España en los JJOO 2024: Calendario para no perderse ni un minuto de nuestros deportistas olímpicos por TV

Ya están aquí los Juegos Olímpicos París 2024. La competición comenzó oficialmente el pasado miércoles 24, pero es ahora, tras la celebración de la ceremonia de apertura, cuando la cita olímpica ha echado definitivamente a andar. Desde ahora, y hasta el próximo 11 de agosto, 10.500 deportistas repartidos en casi 200 delegaciones y 45 disciplinas diferentes lucharán por un mismo objetivo: colgarse una de las 5.084 medallas (contando deportes individuales y por equipos) que se han producido para la ocasión.

Sus ganadores se irán conociendo en el transcurso de 329 eventos divididos en 762 sesiones. La plataforma Max será la ventana de emisión que ofrecerá cada minuto, cada medalla y cada momento del evento olímpico en España (así se verán en la plataforma). En total, 3.600 horas de contenido que pondrá a disposición de los usuarios (sin necesidad de pagar el paquete de deportes) de la mano del equipo de Eurosport. Además, 400 de esas horas de competición también se podrán ver en abierto a través de TVE (así se verán en la cadena pública).

A lo largo de las próximas dos semanas, París será testigo de grandes hazañas y momentos icónicos, como las siempre esperadas finales de los 100 metros lisos masculinos (4 de agosto, 21:50 horas) y femeninos (3 de agosto, 21:20h). Sin embargo, aquí vamos a repasar las principales opciones de medalla del equipo español y sus horarios de competición para que no te pierdas a ninguna de nuestras estrellas luchando por la gloria olímpica.

ATLETISMO

El deporte rey de los Juegos Olímpicos puede dar algunas alegrías a España, sobre todo en dos categorías. La primera, el triple salto, donde Jordan Díaz y Ana Peleteiro aspiran al oro tras haberse proclamado este mismo verano campeones de Europa. Y la segunda, los 20km marcha, donde contamos con los vigentes campeones del mundo Álvaro Martín y María Pérez. Además, Paul McGrath viene de ser plata en los europeos, y Laura García Caro se quedo a unos pasos (literalmente) del bronce, así que son otras dos series opciones a tener muy en cuenta. Por si fuera poco, los cuatro participarán en la nueva categoría de relevos mixtos, por lo que las posibilidades de medalla aumentan. También tienen opciones de catar metal nuestros chicos del 110m vallas (Asier Martínez y, sobre todo, Quique Llopis) y los del 800 (Adrián Ben, Elvin Josué Canales y, en especial, Mohamed Attaoui).

Triple salto masculino: Jordan Díaz

7 de agosto: Clasificación (19:15 horas)

9 de agosto: Final (20:10 horas)

Triple salto femenino: Ana Peleteiro

2 de agosto: Clasificación (18:15 horas)

3 de agosto: Final (20:20 horas)

20km marcha masculino: Álvaro Martín, Paul McGrath y Diego García Carrera

1 de agosto: Carrera (7:30 horas)

20km marcha femenino: María Pérez, Cristina Montesinos y Laura García Caro

1 de agosto: Carrera (9:20 horas)

Relevo mixto marcha (dos equipos):

7 de agosto: Carrera (7:30 horas)

800 metros masculinos: Adrián Ben, Elvin Josué Canales y Mohamed Attaoui

7 de agosto: Primera ronda (11:55 horas)

8 de agosto: Repesca (12 horas)

9 de agosto: Semifinal (11:30 horas)

10 de agosto: Final (19:25 horas)

110mv masculinos: Quique Llopis y Asier Martínez

4 de agosto: Primera ronda (11:50 horas)

6 de agosto: Repesca (10:50 horas)

7 de agosto: Semifinal (19:05 horas)

8 de agosto: Final (21:45 horas)

BADMINTON

Carolina Marín es una de las grandes estrellas españolas que participará en París 2024. La onubense, que se perdió los JJOO de Tokio por una lesión, intentará sumar otro oro al que ya consiguió en Rio 2016. Opciones tiene, desde luego, pues viene de ser campeona de Europa, subcampeona del mundo y campeona, este mismo año, del prestigioso torneo All England.

