Generación 'Élite': la cantera de actores que ha impulsado el éxito juvenil de Netflix, que acaba tras 8 temporadas

El estreno de la temporada final de Élite cierra un ciclo en Netflix y también en la ficción española. Tras seis años y ocho temporadas, el colegio Las Encinas cierra sus puertas para despedir una serie que nunca ha causado indiferencia y que, por encima de las críticas y elogios recibidos, deja un legado incuestionable: su cantera de nombres propios.

Adorada y cuestionada a partes iguales desde sus inicios, la creación de Carlos Montero y Darío Madrona llegó en 2018 a Netflix con una misión: ser la Física o Química de una nueva generación. 64 capítulos después, y una vez estrenado su desenlace, Élite dice adiós como la ficción juvenil española de más éxito en la era de las plataformas, con un importante impacto internacional, y como una factoría adolescente que ha sido a su vez una fábrica de estrellas.

En enero de 2018, la compañía de streaming publicaba por primera vez en sus redes sociales una imagen de “las caras de Élite”. Un grupo de diez jóvenes en su mayoría desconocidos que pocos meses después, en octubre, contarían sus seguidores en redes sociales por millones, y su popularidad por titulares y flashes.

En esa primera foto sobresalían tres rostros de La casa de papel, que por aquel entonces no había dado todavía el 'pelotazo' en Netflix pero sí había otorgado a Jaime Lorente, Miguel Herrán y María Pedraza el nombre y la visibilidad suficientes para ser el reclamo principal de este nuevo proyecto. Los más seriéfilos también podían reconocer a una jovencísima Ester Expósito por aparecer en Estoy vivo y a Mina El Hammani por su participación en El Príncipe, aunque ninguna de ellas había tenido hasta el momento una gran oportunidad como protagonista.

La mexicana Danna Paola se uniría a ellos poco después como estandarte internacional, si bien todavía era un perfil por descubrir en España como fenómeno de masas. Lo que ocurrió a continuación marcó un antes y un después para todos ellos.

Tras el debut de Élite el 5 de octubre de 2018, este grupo de actores noveles no tardó en experimentar una subida disparada de seguidores en redes sociales, el medidor de popularidad más tangible en un nuevo panorama de ficción que por entonces no ponía otros datos al alcance del público.

Como ocurrió antes con su referente Física o Química, o más previamente con otro fenómeno como Al Salir de Clase, sus protagonistas empezaron a convertirse en reclamos en sí mismos y, en su mayoría, a engrosar un currículum profesional a medida que iban 'graduándose' y volando fuera de Las Encimas. Un éxito que impulsó también a integrantes de 'hornadas' posteriores de alumnos, que a día de hoy pueden decir que forman parte de esa 'Generación Élite' que les facilitó la entrada al mundo de la interpretación:

Miguel Bernardeau

Uno de los máximos exponentes de esta generación es sin duda Miguel Bernardeau, que empezó su carrera como actor con la etiqueta de 'hijo de' Ana Duato y a día de hoy, ha conseguido labrarse su propia trayectoria a base de papeles protagonistas. Antes de dar vida a Guzmán en Élite, se le había podido ver en series como Cuéntame y Sabuesos, y había entrado en el mundo del cine con participaciones en las películas Es por tu bien de Carlos Therón y Ola de crímenes de Gracia Querejeta.

Tras cuatro temporadas en la serie juvenil, Bernardeau empezó a encadenar títulos como cabeza de cartel: más allá de sus colaboraciones en Caronte (Prime Video y Mediaset) y Todo lo otro (HBO Max), en los últimos años ha liderado las series 1899 (Netflix), La última (Disney+) y Zorro (Prime Video y RTVE), además de la película Josefina de Javier Marco en 2021. Actualmente tiene pendiente de estreno las ficciones Querer y Terra Alta, ambas de Movistar Plus+ y en las que tiene un rol protagonista.

Ester Expósito

A su lado en esa primera foto de Élite aparecía una Ester Expósito que en 2018 apenas había firmado una colaboración en Vis a Vis y un papel recurrente en Estoy Vivo, y que seis años después es la actriz española con más seguidores en Instagram. Su gran lanzadera fue el personaje de Carla Rosón en la serie juvenil, donde estuvo tres temporadas.

Más allá de su 'escala' en La Caza. Monteperdido (TVE), emitida tras su primer curso en Las Encinas, el 'graduado' le ha servido a Ester para actuar en series como Veneno (Atresplayer) y Alguien tiene que morir (Netflix), y para protagonizar la ficción mexicana Bandidos (Netflix). En cine, su currículum también se ha engrosado de proyectos desde 2018 con títulos como Cuando los ángeles duermen de Gonzalo Bendala, Tu hijo de Miguel Ángel Vivas, Mamá o papá de Dani de la Orden, Rainbow de Paco León, Venus de Jaume Balagueró, Perdidos en la noche de Amat Escalante y El llanto de Pedro Martín-Calero.

