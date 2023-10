La indignación de Laura Bozzo tras no ser salvada en 'GH VIP': “¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más rating?”

Laura Bozzo no está llevando bien su nominación en GH VIP 8. Es más, tampoco entiende por qué el público salvó a Karina y no a ella durante el debate del domingo. “¿Me vas a decir que Karina durmiendo da más rating? ¡Estamos hasta la mierda!”, exclamó Bozzo en el confesionario, donde se explayó a gusto contra la cantante: “La otra me acuchilla y todo el mundo aplaude. ¡No me jodas! ¡Esa vieja, carajo, arpía!”.

“¡Es que no se vota el rating!”, exclamó Carmen Alcayde, que estaba en ese momento con ella y con Albert Infante. Entre ambos intentaron calmar a Bozzo, pero la presentadora se ve fuera tras la gala del jueves, donde se jugará su continuidad contra Sol Macaluso y Álex Caniggia. Para la peruana, caer eliminada tan pronto sería “un fracaso en mi vida”. Y por eso va a hacer todo lo posible por permanecer en la casa: “Nunca abandonaría”.

Sin embargo, tras decir esto protagonizó un amago de abandono. En concreto, cuando intentaba dormir y entre las luces encendidas y los cuchicheos de Infante y Alcayde, que estaban en la cama de al lado, se lo impedían. En ese momento, se levantó y empezó a recoger sus cosas: “Mejor hago mi maleta y me largo de una vez”.

Poco después, Infante, Alcayde y Caniggia la convencieron para que diera marcha atrás en su decisión. “¿Y ahora qué hago con todo esto?”, dijo Bozzo tras volver a la casa y ver toda su ropa en la maleta.