Fase de grupos : del 27 al 31 de julio

: del 27 al 31 de julio Octavos de final: 1 de agosto

1 de agosto Cuartos de final: 3 de agosto

3 de agosto Semifinal : 4 de agosto:

: 4 de agosto: Final y partido por el bronce: 5 de agosto

BALONMANO MASCULINO

Abrimos el turno del deporte por equipos con el balonmano. Los 'Hispanos' se han clasificado para París vía preolímpico tras su pinchazo en el último europeo (cayeron en la primera fase). Aun así, sus bronces en Tokio y en el último mundial bien merecen tenerlos muy en cuenta para la lucha por las medallas.

27 de julio : España-Eslovenia (9:00 horas)

: España-Eslovenia (9:00 horas) 29 de julio : España-Suecia (16:00 horas)

: España-Suecia (16:00 horas) 31 de julio : España-Japón (14:00 horas)

: España-Japón (14:00 horas) 2 de agosto : España-Alemania (16:00 horas)

: España-Alemania (16:00 horas) 4 de agosto: España-Croacia (21:00 horas)

Si pasan las primera fase...

7 de agosto: Cuartos de final (9:30 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (13:30 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (17:30 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (21:30 horas)

9 de agosto: Semifinales (16:30 horas)

9 de agosto: Semifinales (21:30 horas)

11 de agosto: Partido por el bronce (9 horas)

11 de agosto: Final (13:30 horas)

BALONMANO FEMENINO

Las 'Guerreras' parten, a priori con menos opciones que los 'Hispanos' para subir al podio, pero se han colado en el top-5 en dos de los últimos tres JJOO (bronce en Londres 2012 incluido) y su cuarto puesto en el mundial de 2021 nos hace albergar ciertas esperanzas en ellas.

25 de julio: España-Brasil (18-29)

España-Brasil (18-29) 28 de julio : España-Angola (19:00 horas)

: España-Angola (19:00 horas) 30 de julio: España-Países Bajos (14:00 horas)

España-Países Bajos (14:00 horas) 1 de agosto : España-Hungría (14:00 horas)

: España-Hungría (14:00 horas) 3 de agosto: España-Francia (11:00 horas)

Si pasan la primera fase...

6 de agosto: Cuartos de final (9:30 horas)

6 de agosto: Cuartos de final (13:30 horas)

6 de agosto: Cuartos de final (17:30 horas)

6 de agosto: Cuartos de final (21:30 horas)

8 de agosto: Semifinales (16:30 horas)

8 de agosto: Semifinales (21:30 horas)

10 de agosto: Partido por el bronce (10 horas)

10 de agosto: Final (15 horas)

BALONCESTO MASCULINO

'La Familia' ha sufrido lo indecible para llegar a París, pero una vez que están aquí, qué menos que confiar en ellos. Los chicos de Scariolo están en el grupo 'de la muerte' (Australia, Grecia y Canadá), pero ya demostraron en el Eurobasket de 2022 que no llevar el cartel de favoritos también les sienta bien. También a Rudy Fernández, que se retirará en París con seis JJOO a sus espaldas, más que ningún otro jugador español en la historia.

27 de julio : España-Australia (11:00 horas)

: España-Australia (11:00 horas) 30 de julio : España-Grecia (11:00 horas)

: España-Grecia (11:00 horas) 2 de agosto: España-Canadá (17:15 horas)

Si pasan de fase...