Álvaro Rico

Mismos años cursó en Las Encinas quien era su pareja en la ficción y para quien también Élite ha sido un escaparate inmejorable: Álvaro Rico. Antes de ser Polo, el actor debutó en la escuela de Centro Médico y en Velvet Colección, el spin-off de Velvet en Movistar Plus+.

Después de su trayectoria de tres temporadas en la serie de Netflix, su currículum seriéfilo no ha parado de crecer: hemos visto a Rico en los Relatos con-fin-a-dos de Prime Vídeo, así como en el elenco principal de las series El Cid (Prime Video), La Caza Tramuntana (RTVE), Alba (Atresmedia), Madres. Amor y vida (Prime Video y Mediaset), Sagrada familia (Netflix), Hasta el cielo. La serie (Netflix). Tiene pendiente de estreno Las abogadas (RTVE) y El Jardinero (Netflix), donde es protagonista.

Arón Piper

Uno de los grandes amigos de Polo en Las Encinas fue Ander, personaje interpretado por un Arón Piper que también se inició en el set de Centro Médico, y para quien Élite ha supuesto un doble trampolín.

Antes de su paso por la ficción juvenil, Arón había hecho sus pinitos en el cine con participación en películas como 15 años y un día, de Gracia Querejeta. Tras sus cuatro temporadas en Netflix, el actor ha seguido ligado a la plataforma como protagonista de las series El desorden que dejas y El Silencio, ha encadenado proyectos en películas como Código Emperador de Jorge Coira, Fatum de Juan Galiñanes y El Correo de Calparsoro, y ha multiplicado su apuesta por la música lanzando hasta dos álbumes: Nieve (2021) y En tus sueños (2023).

María Pedraza

Formada profesionalmente en la danza, María Pedraza saltó al mundo de la interpretación en 2017 con la película Amar, de Esteban Crespo. Pero no fue hasta poco después, con sus participaciones en La casa de papel y Élite, cuando su carrera vivió un importante punto de inflexión.

En Las Encinas fue Marina, la primera protagonista de la trama. Y aunque únicamente participó en la primera temporada por cuestiones obvias, su paso por la serie le sirvió para seguir encadenando proyectos. Después de esa participación ha protagonizado las ficciones Toy Boy (Atresmedia), Urban. La vida es nuestra (Mediaset y Prime Video) y Galgos (Movistar Plus+). Además ha seguido sumando películas a su currículum, una por año post-Élite: ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, El verano que vivimos, Poliamor para principiantes, Ego, Las niñas de cristal, Awareness y El Correo.

Mina El Hammani

En esa primera hornada de Élite también destacó Mina El Hammani en el papel de Nadia, una de las alumnas originales que más cursos permaneció en Las Encinas: un total de cuatro. Su currículum previo reflejaba títulos de ficción como El Príncipe (Telecinco) y Servir y proteger (TVE), pero como en el caso de sus compañeros, pasó a crecer a posteriori.

Tras su salida de la serie de Netflix, la actriz ha protagonizado El Internado: Las cumbres y Operación Marea Negra, ambas de Prime Video. También ha participado en otras ficciones de la plataforma de Amazon como Hernán, Historias para no dormir y Black Sunday. Y ha vuelto a sus orígenes para despedirse en la temporada final.

Claudia Salas

El segundo curso de Élite estuvo marcado por la entrada de tres nuevos alumnos que dieron aire fresco a las tramas y entraron a formar parte de esa generación de éxito. Una de ellas fue Claudia Salas, que no tardó en destacar en el papel de La Rebe y que permaneció en Las Encinas hasta la quinta temporada.

Antes de entrar en la serie juvenil había participado con personajes episódicos en Seis Hermanas y Centro Médico, pero 2019 fue el año de sus dos proyectos lanzadera. Uno fue La Peste de Movistar Plus+ y el otro la mencionada Élite, que le sirvió para alcanzar una gran popularidad. Tras su 'graduación' la hemos visto liderando las series La Ruta (Atresplayer), Las Pelotaris 1928 (SkyShowtime) y próximamente estará en Salvador, nueva serie de Netflix que protagonizará junto a Luis Tosar. En cine, ha participado en Cerdita de Carlota Pereda y en Invasión de David Martín-Porras.

Georgina Amorós

En ese mismo curso entró en el colegio Cayetana, interpretada por Georgina Amorós. En su caso, la actriz catalana acumulaba un mayor número de proyectos previos en cine y en televisión, con participación en series de éxito como Velvet, Bajo Sospecha, Águila Roja, Seis Hermanas, Benvinguts a la família y Vis a Vis.

