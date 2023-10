'GH VIP 8' sacó de la nominación a su protagonista y mostró los movimientos bajo las sábanas de Luitingo y Pilar

El cuarto Debate de GH VIP 8 sufrió la salida de Karina de la casa, al permitirle que se marchara libremente (y sin multa que pagar) tras haber agotado sus fuerzas.

Pero no fue la única protagonista ya que hubieron hasta tres nombres femeninos que también destacaron. El primero fue el de Laura Bozzo que logró ser la salvada de la semana.

Mientras Anabel Pantoja y Belén Rodríguez también acapararon atención, al convertirse en las dos colaboradoras escogidas para subir a la casa con una misión.

La expulsión solo está entre tres concursantes

Laura Bozzo, Albert Infante, Gustavo Guillermo y Pilar Llori eran los nominados de la semana que, sabían que hoy tocaba ceremonia de salvación pero no sabían que sería distinta.

De hecho, solo la vivió la presentadora peruana a la que llamaron separada en una sala. Allí le mostraron los porcentajes ciegos: 49%, 28%, 14% y 9%. Unos números que solo pudo ver ella y que sintió que se los desvelaban porque era la que más votos había recibido para marcharse.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Las luces se encendieron para dar paso a la voz de Aramendi: “La audiencia ha decidido con sus votos que estés salvada”.

La concursante lo celebró con gritos, emoción y dando las gracias a España. El público aplaudía y ella transmitía su sorpresa al pensar que caía mal. “No podrás comunicar esto a tus compañeros, bajo ningún concepto”.

Minutos más tarde, el programa mostró cómo estaban los porcentajes de los tres nominados, ya sin Laura: 54%, 31% y 15%.

Las historias de Susana, Zeus, Pilar y Luitingo

En la casa continúan avanzando las dos carpetas. Susana y Zeus cada vez están más cerca y ella hasta pidió tener una “cita” con él. “Eres un chico muy especial. No sé cómo llamarlo pero creo que estoy sintiendo algo más. Algo bonito y maravilloso”, aseguró y propuso estar a solas.

Mientras, la audiencia aprovechó a lanzar preguntas a Pilar sobre Luitingo. Ella explicó lo que siente por él como pudo, ya que aún no lo tiene claro: “Tengo sentimientos hacia él, son todos buenos y bonitos. Le admiro como persona me siento bien con él. Por otro lado son 10 años de relación, aquí llevamos 20 días, le quiero muchísimo. Y no sé qué decir más”, confesó.

También quisieron saber qué le preguntaría a su novio si lo tuviera delante, y no supo contestar a ello: “No lo sé, tendría que verle la cara”. Minutos después le concedían una cena para dos, tras haber ganado una de las pruebas.

Algo que llegaba después de haber compartido cama con Luitingo y de que el programa mostrara los movimientos bajo las sábanas de ambos.