Pedro Sánchez se 'cuela' en 'Supervivientes' por un comentario de Kiko Jiménez y la respuesta de Barneda

El nombre de Pedro Sánchez se coló este martes en Supervivientes All Stars. ¿El motivo? Las reacciones que despertó 'El puente de las emociones' de Jorge Pérez. Concretamente la de Kiko Jiménez, que no se creyó al 100% las palabras del ex Guardia Civil sobre su carrera profesional, su familia y, sobre todo, de su infidelidad con Alba Carrillo.

Pese a abordar este último asunto, Sandra Barneda y sus colaboradores concluyeron que 'El Puente de las emociones' de Jorge había sido muy emotivo. Tanto, que la presentadora preguntó a Kiko si le gustaría dar una sorpresa a Sofía Suescun como la que Jorge había recibido de su hijo, que grabó un vídeo para él. El exconcursante de Supervivientes 2024 generó dudas con su respuesta: “Acabamos de vivir un momento muy bonito y no quiero ser yo el que lo destroce”.

Para desviar la atención, Kiko dejó a un lado su relación de Sofía para centrarse en 'El puente' de Jorge, que tildó de “blanco” y “perfecto”. Eso sí, con una ironía que Barneda captó enseguida: “¿Tan perfecto? ¿No te lo has creído?”. “Es que es como si estuviese viendo a Pedro Sánchez dando un mitin. No he conectado. Me ha faltado un poquito de verdad, de soltarse más y de contar más cosas”, respondió Jiménez.

Esta alusión al presidente del Gobierno encontró la rápida respuesta de la presentadora: “No vamos a hablar de política, pero está bien que hayas nombrado a Pedro Sánchez, porque también podría ser un gran superviviente”. Para evitar malentendidos, Kiko aclaró que había mencionado al líder del PSOE, sí, pero que podría haber nombrado a “cualquier político” y su mensaje seguiría siendo el mismo. “Lo que quiero decir es que me ha parecido como un mitin o como un atestado policial. Él [Jorge] es siempre así, muy correcto”, señaló. Tras esta explicación, Sandra Barneda cambió de asunto, pues veía que se estaban metiendo en “un jardín” cuando ella solo quería “hablar de amor”.