telecinco en junio de 2023 para sustituir a Sálvame. La traumática cancelación del magacín de Jorge Javier Vázquez puso en la diana a los nuevos inquilinos de la sobremesa, criticados “injustamente” por un cambio de programación que se escapaba de sus manos.

“Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años aquí”, recordó Barneda este viernes, sin pasar por alto que ella y sus compañeros recibieron “muchas críticas injustas” en aquel momento de difícil transición. “Nosotros siempre hemos puesto una sonrisa”, defendió al tiempo que felicitaba a su equipo por haber sorteado las dificultades y por haber estirado como un chicle la vida de un programa que solo se iba a emitir durante el verano de 2023.

Ahora, por paradójico que resulte, Así es la vida cederá su espacio al nuevo formato del showman catalán, que vuelve a las tardes de Telecinco con una versión actualizada de El diario de Patricia. “Mucha suerte a Jorge Javier Vázquez, al programa que viene”, le deseó Barneda este viernes antes de que los focos de su plató se apagaran para siempre. “Unos finalizan... y otros empiezan”.

César Muñoz se emociona al concluir su gran salto a la TV nacional

Especialmente emocionado pudimos ver a César Muñoz, que veía cómo se le escaba de las manos su primer gran trabajo para una televisión de alcance nacional.

“Ha sido un placer y un orgullo. Ha sido fantástico compartir esta experiencia con vosotros, con un equipo tan joven y talentoso”, empezó diciendo el extremeño, de 33 años, que agradeció a la productora del programa y a Telecinco que hayan “confiado en una persona desconocida” como él: “Es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy feliz de haberlo compartido con vosotros”.

Se le escaparon las lágrimas al hablar de Sandra Barneda, su “compañera de lucha”, la persona que más apoyo le ha brindado cuando le asaltaban las inseguridades en su vertiginoso salto a la televisión generalista. “Has sido lo mejor que me he llevado en este año. Muchas veces he tenido el síndrome del impostor: por qué estoy aquí yo y no otra persona, por qué me han dado la oportunidad a mí. Ella siempre me ha dado la manita y me ha dicho: 'César, tú puedes. A veces, los sueños se cumplen'”, relató emocionado, mirando a los ojos de la catalana. Ella termina esta etapa con la misma sensación. “Creo que tú eres lo mejor que me llevo de Así es la vida”, le contestó.

Al 'funeral' del magacín también asistieron Carmen Borrego, Gema Fernández, Almudena del Pozo, Antonio Montero y Makoke, algunos de sus colaboradores más famosos. Pero ya no hubo tiempo para más discursos de despedida. Pasadas las cinco de la tarde, Así es la vida bajó el telón para siempre: “Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, con toda la honestidad del mundo y con todo el corazón. Hemos sido así. Adiós”.