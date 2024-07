César Muñoz alaba a Sandra Barneda antes del final de 'Así es la vida': “Es lo mejor que me llevo de esta etapa”

Poco más de un año después de su estreno, Así es la vida se despedirá de la audiencia de Telecinco para siempre. El programa conducido por Sandra Barneda y César Muñoz bajará la persiana para ceder su franja a El diario de Jorge, presentado por Jorge Javier Vázquez, y al que asistimos a la rueda de prensa.

De esta manera, se cierra una etapa de transición en la cadena tras la era Sálvame y otra para Muñoz que debutó como copresentador en este espacio a nivel nacional. Por ello, el periodista ha hecho balance en una entrevista con Vanitatis en la que ha elogiado a su compañera durante este tiempo:

“Sandra es guapa por dentro y por fuera. Tengo a la mejor maestra que podría imaginar, me ha enseñado a escuchar y a ver mucho más allá. Es lo mejor que me llevo de esta etapa y espero que sigamos siendo amigos muchos años más”, asegura.

Aunque también reconoce que para hacer televisión es importante el equipo entero: “La tele es una cadena que necesita a todos los eslabones, desde la redacción hasta la realización, pasando por los operadores de cámara y editores. Sin ellos, no podríamos ponernos delante de la cámara y defender el trabajo de todos”.

No duda al señalar lo peor de la profesión: “No me gustan las envidias ni la gente que no va de cara. Siempre voy de frente, se me ve venir de lejos. No me gustan las intrigas, no se me dan bien”. Y recuerda que él durante su trayectoria ha “intentado hacer mis labores de reportero y presentador lo mejor posible, sin pisar a nadie”.

Preguntado por la crisis televisiva que algunos señalan, lo desmiente explicando que “la tele está más viva que nunca” pero sí que tiene una gran competencia “en las redes sociales”. Por ello “deberíamos arriesgar más en formatos interesantes y en nuevas narrativas” para impulsar a la pequeña pantalla.

Finalmente, también habla de proyectos de futuro a los que le gustaría acceder como “seguir conduciendo programas en directo” pero aún mejor “concursos, que nunca he hecho. Tengo mucho que aportar”, zanja.