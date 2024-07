Olga Moreno, presente con Jorge Javier en 'Supervivientes All Stars' para acallar las insinuaciones de Kiko Jiménez

La semifinal de Supervivientes All Stars, además de la última expulsión que determinó ya a los cuatro finalistas del reality de Telecinco, dejó un llamativo reencuentro que no pasó desapercibido para la audiencia: el de Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno. La presencia de ambos en plató acalló las insinuaciones vertidas esta semana por Kiko Jiménez sobre un posible veto de la malagueña hacia el presentador, con el que no había vuelto a coincidir después de la tensa entrevista que le hizo tras su salida de la isla.

De esta manera, el catalán y la andaluza escenificaban normalidad, a pesar de las evidentes distancias existentes entre ellos después de que Jorge Javier fuera una de las voces más críticas con el entorno de Antonio David Flores durante la polémica emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Recordemos que Jorge Javier se ausentó -por motivos de agenda- en la final de Supervivientes 2021 conquistada por Olga Moreno y que ésta había declinado entregar el cheque a Alejandro Nieto en Supervivientes 2022 para evitar verse cara a cara con el presentador de Mediaset.

Los caminos de Olga y Jorge Javier se volvieron a cruzar gracias a este All Stars y, en la gala inaugural, el catalán no dudó en soltar alguna pulla a Moreno sobre esté hecho. Después de su expulsión, a Vázquez no le quedó más remedio que entrevistar a la concursante en plató, produciéndose un momento de tensión por una pregunta sobre su actual pareja. Desde entonces, Olga Moreno no volvió a compartir espacio con Jorge Javier, acudiendo sólo a las galas del reality que no presentaba él, lo que despertó rumores sobre si de nuevo estaba intentando no coincidir.

Este jueves, Olga Moreno sí asistió a la semifinal y Jorge Javier llegó incluso a interactuar con ella, preguntándole por el nominado al que quería ver fuera del concurso. La andaluza se decantó por Sofía Suescun “por afinidad”: “Es lo que deseo”, apuntó. “Una cosa es lo que deseas y otro es quien va a salir porque, a veces, no coincide”, replicó el maestro de ceremonias.

Olga defendió entonces que Sofía podía ser la expulsada y que el número de seguidores en redes no representa la opinión de la audiencia: “Yo no tenía Instagram y gané Supervivientes. A mí me gustaría que fuese Sofía, por la afinidad que tenemos las dos”, insistió al tiempo que Jorge Javier señalaba con ironía que a Maite Galdeano seguro que le estaba gustando su alegato.

El guiño de Jorge Javier a su nuevo contrato con Mediaset

Durante la velada, Jorge Javier también tuvo una celebración por partida doble: la de su cumpleaños y la de su nuevo contrato de larga duración con Mediaset. Esta última se produjo al comienzo de la noche, cuando Jorge Javier se dio cuenta de que Maite Galdeano tenía un extraño hilo en el pelo y se apresuró a quitárselo.

Vázquez aseguró que eso entre los profesionales del medio era una superstición especial: "Tienes un pelazo... Espera, espera, que te voy a decir una cosa. Qué casualidad que esto hoy, aquí en la tele... es un contrato", bromeó mientras Maite aplaudía su augurio. “Un contrato para mí, para mí”, añadió entre risas Jorge Javier, que volvió a aludir a la noticia de su renovación en el momento en el que el programa le sorprendió con una tarta. "Fíjate, qué bonito, que cumplo 54 y voy a pasar en Mediaset, como mínimo, tres años más", sentenció.