Kiko Jiménez anuncia que no volverá al plató de 'Supervivientes' por las especulaciones sobre Bosco y Sofía

Supervivientes All Stars cebó este jueves la posibilidad de un tonteo entre Sofía Suescun y Bosco Martínez-Bordiú. El reality emitió un vídeo grabado por la noche cuando se suponía que los robinsones estaban durmiendo. En él se ve cómo Sofía y Bosco, tumbados sobre la playa, cuchichean el uno junto al otro. Al descubrir que una cámara les acompaña, se separan.

Las imágenes dieron mucho de sí a lo largo de la gala, en la que se buscó la reacción del novio de Sofía, Kiko Jiménez, su principal defensor en los platós de Telecinco.

“Estoy calentito y un poco hasta los cojones”, exclamó el andaluz cuando Jorge Javier Vázquez le pidió su opinión. A Kiko no le gusta que el programa “infravalore con tonteos y tonterías” a una “tía que es una jabata, que es una superviviente de 10 y que hace las pruebas como nadie”. “Ahí no ha pasado nada”, contestó para dejar claro que confía en su pareja.

“¿Este enfado es contra el programa?”, le preguntó el presentador. “Es contra el mundo en general. Ya estoy un poco cansado. Me sabe mal porque creo que lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros, con Bosco se lleva de lujo, y que se quiera crear ese ambiente para ver si me pongo celoso...”, criticó el comentarista, cuyas explicaciones no convencieron a Jorge Javier: “A la gente que trabaja en el programa le han llamado la atención estas imágenes”, le replicó.

Kiko no quiso entrar al trapo. Defendió a su novia ante todas las insinuaciones y negó repetidamente que aquello fuera una infidelidad.

Al acabar la gala, el influencer anunció en las redes sociales que se desvincula del reality. “No voy a acudir más a los platós de Supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante”, escribió en Instagram. Con él o sin él, Telecinco no parece que vaya a soltar esta historia.