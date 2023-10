Laura Bozzo, sin filtro en 'GH VIP': “Esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda?”

A estas alturas quedan pocas dudas de que Laura Bozzo está siendo la gran protagonista de GH VIP 8. Entró a Guadalix como una de las pocas estrellas del casting y en apenas unas semanas se ha erigido líder del grupo hasta el punto de ser la jueza más crítica de una edición que, al menos por ahora, no pasará a la historia del reality de Telecinco.

En una conversación con sus compañeros emitida en el Canal 24 horas de Mitele, la veterana comunicadora se ha mostrado de lo más sincera respecto a las escasas tramas que se han desarrollado hasta ahora dentro de la casa. Tanto es así que ha llegado a catalogar la vuelta de Gran Hermano como “un fracaso televisivo”, vaticinando que no está captando el interés de la audiencia.

“¿Tú crees que alguien está viendo este programa? ¿Crees que a alguien le puede interesar lo que sucede aquí?”, pregunta a sus compañeros en la cocina. “¡Pues entonces ya nos tendrían que dejar salir!”, le dice Javier Fernández con una sonrisa mientras Carmen Alcayde, también presente, no se lo toma demasiado en serio.

“Que me voten, que me voy el jueves pero me voy bien, no me voy siendo parte de un fracaso televisivo. Porque esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Perdón, es mi opinión”, añade la presentadora de televisión peruana, que recordemos que ha sido salvada esta semana por los espectadores. “Yo, como espectadora, no vería esto. Me parece aburrido”, sentencia.

Laura Bozzo: “No estamos dando contenido”

En otro vídeo del mismo momento, Bozzo critica que lo más destacado que ha ocurrido dentro de la casa tiene que ver con las parejas. “Vamos a hacer un programa de corazón. Estamos 24 horas en la misma. Un rato me encanta, ¡pero que pase algo!”, exclama, opinando que “no estamos dando contenido”.

“Eso no lo sabes tú”, le dice la voz discordante de una compañera. “¿Cómo no lo voy a saber yo? 30 años llevo haciendo programas. Lo único que puedo hacer es que por lo menos alguien discuta”, sentencia Laura Bozzo.