Rosa Villacastín recomienda a Ana Rosa “saber irse” de la primera línea: “Si yo fuera ella, ya no estaría ahí”

Rosa Villacastín puso en mayo punto final a su larga trayectoria profesional. La veterana periodista del corazón decidió dar por concluida su carrera, al considerar que se ha acabado un ciclo y con el deseo de “disfrutar de otras cosas de la vida”. Bajo la promesa de no volver a intervenir en programas de televisión ni de escribir más crónicas periodísticas, Villacastín sí aprovecha, ya en su vía de salida, a opinar sobre el actual momento de la televisión y de la crónica social, y también sobre otras compañeras de profesión, como Ana Rosa Quintana.

Con esta última compartió años de éxito en Antena 3, repartiéndose la conducción de Extra Rosa, entre 1997 y 1998. Sobre la actual situación de su excompañera, ahora al frente de las tardes de Telecinco, con un TardeAR que en su primera temporada no ha logrado revalidar el dominio de las mañanas al que se acostumbró con El programa de AR, tiene una opinión clara: “Es que hay que saber irse”, declara en una entrevista a El País.

“Yo decidí jubilarme cuando se fue Piqueras. Ana Rosa tiene dos hijos pequeños, un marido joven y está forrada… Si yo fuera Ana Rosa, ya no estaría ahí”, añade Villacastín, que aclara que “se lo he dicho a ella” directamente. “Yo haría un programa de entrevistas a la semana, por la noche, y el resto a vivir”.

Su desencuentro con Jorge Javier: “No quiero saber nada”

Villacastín recuerda que fue ella quien descubrió, precisamente en esos años de Extra Rosa, a Jorge Javier Vázquez, con quien terminó en malos términos “por una chorrada”. Se refiere al desencuentro con él a cuenta de un mensaje de WhatsApp referido a Rocío Carrasco, y que él mismo hizo público y reprobó en pleno directo.

“Si me lo hubiera dicho en privado, me habría hecho gracia. Pero me molestó que lo dijera al aire. No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página”, explica.

Ya desde fuera, asegura que “la prensa del corazón de ahora no me interesa nada”, dado a que “los personajes salen de Gran Hermano y Supervivientes”. “Yo comí con Carlos de Inglaterra y la Preysler. ¿Cómo me van a interesar los chavales de Gran Hermano? No tienen nada interesante que contar”, asegura.