6 de agosto: Cuartos de final (11 horas)

6 de agosto: Cuartos de final (14:30 horas)

6 de agosto: Cuartos de final (18 horas)

6 de agosto: Cuartos de final (21:30 horas)

8 de agosto: Semifinales (17 horas)

8 de agosto: Semifinales (21 horas)

10 de agosto: Partido por el bronce (11 horas)

10 de agosto: Final (21:30 horas)

BALONCESTO FEMENINO

La selección femenina tampoco ha tenido mucha suerte en el sorteo, pues se verán las caras con la actual subcampeona del mundo (China) y con la siempre temible Serbia. Sin embargo, España es la actual subcampeona de Europa y en Tokio se quedó a dos canastas de las semifinales. Es decir, que hay motivos para la esperanza.

28 de julio : España-China (13:30 horas)

: España-China (13:30 horas) 31 de julio : España-Puerto Rico (11 horas)

: España-Puerto Rico (11 horas) 3 de agosto: España-Serbia (13:30 horas)

Si pasan de la primera fase...

7 de agosto: Cuartos de final (11 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (14:30 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (18 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (21:30 horas)

9 de agosto: Semifinales (17:30 horas)

9 de agosto: Semifinales (21:30 horas)

11 de agosto: Partido por el bronce (11:30 horas)

11 de agosto: Final (15:30 horas)

BOXEO

El boxeo contará con un nutrido grupo de españoles en París. Hasta siete, todos ellos con medallas internacionales a sus espaldas. Destaca el nombre de Laura Fuertes por ser la primera boxeadora española en clasificarse para unos JJOO. Además, es bronce mundial en su categoría, por lo que aspira al podio. Rafael Lozano Jr. (bronce europeo), Ayoub Ghadfa (campeón de Europa), Oier Ibarreche (campeón de Europa Sub-23), José Quilés (subcampeón de Europa 2022) también merecen ser tenidos en cuenta. Y por supuesto, también Emmanuel Reyes, 'El Profeta', que en Tokio sufrió una cuestionable derrota en cuartos de final que le privó de luchar por las medallas.

Del 27 de julio al 10 de agosto

CICLISMO

La prueba de ciclismo en ruta contará con varios de los primeros espadas del circuito (Evenepoel, van der Poel, van Aert...), por lo que Juan Ayuso no lo tendrá fácil para colgarse una medalla al cuello. El catalán viene de abandonar el Tour de Francia por Covid cuando iba noveno, ero si lo deja atrás, en un día de competición puede pasar cualquier cosa. Y más sin Pogaçar, baja de última hora. Oier Lazkano y Álex Aramburu completan el equipo español.

3 de agosto

CICLISMO MTB

David Valero lleva tiempo con la cita de París entre ceja y ceja. Bronce en Tokio y plata en el mundial de 2022, el granadino es nuestra mejor opción en la prueba de mountain bike. También competirá por España Jofre Cullell.

29 de julio (14:10h)

ESCALADA

Alberto Ginés hizo historia en Tokio al ganar la primera medalla de oro de escalada en unos JJOO. Ahora, el joven cacereño busca colgarse otra en bloques + dificultad.

Escalada: Bloques + dificultad:

5 de agosto : Semifinal bloques (10:00 horas)

: Semifinal bloques (10:00 horas) 7 de agosto : Semifinal dificultad (10:00 horas)

: Semifinal dificultad (10:00 horas) 9 de agosto : Final bloques (10:15 horas)

: Final bloques (10:15 horas) 9 de agosto: Final dificultad (12:35 horas)

También hay que prestar atención a Leslie Romero, que cuenta con varias medallas internaciones en su palmarés en la prueba de velocidad.

5 de agosto : Clasificación cabezas de serie (13:00 horas)

: Clasificación cabezas de serie (13:00 horas) 5 de agosto : Clasificación eliminatorias (13:35 horas)

: Clasificación eliminatorias (13:35 horas) 7 de agosto : Cuartos de final (12:35 horas)

: Cuartos de final (12:35 horas) 7 de agosto : Semifinales (12:46 horas)

: Semifinales (12:46 horas) 7 de agosto: Final (12:54 horas)

ESGRIMA

España llevaba tres JJOO sin tener a una representante española en esgrima. Lucía Martín-Portugués ha roto esa racha. Y además, llega a París como la cuarta del ranking mundial en la categoría de sable, por lo que se presenta como una de las máximas candidatas a medalla. Toda su participación será el 29 de julio.

