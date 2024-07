Sandra Barneda cierra 'Así es la vida' por la llegada de Jorge Javier, al que desea “todo el éxito del mundo”

“El programa llegó como un parachoques de verano y terminó quedándose toda la temporada para detener otros choques”. De esta manera resume Sandra Barneda el corto recorrido de su programa, Así es la vida, que se despide de los espectadores de Telecinco este viernes 26 de julio. Un año ha estado en emisión, mucho más tiempo del esperado.

La presentadora ha publicado en las redes sociales un mensaje con el que da por cerrada su etapa al frente del magacín, que “termina siendo –sin pretenderlo– un gran aprendizaje”.

“Más allá de los objetivos y propósitos”, añade Barneda, “Así es la vida ha hecho honor a su propio nombre”. Ella se despide del programa “enormemente sorprendida” y con el corazón “encogido” por “tener que cerrar este maravilloso capítulo” que le ha hecho formar parte de un equipo que, “desde el primero hasta el último, se ha dejado la piel en una lucha muy difícil para un programa tan corto y con tanta publicidad”.

Así es la vida llegó a Telecinco el 26 de junio de 2023 para ocupar la franja liberada por Sálvame. Aterrizó en la pequeña pantalla en un momento complicado por la tensión que había generado la cancelación del histórico magacín que presentaba Jorge Javier Vázquez. Inicialmente solo tendría que haber estado en emisión durante el verano, pero la cadena prefirió mantenerlo en 'el aire' hasta ahora.

Casualmente, Así es la vida se despide para ceder su espacio al nuevo programa de Jorge Javier, al que manda sus mejores deseos: “Ahora, porque Así es la vida, toca desearle a los que vienen todo el éxito del mundo. Para El Diario de Jorge, para Jorge Javier Vázquez y el equipo de Boomerang”.

“Hemos sonreído siempre. Nos hemos consolado y alegrado”, sostiene la presentadora, que agradece la confianza que han depositado en ella sus jefes de Cuarzo (la productora del programa) y Mediaset.

También da las gracias a los colaboradores “que han hecho grande un programa pequeño y con tanto peso que no era suyo a sus espaldas”, “un programa que nació sin más pretensión que sacar una sonrisa y creo que lo hemos conseguido”.

Y “hablando del corazón, que no es una tarea fácil”, Barneda se dirige a César Muñoz, con el que ha moderado cada día la tertulia de Así es la vida. “Mi querido compañero de viaje que me ha robado el corazón desde el minuto uno. La complicidad es tan bonita... Nos hemos reído tanto… Y ahora no sé cuál será nuestro próximo destino pero ojalá en algún momento volvamos a cruzarnos profesionalmente”, desea la comunicadora catalana. “Gracias por haberme dado tanto de ti. Me quedo ese amigo que no se toca y perdura con el tiempo y los proyectos”, le dice al extremeño, quien hace unos días se dirigió a ella como “la mejor maestra que podía imaginar”.

Así es la vida termina este viernes y Sandra Barneda se queda “llena de todo lo vivido y 100% agradecida”. “No ha cambiado el mundo de la televisión, pero me ha cambiado a mí y me ha reconciliado con muchas cosas”, confiesa. “Me voy con una sonrisa, con la tristeza de decir adiós, pero la seguridad que fue mucho más allá de lo esperado. Profesional y personalmente. Ahora toca soltar. Cerrar capítulo y esperar al siguiente”.