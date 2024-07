Jorge Javier presenta su 'Diario' en Telecinco, que lo distancia del de Patricia: “Es otro tiempo y una televisión distinta”

Telecinco ha presentado en sociedad El diario de Jorge, la nueva apuesta de la cadena para las sobremesas, con Jorge Javier Vázquez haciendo valer su poderío ante la audiencia. Se trata, tal y como han reconocido, como “casi un revival”; al recuperar al showman para las tardes de Telecinco, pero también por revivir la memoria de lo que fue un icono de la televisión décadas atrás como El diario de Patricia, con su misma productora, Boomerang TV.

El formato llegará el 29 de julio a la programación, tal y como avanzó verTele y como se ha corroborado en la presentación. Su llegada servirá para reformular la tarde de Telecinco, con el adiós a Así es la vida y con el recorte de parte de la duración de TardeAR, que pasará a comenzar a las 17:30 horas. “Estamos haciendo todo lo posible para que la gente lo vea un día y diga: Tengo que volver a verlo mañana porque algo va a pasar seguro”, ha proclamado el presentador sobre el gran objetivo a largo plazo de este espacio, que a la vez ha despertado sensaciones románticas en los directivos.

“Trabajar en este programa fue como recuperar la memoria de tiempos tan pretéritos donde trabajamos tan a gusto”, ha afirmado Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, durante un acto donde ha estado verTele. El directivo plantea este como “gran reactualización del género clásico, del encuentro del testimonio”, al que se han realizado “ajustes muy finos” para asegurar su idoneidad en los ritmos actuales de la televisión. “Será un programa muy renovado respecto a este tipo de programas que son clásicos y han perdurado en la televisión”.

“Muy esperanzado”, Villanueva destaca que este Diario de Jorge “supone una renovación de las tardes de forma inmediata”. “La televisión es empirismo, propones y tienes que ir poniendo cosas encima de la mesa hasta que veas. Esto es algo diferencial al resto de ofertas, centradas en la ficción. Se nos encendió la bombilla y discurrimos sobre eso”, agrega Villanueva, en referencia a la competencia que encontrará el catalán en su nueva etapa en la franja vespertina, donde TVE y Antena 3 apuestas pon seriales.

“Las historias están contadas en presente y en futuro”

La llegada en verano, según Villanueva, permitirá analizar “curva a curva” el rendimiento y “afinar” el formato para asegurar su continuidad a largo plazo. Como bastión para consolidarlo, el liderazgo de un Jorge Javier Vázquez que ha vuelto en 2024 a reafirmarse como alfil del entretenimiento en Mediaset.

Como muestra clara de ello, el presentador está ya en dos prime times con Supervivientes All Stars, y a partir del próximo curso habrá de sumar Gran Hermano y Hay una cosa que te quiero decir. Así las cosas, El diario de Jorge “llega en un momento de mi carrera en la que parecía mentira que iba a aparecer la sorpresa”. “Cuando me llegó fue como: ¿de verdad?”, ha recordado.

“Lo único que me preocupaba era que todos tenemos en la cabeza El diario de Patricia y ha marcado a mucha gente. No quiero hacer lo mismo”, reconoce el presentador, que asegura que sus temores “desaparecieron” al empezar a trabajar con el equipo. Para él, el reto por delante es “cómo contar las historias”, y en ese sentido, “el equipo ha descubierto la manera de sorprender al espectador a la hora de contarlas”.

Vázquez señala, en ese aspecto, la referencia a un libro, La dama de blanco de Wilkie Collins, que cuenta una historia a través de los ojos de diferentes personajes: “Cuando crees que tienes la historia, hay un punto de vista que desmonta lo que te han contado. Creo que El diario es un poco La dama de blanco. Una historia puede ser entendida y vista desde diversos puntos”, reflexiona. “Las historias, y esto va a diferenciar a El diario, están contadas en presente y en futuro y esto va a ser un punto importante”, ha puntualizado Encarna Pardo, Directora Ejecutiva Entretenimiento de Boomerang TV.

Tan importante será como la identidad que confiere Vázquez. Él ha dejado claro que no habrá colaboradores famosos: “Es mi programa, es mi diario.... ¡No!”, ríe, y plantea: “Hay que empezar a reivindicar la televisión del presentador. Una cosa de autor. Creo que también hay que reivindicar los programas de autor. Yo he trabajado con los mejores colaboradores muchos años y me gusta tener también la oportunidad de enfrentarme al programa solo. Por eso me provoca tantísima ilusión y tengo tantas ganas de empezar. El enfrentarme a algo nuevo en mi carrera, y eso a mi edad produce muchísima ilusión”.

“Pocas veces he visto a un presentador tan entregado”

Otro aspecto es el que señala Encarna Pardo, que asegura que “van a pasar muchas cosas”. La gente no viene a contar su pasado. El programa se vive en presente y se llega hasta el futuro. Es una máquina del tiempo en un programa en directo“, afirma, destacando la entrega de Jorge Javier: ”Pocas veces he visto a un presentador tan entregado con una idea, un proyecto y un formato, tan emocionado y tan dispuesto. La ilusión, las ganas, de afrontar un reto en tele es fundamental. Nos encanta que tenga las mismas ganas, esperanzas e ilusiones“.