Tras Élite, Amorós pudo dar un paso adelante como protagonista de ficciones como Todas las veces que nos enamoramos (Netflix) o Segunda muerte (Movistar Plus+), estrenada este mismo año. También la hemos visto en películas como Código Emperador, La última noche de Sandra M. y Puntos suspensivos.

Jorge López

Siguiendo los pasos de Danna Paola, en esa segunda 'hornada' entró como refuerzo internacional Jorge López, actor chileno con trayectoria y fama en Latinoamérica por su papel en la serie argentina Soy Luna.

Tras su paso por Élite, donde dio vida al medio hermano de Lucrecia llamado Valerio, ha podido afianzar una carrera interpretativa más sólida en España protagonizando series como Operación Marea Negra (Prime Video) y las coproducciones Now and Then (Apple TV+) y Bellas Artes (Movistar Plus+). También le hemos visto en la mexicana Mala Fortuna, y en la brasileña Temporada de Verão.

Manu Ríos

No fue hasta la cuarta temporada, cuando la mayoría de los protagonistas originales empezaron a 'graduarse', cuando entró otra generación de personajes cuyo mayor representante es Manu Ríos. Desarrollado en el mundo de la música desde pequeño, y con un gran seguimiento en redes sociales, el actor entró a Las Encinas como Patrick con una participación en Chiringuito de Pepe como principal crédito previo.

Tras su éxito en la serie juvenil, Manu Ríos ha protagonizado las series La edad de la ira (Atresplayer) y El Silencio (Netflix), y tiene pendiente de estreno la ficción médica Respira en la misma plataforma. A todo esto, hay que añadir una aparición en el cortometraje Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar.

Los casos singulares de la primera generación

Más allá de esta larga lista, en la que podrían entrar otros nombres propios de otras generaciones como Carla Díaz, Martina Cariddi, Valentina Zenere o André Lamoglia, conviene hacer mención a miembros de la 'Generación Élite' original como casos más singulares, por distintas particularidades.

Sin duda, entre los perfiles más exitosos que han pasado por Las Encinas están Miguel Herrán y Jaime Lorente, que dieron vida a Christian y Nano en las dos primeras temporadas. Como mencionábamos al inicio de estas líneas fueron el reclamo principal de Élite en sus inicios, pero parece evidente que su popularidad y desarrollo en la interpretación a la postre ha estado más marcado por ser Río y Denver en la banda de El Profesor de La casa de papel.

El primero de ellos llegó a Netflix con un Goya bajo el brazo, el que consiguió con su debut en A cambio de nada. También había participado en las películas 1898 Los últimos de Filipinas y El guardián invisible. Después de quitarse el uniforme y el mono rojo le hemos visto en Hasta el cielo, Canallas, Modelo 77 y Valle de sombras, en en la serie Los Farad (Prime Video).

Lorente, por su parte, tuvo su primera gran oportunidad en El Secreto de Puente Viejo, como ya reconocimos cuando llegó el final del exitoso serial. Tras su paso por Élite y La casa de papel ha protagonizado las series El Cid (Prime Video), Cristo y Rey (Atresmedia) y Mano de Hierro (Netflix). En cine ha hecho 42 segundos de Dani de la Orden y Alex Murrull; y Disco, Ibiza, Locomía de Kike Maíllo.

Otro caso de éxito singular es el de Danna Paola, que entró a la serie con una larga trayectoria en México como cantante y actriz, y que tras su éxito en Élite como Lu ha centrado más su carrera en su faceta musical que en desarrollar proyectos en la interpretación. Ha realizado giras en 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024, y lanzado álbumes en 2020, 2021 y 2024.

Por último cabe hacer mención a Itzan Escamilla y Omar Ayuso, dos miembros honoríficos de la generación original de Élite que han seguido ligados durante más tiempo a la serie y que, como causa o consecuencia, no han ampliado por ahora sus currículums con tantos proyectos como excompañeros de reparto.

En lo que respecta al primero, llegó a Las Encinas con recorrido en ficciones como Centro médico, Víctor Ros y Las chicas del cable, con papeles episódicos. En la serie juvenil ha sido Samuel durante cinco temporadas y tras graduarse, participó en la serie Midnight Family (Apple TV+) que todavía está pendiente de estreno, así como en la película Planeta 500 de Carlos Val.

En cuanto a Omar Ayuso, el protagonista original que más temporadas ha permanecido en Élite -todas, menos la sexta-, fuera del universo de Las Encinas ha participado en Los Farad (Prime Video) y ha rodado Mariliendre (Atresplayer) y Yo, Adicto, ambas pendientes de estreno.