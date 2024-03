Rocío Madrid califica de “agridulce” su paso por 'Supervivientes' y señala a su mayor decepción del concurso

Rocío Madrid se convirtió este domingo en la primera expulsada definitiva de Supervivientes 2024. Su salida estuvo marcada por la tensión, pues la ya que fuera colaboradora de Crónicas Marcianas acusó a tres de sus compañeros, Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote, de hacerle bullying. Hasta el punto llegó la situación que Barneda tuvo que advertir a los participantes sobre no hacer este tipo de acusaciones.

En sus primeras palabras ya como exconcursante ha definido la experiencia como “agridulce”. Así se expresa en un vídeo compartido por Telecinco, antes de que la televisiva emprenda el rumbo de vuelta a España.

“Por un lado me llevo a gente maravillosa que he podido conocer, la experiencia tan salvaje en la naturaleza que es lo que más me ha gustado de todo… Pero por otro lado he vivido momentos muy desagradables con ciertas personas con las que me ha tocado convivir, que creo que borraré de mi cabeza porque han sido horribles”, comentaba, refiriéndose de manera indirecta a los ya mencionados Jiménez, Matamoros y Morlote.

La mayor decepción y sus favoritos a ganar

Sin embargo, no son los únicos a los que alude en términos negativos. También se reconoce decepcionada con Pedro García Aguado. “Era una persona a la que yo admiraba cuando la veía en televisión. Viajamos juntos en el avión cuando vinimos para acá y me pareció un tío muy perita… Pero allí en concurso me ha sorprendido para mal”.

Mejores palabras tiene para quienes considera aspirantes a la victoria de esta edición: “Tengo varios candidatos”, afirma, “pero si las cosas son justas y la gente vota al que mejor concurso de convivencia y supervivencia hace, diría que Javi [Ungría], Blanca [Manchón] o Arkano”.