Algo que todos han querido reforzar es la diferencia entre este Diario de Jorge Javier y el paradigmático Diario de Patricia: “No es un programa igual a otro. Ni el mismo testimonio, aunque no me gusta usar la palabra testimonio. Peor cada persona viene a contar su vida y cada uno lo hace de forma diferente”, explica Pardo, que cree que Mediaset ha sido “valiente” por “hacer algo distinto”: “La gente puede decir que no es nada novedoso, pero para el espectador sí que lo va a ser. Nos enfrentamos a una tarde en la que somos la única oferta de no ficción. Respetamos a la competencia por supuesto, pero creo que es algo diferente y creo que la cadena ha sabido apostar por algo diferente. Es una revisión total a las historias de toda la vida”.

“El tiempo es muy importante y eso afectó a 'El diario de Patricia'”

Esa revisión también tiene que ver con las praxis cuestionables que se produjeron tiempo atrás en los once años de El diario de Patricia, y que sus propios trabajadores han contado con el paso de los años. Preguntados por verTele sobre si se ha tenido en cuenta esto a la hora de captar los testimonios, Pardo deja claro que “es otro tiempo, otra televisión distinta, es otro programa en el tono y el tipo de historias”.

Jorge Javier expande la reflexión: “La tele es un medio que mejor se ajusta a lo que sucede con la realidad. En corazón incluso hacíamos cosas que ahora no se podrían hacer: menores, salud... Cualquier paso que se ha dado en la sociedad, la televisión lo ha recogido al instante”, defiende el también escritor.

“El sabor de las cosas cambia. Tú eres el mismo, pero las cosas de tu alrededor hacen que tu carácter se vaya componiendo de otra manera”, prosigue Pardo. “El diario fue de los más longevos en el tiempo. El tiempo es muy importante y eso afectó a El diario de Patricia. Hicimos un programa que se diseñó de una manera y fue el primer talk show que incorporaba elementos del prime time del entretenimiento a la tira del diario. Eso hizo que se diesen saltos mortales. Eso esta bien o mal, según se valore, pero es lo que hizo que la gente se enganchase”, añade.

Villanueva zanja el análisis devolviendo la atención a la idea de la “curva de aprendizaje” a la que someterá el programa. “Hay que ver a qué cosas prestar más y mejor atención. Esto irá redundando en el transcurso del programa”.

El papel de la escenografía en 'El diario de Jorge'

Cada uno de los protagonistas del nuevo espacio de Telecinco relatará sus historias divertidas, tiernas, curiosas o emotivas, pero todas con un denominador común: no dejarán indiferente a nadie. Serán historias que, en muchos casos, no serán narradas en pasado, sino en presente... e incluso con continuidad en el futuro, a través de anuncios, revelaciones y declaraciones inesperadas para sus protagonistas y visitas que sorprenderán tanto en el plató como a la audiencia.

El relato de las historias en El Diario de Jorge se llevará a cabo en un innovador plató integrado por un set principal y diferentes espacios alternativos que resultarán cruciales en la narrativa y darán también la posibilidad de abordar diferentes historias en paralelo:

- El backstage: en este espacio, personas con algún tipo de vínculo relevante con las historias que formen parte del programa podrán escuchar e intervenir, matizando o confrontando el relato del protagonista.

- El reservado: en este set, dotado de mayor intimidad, se desarrollarán las historias más intensas o con un especial grado de emotividad.

- El búnker: en esta sala 'acorazada' serán sorprendidos algunos de los protagonistas, cuya vida puede estar a punto de cambiar de rumbo.

- El privado: este espacio está diseñado para invitar a la reflexión, a la resolución de dudas o a arrojar luz en torno a la verdad de una historia.

- La antesala: este set acogerá a los protagonistas con detalles importantes que aportar en torno a una historia antes de sorprender con su irrupción en el set principal.

El programa incorporará modernas herramientas y recursos visuales y escenográficos que servirán, entre otras posibilidades, para revelar la existencia de posibles prismas diferentes de una misma historia o para anunciar que el relato de uno de los protagonistas no ha alcanzado aún su punto final, sino que tendrá una continuidad y merecerá un seguimiento.

Realizado en riguroso directo, los invitados tendrán un papel clave en la narración de las historias de las que forman parte. Tanto que incluso podrán activar 'El botón del pánico' cuando crean necesario detener la conversación para puntualizar, contrastar o confrontar una parte del relato que esté llevando a cabo el protagonista.

Los viernes, para buscar pareja

Además de los testimonios por temáticas de lunes a jueves, cada viernes se abrirá una ventana al amor en El diario de Jorge, que buscará pareja a sus invitados con la ayuda del propio Jorge Javier. Será una búsqueda en la que la diversidad de sexo, género, gustos, condición, edad, etc. estará siempre muy presente.

Los protagonistas no solo tendrán al presentador como fiel aliado, sino que sus propios amigos y familiares ejercerán como consejeros ante el momento clave de elegir entre una serie de candidatos dispuestos a enamorarse.