Bosco “flipa” al ver su terrible caída en 'Supervivientes All Stars': “Quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas”

Bosco Martínez-Bordiú regresó el pasado domingo a España tras ser el penúltimo expulsado hasta la fecha de Supervivientes All Stars, edición especial del reality que celebra este jueves su semifinal en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente.

A su vuelta, tal y como ha mostrado en redes sociales, ha querido ver el vídeo de su aparatosa caída en la isla, mientras realizaba la prueba de La Noria Infernal: “Quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas”, aseguró el joven.

El ganador de Supervivientes 2023 hacía referencia así al grave accidente que sufrió hace unas semanas, cuando se enfrentó a Logan en el juego de líder de líderes. Aquel día, el reality llevó a la noria a su límite, haciendo que Bosco volara por los aires y acabara golpeándose de forma escandalosa contra una de las barras de la plataforma.

Y aunque desde el programa se restó importancia a las consecuencias que había tenido el participante, este ha acabado contando a su salida que el accidente le provocó varias fisuras en las costillas, motivo por el que no se pudo emplear al máximo en las pruebas posteriores hasta su expulsión.

Bosco reacciona a su caída: “Estoy flipando”

A través de varias historias de Instagram, Bosco ha compartido con sus seguidores su reacción al vídeo de su caída que, por cierto, Mediaset ha eliminado de su página web. “Me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moratón enorme”, empezaba diciendo el robinson.

“Estoy viendo ahora cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en el momento justo que me doy con la barra de arriba”, añadió mientras visualizaba las imágenes, al tiempo que explicaba lo sucedido: “Lo que pasa es lo siguiente: por la fuerza a la que iba la noria, que iba rápido no, rapidísimo... Porque había tres tíos por fuera en cada lado dándole, que ya era imposible sujetarte... La verdad es que estoy flipando del golpetazo más grande”, zanjó mostrándose preocupado de que la situación podría haber acabado de una forma más grave.