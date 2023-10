El sobrino de Ana Rosa lanza otro dardo a su tía por las audiencias: “Cuando presentas tú no ganamos”

El pasado viernes, TardeAR batió su récord de audiencia en Telecinco coincidiendo con la primera ausencia de su presentadora Ana Rosa Quintana. Una curiosa conjunción que Kike Quintana, sobrino de la conductora y azote del programa desde sus inicios, aprovechó este martes para lanzar un dado a su tía.

El colaborador, que interviene con frecuencia desde el público con un tono irónico y crítico como desahogo de la escaleta diaria, no tardó en hacer mención a lo sucedido: “Tengo sentimientos encontrados. Por un lado me apetece verte, me da alegría, pero por otro lado me gusta ganar”, le dijo en su primera intervención.

“¿Cómo que ganar?”, preguntó Ana Rosa. “Que cuando presentas tú no ganamos, chica”, manifestó Kike, sin pelos en la lengua. En esas intervino la directora y productora Xelo Montesinos, si bien no estaba microfonada.

A quien sí se pudo escuchar fue a la propia Quintana, que respondió así a su sobrino: “Yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes. Por mis compañeros que lo hacen fenomenal y porque soy la productora de este programa. Todo queda en casa”.

En otro momento del programa, la presentadora recibió otro dardo... aunque en esta ocasión menos cómplice. Fue durante la conexión con el humorista Pepiú Navarro, que tras intervenir en directo hablando de la gordofobia decidió despedirse de Ana Rosa por otro nombre: “Un beso, María Teresa, hasta luego”, le dijo. Posteriormente presumió de ello en redes sociales.