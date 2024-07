Max y Eurosport ya calientan la llama de París 2024: “Vamos a retransmitir los Juegos Olímpicos como nunca antes”

La Torre Eiffel luce los anillos olímpicos mientras un reloj descuenta a orillas del río Sena cuántos días, minutos y segundos quedan para que comiencen los Juegos Olímpicos París 2024, la gran cita deportiva del año. Del 26 de julio al 11 de agosto, la ciudad gala acogerá a más 10.500 deportistas repartidos en casi 200 delegaciones y 45 disciplinas diferentes. Todos ellos, con un sueño en común: colgarse una de las 5.084 medallas (contando deportes individuales y por equipos) que se han producido para la ocasión.

El nombre de sus ganadores se irá conociendo durante el transcurso de 329 eventos divididos en 762 sesiones. Un volumen de competiciones aparentemente inabarcable que, sin embargo, se podrá seguir en una sola plataforma: Max, la única ventana de emisión que ofrecerá cada minuto, cada medalla y cada momento del evento olímpico en España.

En total, 3.600 horas de contenido en directo, en televisión y streaming, que retransmitirá de la mano del equipo de Eurosport. Este se compone de más de 50 expertos, comentaristas y enviados especiales a París entre los que figuran los siguientes nombres: Álex Corretja (tenis), Alberto Contador (ciclismo), José Javier Hombrados (balonmano), Carla Suárez-Navarro (tenis), Fran Fernández (waterpolo), Luis Miguel Martín Berlanas (atletismo), Ángel Rodríguez (atletismo), Chus Rosa (hockey hierba), Dori Ruano (ciclismo), María Peláez (natación), María Jesús Rosa Durán (hockey), Virginia Torrecilla (fútbol), Manuel ‘Piti’ Hurtado (baloncesto), Cristian Toro (piragüismo), Patricia García Rodríguez (rugby) y Lydia Valentín (halterofilia).

Además, Laura Meseguer (reportera), Miguel Ángel Méndez (presentador) y Marta Sánchez Bellas (presentadora) participarán en los dos programas diarios que el canal deportivo realizará durante la cita olímpica. Por las mañanas, Conexión París ofrecerá un resumen de lo más destacado de cada día desde el estudio de Eurosport en Madrid. Al finalizar cada jornada, en Bon soir, París, un espacio diario en directo desde la Casa España en París, se repasará toda la actualidad en torno a la actuación de los deportistas españoles y contará con invitados especiales y entrevistas.

Eurosport también pondrá a disposición del público una oferta de hasta siete nuevos canales temáticos enfocados en los principales deportes olímpicos (deportes de raqueta y golf, deportes artísticos, fútbol, baloncesto, deportes de contacto, balonmano y voleibol), así como un canal para disfrutar de las mejores pruebas de Paris 2024 en calidad 4K, que se sumarán a Eurosport 1 -que ofrecerá una amplia cobertura de las disciplinas olímpicas clásicas- y Eurosport 2 -que realizará un especial seguimiento a los atletas españoles- para que los aficionados puedan disfrutar de sus competiciones olímpicas preferidas también en televisión.

El usuario podrá “crear su propia experiencia”

Todo esto estará disponible para los suscriptores de Max, que podrán seguir los JJOO sin necesidad de tener contratado el paquete de deportes. Es un reclamo con el que darse más a conocer tras su llegada a nuestro país, que se produjo el pasado 21 de mayo como una reformulación de la extinta HBO Max. De hecho, la nueva plataforma es el resultado de la fusión que firmaron, hace ahora dos años, WarnerMedia y Discovery.

La propietaria de HBO y la dueña de Eurosport se juntaron entonces para crear un nuevo conglomerado (Warner Bros. Discovery) y, con ello, una nueva OTT (Max), que en cuestión de días permitirá ver La casa del dragón y conocer al próximo campeón olímpico de los 100 metros lisos sin cambiar de aplicación. Estamos, por lo tanto, ante un verano aparentemente ganador para Max. Pero sobre todo, ante uno muy ambicioso en su vertiente deportiva. “Vamos a retransmitir los JJOO como nunca antes se ha hecho en la historia”, prometió esta semana Scott Young, jefe de contenidos, producción y operaciones de WBD Deportes en Europa, en una presentación con verTele y otros medios europeos celebrada en París.

Después de “miles de reuniones y dos años de trabajo con una dedicación absoluta”, Warner Bros. Discovery se siente “preparada” para ofrecer “el espectáculo más grande del planeta” en 19 idiomas y 47 mercados del Viejo Continente, ya sea por Max o por Discovery+ (Reino Unido, Italia y Alemania). En todos ellos ofrecerá 3.600 horas de contenido en directo, aunque en el caso de España, 400 de ellas también se retransmitirán por RTVE, pues el Comité Olímpico Internacional (COI) obliga a que una parte de la competición se emita en abierto.

