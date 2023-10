'GH VIP' da un toque a Laura Bozzo, y ella se rebela: “A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo”

Si algo ha quedado claro en este primer mes de GH VIP 8 es que Laura Bozzo no tiene filtro. No lo tuvo para criticar “el fracaso televisivo” que es para ella esta edición, por lo que fue reprendida por el Súper, ni tampoco lo ha tenido en las últimas horas en una discusión por la que ha recibido un toque de atención por parte del reality.

La entrada de Naomi como candidata a ocupar el hueco de Karina detonó desde el domingo las tramas en Guadalix, provocando la ruptura de la amistad entre Michael y Albert. Y precisamente en su posicionamiento en ese conflicto, Bozzo estalló contra el modelo italiano por “reírse” de su compañero y llegó a pronunciar frases como “te juro que agarro un cuchillo y le persigo por toda la casa” o “voy a agarrar a este infeliz y lo voy a destruir”.

Ante esta situación, y aprovechando su conexión con la casa durante el Última hora de este martes en Telecinco, Lara Álvarez se dirigió a la concursante para darle una reprimenda y un aviso extensible a todos sus compañeros: “Sé que estabas muy enfadada con Michael, pero te dirigiste a él con expresiones que son absolutamente inaceptables en GH VIP”, comenzó diciendo la presentadora a la comunicadora peruana.

“Sabemos que eres muy temperamental y que inmediatamente después de hablarle así le pediste disculpas, pero hay expresiones que no se pueden tolerar ni en ti ni en ninguno” añadió, extendiendo la llamada al orden a todos los habitantes de la casa de Guadalix. “Este mensaje es para Laura y para todos. Ya sabéis que os están viendo muchísimas personas y que sois ejemplo para muchas de ellas, así que por favor, el respeto es la clave de la convivencia. Se puede discutir, pero nunca se deben emplear esos términos. Por favor, que no se repita más”.

En esas, Bozzo se justificó diciendo que “los términos en España y en América son muy diferentes” y dejando claro que no estaba de acuerdo con la bronca. “Con esto queda zanjado el tema, Laura”, le dijo Lara Álvarez.

"Te dirigiste a él con expresiones que son absolutamente inaceptables dentro de Gran Hermano VIP" @laralvarezg se pone seria hablando de lo ocurrido anoche#GHVIP17O pic.twitter.com/YsM6ysxALl — Gran Hermano (@ghoficial) 17 de octubre de 2023

Laura Bozzo: “A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo”

La cosa no quedó ahí, ya que tras la cerrar la conexión en directo desde el plató la concursante estrella de GH VIP 8 se mostró visiblemente molesta por haber sido señalada. “Yo no tengo problema, ahora hablo con el Súper. Si quieren que me vaya, a tomar por culo. A mí no me interesa...”, dijo a sus compañeros, tal como se pudo ver en el Canal 24 horas de Mitele.

La peruana, con tono firme, amenazó con dejar el reality deslizando que ella está por encima: “Yo me voy. ¿Te crees que necesito estar aquí? ¿Sabes quién soy yo? A mí no me reprende ni el presidente de Telemundo”, agregó.

El resto de participantes trataron de calmarla y explicarle el motivo de la reprimenda, especialmente un José Antonio Avilés que aportó cordura: “Lo hacen en todos los realities. La situación en España es muy complicada y en este reality hay que tener mucho más cuidado que en otros ahora mismo”, le dijo el colaborador de Telecinco.