Ronda de 1/64 de final (9:00 horas)

Ronda de 1/32 de final (10:25 horas)

Octavos de final (14:05 horas)

Cuartos de final (15:55 horas)

Semifinales (19:00 horas)

Combate por el bronce (20:50 horas)

Final (21:45 horas)

FÚTBOL FEMENINO

La selección femenina de fútbol llega a la cita olímpica como campeona del mundial y de la Liga de Naciones. Motivos más que suficientes para pensar que Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Olga Carmona y compañía pueden irse de Francia con el oro colgado al cuello. O como mínimo, con una medalla que sumar a su palmarés.

25 de julio : España-Japón (2-1)

: España-Japón (2-1) 28 de julio : España-Nigeria (19:00 horas)

: España-Nigeria (19:00 horas) 31 de julio: España-Brasil (17:00 horas)

Si pasan de fase...

3 de agosto: Cuartos de final (15:00, 17:00 o 21:00 horas)

6 de agosto: Semifinales (18:00 horas o 21:00 horas)

9 de agosto: Partido por el bronce (15:00 horas)

10 de agosto: Final (17:00 horas)

FÚTBOL MASCULINO

En el torneo olímpico masculino solo pueden participar tres jugadores mayores de 23 años, por lo que no veremos a casi ninguno de los campeones de la Eurocopa. Solo repetirán dos (Baena y Fermín), pero aun así, España tiene mimbres de sobra para repetir, como mínimo, la plata que ganó en Tokio.

24 de julio : España-Uzbekistán (2-1)

: España-Uzbekistán (2-1) 27 de julio : España-República Dominicana (15:00 horas)

: España-República Dominicana (15:00 horas) 30 de julio: España-Egipto (15:00 horas)

Si pasan de fase...

2 de agosto: Cuartos de final (17:00 o 19:00 horas)

5 de agosto: Semifinales (18:00 o 21:00 horas)

8 de agosto: Partido por el bronce (17:00 horas)

9 de agosto: Final (18:00 horas)

GIMNASIA ARTÍSTICA

El combinado español participará con cinco gimnastas en la prueba por equipos. Entre ellos, Ray Zapata, que luchará por reeditar la plata que consiguió en Tokio en la categoría de suelo. En la competición femenina, tendremos tres representantes, y una de ellas, Alba Petisco, disputará todos los aparatos.

Del 27 de julio al 5 de agosto

GIMNASIA RÍTIMICA

La selección española conquistó en el último mundial (celebrado el año pasado en Valencia), la medalla de bronce por equipos. Por tanto, habrá que estar muy pendientes de ellas y ver si consiguen repetir dicha hazaña, ahora a nivel olímpico.

8 de agosto: Concurso completo individual. Clasificación Parte 1 (10 horas)

8 de agosto: Concurso completo individual. Clasificación Parte 2 (15 horas)

9 de agosto: Concurso completo por equipos. Clasificación Parte 1 (10 horas)

9 de agosto: Concurso completo por equipos. Clasificación Parte 2 (11:15 horas)

9 de agosto: Concurso completo individual. Final (14:30 horas)

10 de agosto: Concurso completo por equipos. Final ((14 horas)

GOLF

Jon Rahm no pasa por su mejor momento, pero no se puede descartar al campeón del US Open y el Masters de Augusta en la pelea por las medallas olímpicas. David Puig será el otro representante español.

1 de agosto: Primera ronda (9 horas)

2 de agosto: Segunda ronda (9 horas)

3 de agosto: Tercera ronda (9 horas)

4 de agosto: Final (9 horas)

En categoría femenina tendremos a Azahara Muñoz y a Carlota Ziganda, que hace un año fue clave para que Europa ganara la Solheim Cup, el equivalente femenino de la Ryder Cup.

