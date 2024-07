'Supervivientes All Stars' hizo hablar a Jorge de su infidelidad con Alba Carrillo y a Abraham de su “enamoramiento” de Sofía

Este martes, Telecinco emitió la tercera gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras - y no Tierra de Nadie que fue la noche anterior- que arrancó con las consecuencias del mayor robo de la historia del reality.

Tras mostrarlo y castigar a los concursantes por “desvirtuar la esencia del programa” apagándoles el fuego, retirándoles la dotación y requisándoles esterillas y lonas, llegó la gran tormenta a Honduras que les acabó de sentenciar la penitencia.

“Ha sido la peor noche, se ha sumado la tormenta a nuestra culpabilidad. Hemos perdido todos. Nos hemos decepcionado a nosotros mismos” reflexionaban Sofía Suescun, Marta Peñate, Logan, Alejandro Nieto, Bosco, Jorge Pérez y Lola.

Con la sensibilidad a flor de piel, el programa pidió a Jorge que cruzara el puente de las emociones, mientras en plató acogían a Abraham García, el tercer expulsado de la edición y a Bosco le permitieron hablar con su madre.

Abraham, en plató: “Sofía me ha enamorado como persona”

Abraham llegó a plató convertido en el tercer expulsado de la edición, tras haber ganado Supervivientes diez años atrás. Aún así no se sentía fracasado: “Estoy muy satisfecho, fui para reencontrarme conmigo mismo y lo he conseguido”.

Además, el joven señalaba de nuevo que acudió para “curar una espinita que ya he logrado cerrar porque no hay nada que me haga más ilusión que ver a mis padres aquí juntos”, expresó.

Sobre la experiencia: “He vuelto mucho más maduro y con las ideas más claras”. Y preguntado por sus compañeros: “Mi mejor apoyo ha sido Sofía, sin ella lo habría pasado aburrido e indefenso. Me ha enamorado como persona y como amigo”.

Jorge, en el puente de las emociones: “Soy perfectamente imperfecto”

Jorge está pasando por momentos delicados en el reality, sobre todo tras las insinuaciones de Sofía que recordaron su infidelidad a su mujer con Alba Carrillo. Por todo ello - y por estar nominado y poder marcharse el jueves- el programa le pidió que cruzara el puente de las emociones.

Empezó hablando de la Guardia Civil: “Era el sueño de mi vida, siempre tuve claro que quería dedicarme a ello y a los 21 años estaba trabajando en ello. Una fotografía en la que salía trabajando cambió mi vida y me trajo hasta aquí. Por eso tengo la formación de que la vida de un compañero vale más que la de uno mismo”.

Sobre la fama recordó que al principio fue “caótico pero supe gestionarlo por mi familia formada. Nunca me he considerado famoso, sí conocido. También tiene una parte negativa. He pasado un momento doloroso en mi vida, tengo que ser parco en palabras sobre ese asunto. Cuando me remueven eso, ya no es por mí, tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia y no quería que viviera una situación que no le corresponde”.

Seguidamente, habló de su mujer, Alicia: Han sido meses muy duros pero la relación que hemos construido siempre fue sobre la confianza. Es el amor de mi vida, me hace mejor persona. Pagué muy caro que se me tachara de perfecto, no tengo ninguna perfección pero ella me inspira, me motiva, es luz en mi oscuridad“.

En cuanto a su familia de 4 hijos: “Me inspiran para levantarme cada día, amo estar con ellos. Ese es el momento de dejar la Guardia Civil, estar más tiempo con ellos. Los amo profundamente y se lo debo a Alicia”.