De todas formas, los suscriptores de Max serán los únicos que tendrán acceso a todos y cada uno de los minutos de competición. Para ellos se ha desarrollado un apartado, dentro de la aplicación, que les permitirá disfrutar de una “gran experiencia” de visionado, asegura David Bernard-Bret, vicepresidente de Marketing de WBD. “Los usuarios tendrán libertad de elección para crear su propia experiencia” y “tomar el control” de aquello que quieran ver marcando “sus propios tiempos”, avanza el directivo.

La aplicación contará con pestañas de highlights, calendarios generales y personalizados, momentos clave de todas las competiciones e, incluso, una alerta que se encenderá cada vez que un deportista esté a punto de ganar una medalla de oro. En resumen, una plataforma hecha para “entender qué ocurrió, qué ocurre y qué va a ocurrir” en los Juegos Olímpicos París 2024, señala David Gibbs, vicepresidente senior de Product Management de Warner Bros. Discovery.

IA, realidad aumentada y repeticiones 360º

La 'obsesión' de la compañía pasa por esto mismo, por poner cada momento de los JJOO a disposición de los usuarios. Y para conseguirlo usarán la última tecnología. Por ejemplo, recurrirán a la inteligencia artificial para “producir highlights muy rápido” y ponerlos lo antes posible en circulación en los diferentes mercados, cuenta Yannis Exarchos, CEO de los servicios de retransmisión de los Juegos Olímpicos. De hecho, esperan producir “más de 11.000 horas de contenido” entre todos los deportes, lo que equivale a 450 días.

Además, habrá repeticiones en 360º, realidad aumentada y representaciones estroboscópicas de los movimientos de los deportistas. Estas innovaciones han sido desarrolladas para que el espectador vea y entienda todo lo que ocurre y para que París 2024 sea mejor, en el plano televisivo, que su predecesor. “Si repetimos el éxito de los anteriores Juegos Olímpicos será un fracaso”, dice categórico Exarchos respecto a los de Tokio, en 2021, que pasaron a la historia por ser los de la pandemia.

Ahora, tres años después, el COI quiere resarcirse de aquella época de encierro llenando de vida las calles de París. “La ciudad más fotogénica del mundo”, como así la define el productor, será el escenario principal de la ceremonia de apertura. Especialmente el río Sena, por donde desfilarán los deportistas de todos los países. Cerca de 400 profesionales trabajarán para mostrarlo por televisión usando más de 120 cámaras y más de 200 móviles en los botes de los atletas, así como numerosos drones y helicópteros. “Probablemente sea la cobertura televisiva más grande de la historia”, avisa el griego, que ha producido todas las ceremonias de los Juegos Olímpicos desde la de Atenas 2004.

El break dance, la gran novedad de estos JJOO

Los sitios más turísticos de París serán, pues, fundamentales en la organización de estos juegos. La Plaza de la Concordia, por ejemplo, acogerá la competición de break dance, la gran novedad deportiva de esta edición. Esta modalidad de baile nació a principios de los 70 en las calles del Bronx, pero ahora el COI la ha incluido en su lista de deportes para atraer al público joven. La decisión no ha estado exenta de polémica, pues algunos creen que el breaking es un arte y no un deporte. Sin embargo, dentro de la comunidad hay quien aboga por un término medio y se considera un “artleta”, según cuenta a este portal la periodista especializada Sheyen Gamboa, que comentará la competición de breaking en Eurosport Francia.

A juicio de la experta, no es casualidad que el break dance vaya a debutar en París 2024, pues Francia ha sido muy importante para su auge en el siglo XXI. Un interés creciente al que también ha contribuido la televisión: “El primer concursante que ganó Got Talent en Francia fue un bailarín de hip hop. Y el segundo, también. Y en la tercera edición, otro quedó segundo. Por cosas así, la televisión ha sido importantísima para visibilizar el movimiento, lo que a su vez ha ayudado a que ahora sea olímpico”“, señala al respecto.

Por tanto, cree que el público lleva años “listo para recibir, amar y hacer breaking”, pero que aún necesitaba un impulso como el que, a priori, le dará París 2024. Su paso por los Juegos será efímero, pues no estará en Los Ángeles 2028, pero también vital para que esta modalidad se quite algunos de los prejuicios que aún arrastra. “El hip hop tuvo mala fama, pero con decisiones como esta mala fama la estamos dejando atrás. La imagen que tiene el gran público de los breakers va a cambiar porque verán que ahora son atletas y artistas, no delincuentes como en los 70”, apunta Gamboa.

En lo que atañe a la parte deportiva, el break dance cuenta con grandes torneos, pero “no tiene realmente una forma de definir al mejor del mundo”, según nos dice Kid Karam, considerado el mejor breaker británico del momento. Por eso celebra la inclusión de esta disciplina en el olimpismo, pero también porque “en el deporte no hay nada más grande que los Juegos Olímpicos”, y el breaking quiere aprovechar su paso por ellos para subir “a un nuevo nivel”. Kid Karam aún no tiene billete para París, pero da la clave para subir al podio: “Creer realmente en lo que estás haciendo”. Lo mismo que transmite Max antes de ofrecer los Juegos Olímpicos París 2024. El balance final, a partir del 12 de agosto.