7 de agosto: Primera ronda (9 horas)

8 de agosto: Segunda ronda (9 horas)

9 de agosto: Tercera ronda (9 horas)

10 de agosto: Final (9 horas)

JUDO

España se presenta en París con varios judocas de primer nivel. Destaca Fran Garrigós y Niko Sherazadishvili, que saben lo que es ganar mundiales en sus respectivas categorías. También Ai Tsunoda en categoría junior. David García Torné, Laura Martínez y Salva Cases son otros nombres a tener en cuenta.

Del 27 de julio al 3 de agosto

NATACIÓN

Sin Mireia Belmonte, las opciones españolas de medalla pasan por Hugo González de Oliveira, campeón mundial de los 200 espalda y subcampeón de los 100 espalda. Además, en París también competirá en los 200 metros estilos.

100 espalda masculino

28 de julio: Series (a partir de las 11:00 horas)

28 de julio: Semifinales (21:32 horas)

29 de julio: Final (21:19 horas)

200 espalda

31 de julio: Series (a partir de las 11:00 horas)

31 de julio: Semifinales (21:37 horas)

1 de agosto: Final (20:37 horas)

200 estilos

1 de agosto: Series (a partir de las 11:00 horas)

1 de agosto: Semifinales (21:35 horas)

2 de agosto: Final (20:43 horas)

NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS

María de Valdés llega a los JJOO tras ser subcampeona en el último mundial en la categoría de 10kg, por lo que su nombre es uno más que sumar a la lista. Ángela Martínez podría dar la sorpresa.

8 de agosto: Carrera (7:30 horas)

NATACIÓN ARTÍSTICA

La natación artística, antes conocida como natación sincronizada, ha dado grandes alegrías al olimpismo español. En equipos, España fue tercera en el último mundial, mientras que el dúo formado por Iris Tió y Alisa Ozhogina fue cuarto.

5 de agosto: Rutina técnica por equipos (19:30 horas)

6 de agosto: Rutina libre por equipos (19:30 horas)

7 de agosto: Rutina acrobática por equipos (19:30 horas)

9 de agosto: Rutina técnica por dúos (19:30 horas)

10 de agosto: Rutina libre por dúos (19:30 horas)

PIRAGÜISMO

El piragüismo español apunta muy alto en París. El K4-50 encabezado por el televisivo Saúl Craviotto y el abanderado Marcus Cooper (Rodrigo Germade y Carlos Arévalo completan el cuarteto) aspira a todo, al igual que el K4-500 femenino (Teresa Portela, Sara Ouzande, Estefanía Fernández y Carolina García). Los K2-500 (Adrián del Rio y Marcus Cooper - Rodrigo Germade y Carlos Arévalo) y el C2 500 (Antía Jácome y María Corbera) también lucharán, a priori, por las medallas.

Del 6 al 10 de agosto

REMO

Dennis Carrecedo y Caetano Horta (LM2x), Aina Cid y Esther Briz (W2), Jaime Canalejo y Javier García (M2), y Aleix García y Rodrigo Conde (M2x) participarán en París con opciones de metal.

Del 27 de julio al 3 de agosto

SALTOS DE TRAMPOLÍN

A principios de año, Nico García Boissier y Adrián Abadía obtuvieron el bronce mundialista en trampolín de tres metros sincronizado, de ahí que deban ser tenidos en cuenta para la medalla olímpica.

8 de agosto: Final (11:00 horas)

Se puede decir lo mismo en categoría femenina de Ana Carvajal, que viene de ser campeona de Europa en la plataforma de diez metros.

