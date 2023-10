'Entrevías' (11.2%) vuelve con mínimo a Telecinco, 'Hermanos' (14%) lidera y 'Dúos increíbles' (8.5%) se queda atrás

Entrevías ha vuelto con mínimo de audiencia a Telecinco. Algo que entraba dentro de lo posible si tenemos en cuenta que ha pasado un año y medio desde el final de la segunda temporada, tiempo en el que el consumo televisivo ha seguido bajando y la situación de Telecinco, empeorando. Por tanto, el estreno de la tercera temporada, con su 11.2% de cuota y sus 1.040.000 espectadores (de 22:51 a 00:31h), merece un doble análisis. El primero, menos favorable, en el propio contexto de la ficción. Y el segundo, algo más positivo, en lo que atañe al contexto televisivo actual.

Con respecto al primero, cabe decir que el 3x01 es el capítulo menos visto de Entrevías tanto en share como en televidentes, así como el estreno de temporada menos visto de los tres. Además, el dato cosechado este martes supone un importante descenso respecto al que tenía hasta ahora la ficción: 12.4% de share y 1.428.000 televidentes para el 2x03, que ya de por sí era una anomalía dentro de una serie capaz de superar cada semana, con frecuencia, el 15% de cuota y los 1.6 millones de espectadores.

Ahora, Entrevías se ha quedado muy por debajo de estos números. Sin embargo, no todo ha sido negativo en su vuelta, pues, dentro de lo que cabe, ha dado la cara en la noche del martes. Para empezar, su estreno de temporada supera en 1.1 puntos la media de Telecinco durante el día (10.1%) y no se está muy lejos de los de GH VIP 8 (13.4% y 1.106.000) y Got Talent (13.4% y 1.156.000, en sábado a partir de las 22h), por citar los mejores -o los menos negativos, según se mire- de Telecinco este curso.

Además, el nuevo capítulo tampoco desentona dentro de su noche de emisión, donde Hermanos sigue siendo la opción a batir. La serie turca de Antena 3 logra en esta ocasión un 14% de cuota y 1.137.000 espectadores (de 23:09 a 00:52h), lo que equivale a una subida de tres décimas y un descenso de 18.000 adeptos.

Vamos, que sigue viviendo tranquilamente al margen de la competencia y disfrutando de continuar con su emisión semanal un año y cuatro meses después de su lanzamiento, sin sufrir un parón tan perjudicial como el de Entrevías o cualquier oferta de prime time al uso (véase Joaquín, el novato, por ejemplo, que al igual que la serie de Telecinco, también ha pasado de revelación a volver bajo mínimos en cuestión de un año).

Dicho todo esto, no se puede hablar de un buen regreso de Entrevías a nivel de audiencia. Sin embargo, la negatividad del balance varía en función del contexto en el que lo enmarquemos. Si comparamos el dato con sus dos primeras y exitosas temporadas, el resultado es muy deficiente. Pero si lo trasladamos a su noche de emisión, a la situación actual de Telecinco y a la de la franja de prime time, donde las grandes cadenas cada vez sufren más para llegar al millón de espectadores a partir de las 23:00h, el resultado, aun siendo insatisfactorio para los intereses de Mediaset, lo es en menor grado.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, Dúos increíbles (8.5% y 729.000) baja un punto con su segunda entrega de la segunda edición, marca mínimo histórico de espectadores y confirma su débil regreso a La 1. Por su parte, Código 10 (5.9% y 366.000) vuelve a sus datos habituales en Cuatro tras su salto del lunes a Telecinco. Y el cine de laSexta atrae a poco público con Bienvenidos al fin del mundo (4.6% y 379.000).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.6% laSexta: Aruser@s 17.6% Telecinco: Vamos a ver 15.8% La 1: La Promesa 11.9% La 2: Saber y ganar 8% Cuatro: First dates 7.4% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 22.6%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 3.184.280 espectadores y un 28.6% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.7% Telecinco 10.1% Temáticas de pago 9.3% Autonómicas (FORTA) 9.1% La 1 9.1% laSexta 7.5% Cuatro 4.8% La 2 2.5% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 13% Temáticas de pago 11% Telecinco 9.9% La 1 9.7% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6.6% Cuatro 5.2% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

