Laura Bozzo asegura que el 'Súper' ha “prohibido” hablar a los concursantes de 'GH VIP' sobre el rendimiento del reality

A Laura Bozzo le preocupa, y mucho, el contenido que ella y sus compañeros están dando al público de GH VIP 8. Tanto es así, que ha hecho de esta cuestión uno de sus temas de conversación favoritos en la casa de Guadalix.

La semana pasada, por ejemplo, la peruana puso en entredicho a la audiencia por salvar a Karina antes que a ella. Y lo hizo, sí, agarrándose al contenido: “¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más rating? ¡Estamos hasta la mierda!”. Este pasado lunes fue un paso más allá y directamente catalogó a GH VIP 8 como un “fracaso televisivo”. “¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Perdón, es mi opinión (...) Yo, como espectadora, no vería esto. Me parece aburrido (...) No estamos dando contenido”, dijo entonces.

Y este martes, Bozzo ha seguido erre que erre con el asunto. “No es que haya realities que funcionen en unos países y en otros no. Lo que hay es mala elección del casting. Si tú pones personajes en un reality, el reality funciona. Si pones gente... 'n', no va a funcionar jamás en la vida”, dijo durante una conversación con Susana Bianca y Albert Infante. “Aquí siempre han funcionado, pero...”, apostilló la modelo antes de que su compañero pusiera en duda que ellas, en realidad, sepan si GH VIP 8 está siendo o no un éxito de audiencia: “Eso de que no está funcionando...”

“No hables de algo que ha prohibido el Súper”

Antes de que terminara la frase, Laura Bozzo alzó la voz y pidió silencio a Albert. ¿Por qué? Según ella, porque el Súper le ha pedido que no hable más del rendimiento del reality tras sus palabras del lunes. De ahí que le soltara a Albert un “¡no hables de esto, por favor!” que pilló por sorpresa al ex de Got Talent. “Sólo estoy diciendo de que eso de que no está funcionando no se puede saber”, insistió, aun así, Albert. “A ver, que no está funcionando qué. No estés hablando de algo que ha prohibido el Súper ayer. Estamos hablando de México. Nadie está hablando de acá”, respondió Laura.

Esta no es la primera vez que la peruana desvela una supuesta conversación con el Súper. Hace unos días soltó el siguiente comentario, de nuevo a vueltas con el contenido que están ofreciendo los participantes de esta edición: “A ver, chicos, me acaba de decir el Súper que el contenido que estamos dando de día es desastroso. ¿Ok? Entonces, paremos con esto, acostémonos temprano y mañana hagamos el contenido”.

Cabe señalar que Laura Bozzo participó el año pasado en La casa de los famosos 2, el GH VIP de la cadena Telemundo, donde se quedó a las puertas de la final (fue 6ª clasificada). Hace unos meses fue tertuliana de la tercera edición, por lo que ha llegado a GH VIP con un bagaje reciente a nivel de realities. Bagaje al que hay que sumar su larga carrera en televisión, que ella misma reivindicó recientemente para darse la razón: “¿Cómo no lo voy a saber yo [Que no están dando contenido]? 30 años llevo haciendo programas. Lo único que puedo hacer es que por lo menos alguien discuta”.