5 de agosto: Preliminares (10:00 horas)

5 de agosto: Semifinales (15:00 horas)

6 de agosto: Final (15:00 horas)

SKATE

Danny León y Naia Laso ganaron la última Copa del mundo, celebrada en marzo, en la categoría de 'Park'. Ahora esperan repetir en París.

Park masculino

7 de agosto: Eliminatoria (12:30 horas)

7 de agosto: Final (17:30 horas)

Park femenino

6 de agosto: Eliminatoria (12:30 horas)

6 de agosto: Final (17:30 horas)

SURF

Nadia Erostarbe y y Andy Criere vienen de ser cuarto y sexto, respectivamente, en el último mundial. Es decir, que pueden soñar con el podio, aunque no será fácil alcanzarlo. Eso sí, para verles en acción habrá que trasnochar, pues el surf se disputa en Tahití.

Surf femenino

Del 28 al 31 de julio. La primera ronda se disputa por la tarde (a partir de las 19:00 horas) y los cuartos a primera hora de la noche (a partir de las 21:30h). El resto de rondas, incluyendo la semifinal (1h), la lucha por el bronce (2:53h) y la final (4:15h) son de madrugada

Surf masculino

Del 27 al 31 de julio. Lo mismo pasa con el masculino (bronce a las 2:12 y final a las 3:34h)

TAEKWONDO

Adriana Cerezo, actual subcampeona olímpica, y Adrián Vicente parten con serias opciones de medalla. De hecho, en 2023 ganaron diez y nueve medallas, respectivamente, en diferentes competiciones internacionales, por lo que llegan a París instalados en la élite de sus categorías.

Del 7 al 10 de agosto

TENIS

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz buscarán dos medallas olímpicas sobre la tierra batida de París, que tan bien conocen de sus éxitos en Roland Garros. Ambos competirán en el cuadro individual, pero también como pareja de dobles. Serán, sin ninguna duda, uno de los grandes atractivos del equipo español en los JJOO de París.

27 y 28 de julio: 1ª ronda individual y dobles (a partir de las 12 horas)

29 de julio: 2ª ronda individual y dobles (a partir de las 12 horas)

30 de julio: 2ª ronda individual y 3ª de doble (a partir de las 12 horas)

31 de julio: 3ª ronda individual y semifinales dobles (a partir de las 12 horas)

1 de agosto: cuartos de final masculinos (a partir de las 12 horas)

2 de agosto: partido de dobles por el bronce (a partir de las 12 horas)

3 de agosto: partido individual por el bronces (a partir de las 12 horas)

3 de agosto: final dobles (a partir de las 12 horas)

4 de agosto: final individual (a partir de las 12 horas)

TENIS DE MESA

María Xiao y Álvaro Robles participarán en los cuadros individuales, pero donde de verdad prometen lucirse es en el de dobles mixtos. Al fin y al cabo, son la quinta mejor pareja del ranking mundial. El podio es una opción real, pero también muy complicada.

27 de julio: Octavos de final (16:30 horas)

28 de julio: Cuartos de final (16 horas)

29 de julio: Primera semifinal (16 horas)

29 de julio: Segunda semifinal (17 horas)

30 de julio: Partido por el bronce (13:30 horas)

30 de julio: Final (14:30 horas)

TIRO OLÍMPICO

Fátima Gálvez y Alberto Fernández son los actuales campeones olímpicos y europeos en la categoría de foso. Poco más que decir sobre sus opciones de medalla.

Foso femenino

30 de julio: Clasificación Día 1 (9 horas)

31 de julio: Clasificación Día 2 (9 horas)

31 de julio: Final (15:30 horas)

Foso masculino

29 de julio: Clasificación Día 1 (9 horas)

30 de julio: Clasificación Día 2 (9 horas)

30 de julio: Final (15:30 horas)

TIRO CON ARCO

Hace años que España no cuenta con una candidata real en la categoría de tiro con arco. Sin embargo, esta vez contamos con la participación de Elia Canales, que es la quinta del ranking mundial en su categoría.