El Hormiguero: Los Javis 16.3% 2.061.000 Hermanos 14% 1.137.000 GH VIP: Última hora 7.4% 948.000 Entrevías (estreno tercera temporada) 11.2% 1.040.000 4 Estrellas 8.3% 1.051.000 Dúos increíbles 8.5% 729.000 First dates -rep- 5.4% 646.000 First dates 7.4% 934.000 Código 10 5.9% 366.000 El Intermedio 8.5% 1.085.000 Cine: Bienvenidos al fin del mundo 4.6% 379.000 Diseños fabulosos 2.1% 256.000 Órbita Laika (estreno novena temporada) 2.6% 334.000 El universo: La estrella de Dios 2% 203.000 Documentos TV: La nueva ambición de Putin 1.9% 133.000

LATE NIGHT

Entrevías -rep- 9.5% 341.000 Viaje al centro de la tele -rep- 7.4% 261.000 La noche en 24h: Portada: Haizam Amirah 5.2% 107.000 Hermanos -rep- 6.4% 185.000 Cine 2: Zombie adolescente 2.2% 60.000 Metrópolis 1% 38.000 Conciertos Radio 3: Henko 0.5% 14.000 Documenta2 0.5% 10.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 11.7% 1.070.000 Pecado original 11.3% 916.000 Y ahora Sonsoles 11.5% 812.000 Pasapalabra 20.6% 1.904.000 Así es la vida 9.3% 849.000 TardeAR 10.1% 757.000 Reacción en cadena 10.2% 923.000 La Moderna 7.6% 664.000 La Promesa 11.9% 940.000 El comodín de La 1 8.3% 577.000 El Cazador 10.5% 805.000 Aquí la Tierra 11.8% 1.175.000 Zapeando 6.2% 564.000 Más Vale Tarde 6.4% 473.000 laSexta Clave 5.5% 625.000 Todo es mentira 5.6% 501.000 Cuatro al día 3.9% 278.000 Cuatro al día a las 20h 4% 334.000 Saber y ganar 8% 754.000 Grandes documentales 3.2% 267.000 Documenta2 2.5% 179.000 Sin equipaje 2% 135.000 Detrás del instante: Victoria Iglesias 1.2% 85.000 Culturas 2 0.8% 62.000 Las recetas de Julie 1.6% 158.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 13.2% 275.000 Vamos a ver 15.8% 421.000 Vamos a ver más 11.2% 763.000 Aruser@s 17.6% 367.000 Al rojo vivo 13.3% 509.000 Espejo Público 14.3% 347.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.9% 766.000 La ruleta de la suerte 20.6% 1.513.000 La hora de La 1 10.1% 204.000 Mañaneros 6.5% 195.000 Ahora o nunca 6.5% 534.000 Heldt 1.3% 27.000 Alerta cobra 4.2% 88.000 En boca de todos 4.3% 229.000 De seda y hierro: Mi pequeño tesoro 1.7% 23.000 Diseños fabulosos 1.2% 24.000 Agrosfera 0.9% 18.000 Aquí hay trabajo 1.2% 25.000 La aventura del saber 1.9% 41.000 Sin equipaje 1.5% 31.000 Documenta2 1.7% 41.000 El mar de Frisia: Baby boom 2.4% 70.000 Mañanas de cine: La venganza de Frank James 3.4% 170.000 Las recetas de Julie 2.7% 264.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 22.6% 2.205.000 Telediario 1 11.3% 1.109.000 Informativos Telecinco 15h 11.3% 1.103.000 laSexta Noticias 14h 10.5% 968.000 Jugones 7.7% 762.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 19.5% 2.309.000 Telediario 2 11.3% 1.355.000 Informativos Telecinco 21h 10.7% 1.263.000 laSexta Noticias 20h 7.1% 607.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 18% 160.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15.2% 195.000 Informativos Telecinco Matinal 10.5% 212.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.