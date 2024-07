Gritos de susto por Bosco en 'Supervivientes All Stars' tras un accidente en la Noria Infernal

Supervivientes All Stars vivió en directo uno de los mayores sustos del formato, que recordó a la caída de Artur frente a Asraf en 2023. En esta ocasión también ocurrió en la Noria Infernal, cuando Bosco y Logan volvían a enfrentarse tras quedarse a medias en la pasada gala por falta de tiempo.

Los dos concursantes se jugaban el tridente dorado, un gran premio que podría suponer un gran avance en el reality. Por ello, endurecieron (de forma imprudente) la prueba que ya de por sí es una de las más temidas.

Ambos empezaron a dar vueltas y vueltas, sin que la plataforma les dejara una pausa para recolocarse y descansar, como es habitual. Tantos fueron los giros que la sangre se les subió a la cabeza y así lo comentaban Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño:

“La noria no les ha dado tregua en estos 5 minutos”, decía el presentador. “Veo a Bosco como un tomate. Es agotador este juego. 5 minutos sin momento de parón”, lamentaba ella.

Seguidamente, al sobrino de Pocholo se le soltaban los brazos y la plataforma le propulsaba hacia arriba, con la mala suerte de que le pegó en las costillas con los mismos palos de madera, en varios golpes que le provocaron gritos de dolor al caer al agua. Tanto en plató como en la isla se escucharon gritos de alarma por lo ocurrido, mientras los compañeros y el equipo corrían en su ayuda.

En plató cortaron la conexión con la playa y Jorge Javier intentaba calmar a la tía de Bosco: “Vamos a ver qué ha sucedido, el equipo médico está atendiéndole. Tranquilidad, en seguida vamos a ver cómo está”. Pero ella lamentaba tal infracción: “Es que tan rápido es fácil que pase eso...”

Minutos después del accidente, volvían a conectar con Laura Madrueño que estaba con Logan en la plataforma de ganador, pero que insistía en el buen estado de Bosco (aunque no se le veía): “Afortunadamente está todo bien. Está sentado con el doctor, está hablando, le veo bien, está animado, se está acercando para saludar. ¡Qué susto nos has dado!”, decía mientras él llegaba.

Ya subido a la plataforma, el malogrado concursante enviaba un mensaje tranquilizador: “Me he cambiado de posición arriba, me he pegado un golpe serio en las costillas pero todo bien. Perdón por haber perdido la prueba, he visto el palo viniendo y me lo he comido a ver si podía romper ya la noria esta pero ha sido imposible”, decía con su habitual humor.

Sin embargo, en ese instante se mareaba y le pedían que se sentara de nuevo para que descansara. También Sofía se ponía a llorar por lo ocurrido: “Me ha dado muchísima pena, sé lo que es eso y no debería haber mirado”, decía entre lágrimas y abrazaba a Bosco que poco después pedía seguir haciendo pruebas.