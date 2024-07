'Supervivientes All Stars' echa a su última leyenda y ya tiene a sus cuatro finalistas, con tres en la cuerda floja

Supervivientes All Stars ya tiene a sus cuatro finalistas. El reality de Telecinco celebró este jueves su semifinal con Jorge Javier Vázquez al frente, donde se vivió la última expulsión de esta edición especial del formato. Tras ella, los concursantes se sometieron a un nuevo juego de líder, que acabó dejando a tres de los candidatos al triunfo llegando a la gran final del domingo 'en la cuerda floja'.

Alejandro Nieto, Sofía Suescun y Logan Sampedro eran los tres últimos nominados de la edición y, después de recibir el apoyo sorpresa de algunos de sus familiares, el presentador anunció que el 'míster' andaluz era el primer robinson que se libraba de la quema.

Finalmente, Sofía Suescun y Logan Sampedro reeditaron el duelo final de Supervivientes 2018, esta vez en la rampa de salida de esta versión con 'leyendas' del reality. El público acabó decantándose por la 'reina de los realities', mientras que su compañero se quedó a las puertas de la última gala de la edición.

“No me lo esperaba y tengo un cúmulo de pensamientos, era la peor forma de separarme de Logan”, afirmó emocionada la pamplonense mientras él la tranquilizaba. “No te preocupes que yo estoy bien”, aseguró él.

La 'feo' de Logan a Sofía Suescun

Sofía Suescun se quedó muy afectada al ver cómo el que ha sido uno de sus principales apoyos en la isla junto a Bosco se quedaba a las puertas de la final. Tanto fue así que quiso dedicarle unas bonitas palabras ante las cámaras de Telecinco: “Él siempre tiene algo especial que decirte algo especial, me parece un tío de los que quedan pocos, íntegro, muy generoso, es increíble. Sin él Supervivientes no hubiera sido igual”, dijo entre lágrimas la concursante.

Lo que no esperaba nadie es que Logan acabase 'traicionando' a Sofía cuando Jorge Javier Vázquez le pidió, ya sin sus compañeros delante, que se mojase y dijese quién era su ganador de Supervivientes All Stars. El joven se descantó entonces por Marta Peñate, aclarando que era “lo que creo, no lo que quiero”.

“Ha hecho un concurso supercompleto, porque en el tema de supervivencia lo hizo muy bien y dando contenido aquí ha sido una máquina. Encima, quedó segunda [en su edición] y creo que eso la gente lo valora y la va a apoyar un poco más. La veo muy fuerte”, justificó antes de decir el nombre de la persona que le gustaría que ganase.

Y, de nuevo, Logan no dio su apoyo a Sofía, sino a Jorge Pérez: “Tiene cuatro hijos y creo que le vendría muy bien el premio. Ahí lo dejo”, argumentó al tiempo que Jorge Javier le preguntaba en qué puesto le gustaría que quedase Suescun. “La quiero mucho y me gustaría que ganase también, pero creo que a Jorge le vendría mejor el dinero. A Sofía la veo... tercera”, vaticinó.

Sofía Suescun, líder y superfinalista

A pesar de todo, Sofía terminó poniendo broche de oro a su gran noche, convirtiéndose en la última líder de la temporada después de dos juegos de fuerza y habilidad en los que se impuso con solvencia al resto de participantes.

En el primero de ellos, los participantes debían colgarse de una cuerda, con un peso atado a su cintura que podía ir aumentando mientras caían sus rivales. Marta y Jorge no resistieron y Alejandro y Sofía se clasificaron para la segunda parte de la prueba, que consistía en mantenerse sobre una plataforma de palos que debían ir quitando poco a poco, en el orden que Laura Madrueño iba anunciando.

Una vez más, Sofía aguantó más sobre la estructura que Alejandro, que cayó al intentar quitar una de las barras de madera. “Para mí esto es un regalo, me doy por satisfecha. Va por toda la gente que me ha salvado, por todas las mujeres de España”, dijo la navarra, que se convirtió automáticamente en inmune, dejando a Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez en manos del público. A través del televoto, este deberá elegir a dos de ellos para acompañar a Sofía en el podio definitivo de la edición. La final, que se celebrará el domingo con Jorge Javier al frente, será por primera vez en Honduras.