Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, desvela sus inicios en TV y su afán de ser presentador: “Todo lo que se pueda”

Kike Quintana ha sido una de las revelaciones de la primera temporada de TardeAR. Con su sección 'La fila zero', el sobrino de Ana Rosa ha protagonizado titulares como azote de su tía y se ha convertido en un fijo en pantalla, llegando a ganarse una silla en la mesa principal. Un ascenso que quiere seguir experimentando y llegar, “¿por qué no?”, a ser presentador.

Así lo afirma en Outdoor de Telecinco.es, donde habla de sus inicios en televisión y se marca una meta. Kike empezó en 2009 como auxiliar de producción de Fama 3, tras dejar la carrera, y trabajó en varias productoras antes de llegar a Unicorn, propiedad de su tía. Ahí fue donde dio un giro experimentando como guionista de La vida sin filtros y, en septiembre, ganándose un hueco en TardeAR.

Quintana cuenta que su salto a la pantalla llegó por casualidad: “Hicimos dos programas 'cero', bajé, hice gracia y a partir de ahí ha ido evolucionando”. Y preguntado por si se ve presentando, afirma: “Sí, ¿por qué no? Todo lo que se pueda, voy a intentar aprovechar lo máximo. El camino es ir creciendo y asentándome. Tengo mucha confianza en mí mismo, no me siento fuera de lugar”.

Además, Kike valora a Ana Rosa como “la mejor comunicadora” y “una líder de opinión”: “Tiene mucho 'hate' por todo lo que se expone cuando habla de política. Ser libre tiene un precio, y muchas veces es más fácil estar callado que decir lo que uno piensa”.