25 de julio: Clasificación (9:30 horas)

30-31 julio y 1 de agosto: Rondas de 1/32 y 1/16

3 de agosto: Octavos de final (9:30 horas)

3 de agosto: Cuartos de final (13 horas)

3 de agosto. Semifinales (13:52 horas)

3 de agosto: Lucha por el bronce (14:33 horas)

3 de agosto: Final (14:46 horas)

VELA

La vela es uno de los deportes 'fetiche' de España a la hora de sumar medallas olímpicas. La racha puede seguir en París con Jordi Xammar y Nora Brugmann, campeones del mundo en el 470 mixto y subcampeones en 2022 y 2023. Diego Botín y Florian Trittel (49er) también lucharán por las medallas, igual que la abandera Támara Echegoyen junto a Paula Barceló (49erFX).

470 Mixto

2 de agosto: Regatas 1 y 2 (a partir de las 12:05 horas)

3 de agosto: Regatas 3 y 4 (a partir de las 17:05 horas)

4 de agosto: Regatas 5 y 6 (a partir de las 17:05 horas)

5 de agosto: Regatas 7 y 8 (a partir de las 17:05 horas)

6 de agosto: Regatas 9 y 10 (a partir de las 17:05 horas)

7 de agosto: Final (15:43 horas)

49er

28 de julio: Regatas 1-3 (a partir de las 15:45 horas)

29 de julio: Regatas 4-6 (a partir de las 14:05 horas)

30 de julio: Regatas 7-9 ( partir de las 16:35 horas)

31 de julio: Regatas 10-12 (a partir de las 14:50 horas)

1 de agosto: Final (14:43 horas)

49erFX

1 de agosto: Regatas 1 y 2 (15:35 horas)

2 de agosto: Regatas 3 y 4 (12:15 horas)

3 de agosto: Regatas 5 y 6 (14:25 horas)

4 de agosto: Regatas 7 y 8 (14:35 horas)

5 de agosto: Regatas 9 y 10 (12:15 horas)

6 de agosto: Final (14:43 horas)

WATERPOLO MASCULINO

La selección masculina de waterpolo afronta la competición olímpica como campeona de Europa y bronce mundial. De hecho, suma cuatro medallas seguidas en ambos campeonatos. Solo se le ha resistido en los últimos años el podio olímpico. Lo acarició en Tokio (fue cuarta) y ahora espera pisarlo en París.

28 de julio : España-Australia (10:30 horas)

: España-Australia (10:30 horas) 30 de julio: España-Hungría (21:05 horas)

España-Hungría (21:05 horas) 1 de agosto : España-Serbia (12:05 horas)

: España-Serbia (12:05 horas) 3 de agosto : España-Japón (10:30 horas)

: España-Japón (10:30 horas) 5 de agosto: España-Francia (20:05 horas)

Si pasan de fase...

7 de agosto: Cuartos de final (14 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (15:35 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (19 horas)

7 de agosto: Cuartos de final (20:35 horas)

9 de agosto: Semifinales (14:35 horas)

9 de agosto: Semifinales (19:35 horas)

11 de agosto: Partido por el bronce (10:35 horas)

11 de agosto: Final (14 horas)

WATERPOLO FEMENINO

Terminamos nuestro repaso con la selección femenina, que al igual que los chicos, también parte entre las favoritas para colgarse una medalla en París. Ya lo hizo en Tokio, cuando fue segunda frente a Estados Unidos, con la que se verá las caras en la fase de grupos. Además, nuestras jugadoras vienen de ser bronce mundial y plata europea este año.

27 de julio : España-Francia (18:30 horas)

: España-Francia (18:30 horas) 29 de julio: España-Estados Unidos (15:35 horas)

España-Estados Unidos (15:35 horas) 31 de julio: España-Grecia (20:05 horas)

España-Grecia (20:05 horas) 4 de agosto: España-Italia (15:35 horas)

Si pase de fase...