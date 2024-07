'Supervivientes All Stars' (17%) logra récord dominical frente al igualado duelo de 'Spider-Man' y 'Secretos de familia'

La televisión sigue cobrando la normalidad tras la Eurocopa y el Conexión Honduras de Supervivientes All Stars logra máximo de cuota de pantalla en su regreso a la noche dominical. El programa presentado por Sandra Barneda, que fue desplazado la semana pasada al prime time del martes para huir de la final de España ante Inglaterra, alcanza un gran 17% de share y 1.293.000 espectadores en Telecinco. Un incremento en el interés de la audiencia auspiciado también por la entrada de esta edición especial del reality en su recta final.

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras lidera así la noche del domingo frente a un igualado duelo entre TVE y Antena 3 por la segunda posición. La emisión de Spider-Man: No way home en La 1 logró un 9.9% de share y 937.000 espectadores y Secretos de familia, que volvió a sus datos habituales tras desplomarse ante la mencionada final de la Eurocopa, registró un 10.1% de share y 916.000 espectadores. Sin embargo, la película se impuso por la mínima a la serie turca de Atresmedia en su franja de estricta coincidencia.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 22:16 a 0:24h):

Spider-Man: No way home: 9.9% y 933.000 espectadores

Secretos de familia: 9.8% y 927.000 espectadores

Como vemos, la cinta del superhéroe vence pero el duelo es tan ajustado que podría hablarse prácticamente de un empate entre ambas ofertas. La película, por cierto, baja 1.9 puntos respecto a su última emisión en TVE en agosto de 2023, cuando logró un 11.7% de cuota y 1.151.000 espectadores que sirvieron para darle a La 1 el liderazgo de uno de los últimos domingos del pasado verano.

Mientras tanto, Cuatro doblegó a laSexta en una velada en la que Iker Jiménez se despidió ante su parón por las vacaciones. Cuarto Milenio cerró su temporada 19 con un 5.9% de cuota de pantalla y 573.000 espectadores, lo que le valió para ganar sin problemas a las reposiciones de Anatomía de..., que registraron un 3.9%, 2.5% y un 2.2% en su triple entrega en laSexta.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)

Telecinco: Supervivientes all stars: Conexion honduras 17% Antena 3: La ruleta de la suerte 15.4% Cuatro: Home cinema: Lobezno inmortal 10.8% La 1: Película de la semana: Spider-man: No way home 9.9% La 2: Tour de francia: Monaco-niza 7.8% laSexta: Equipo de investigación: Traficantes de humo 5.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 16.7%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 1.698.380 espectadores y un 20.7% de share

CADENAS

Día

Temáticas de pago 12% Telecinco 10.9% Antena 3 9.3% La 1 8.8% Autonómicas (FORTA) 7.8% Cuatro 7.3% laSexta 3.8% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

La 1 15.1% Antena 3 11.6% Temáticas de pago 9.8% Telecinco 9.8% Autonómicas (FORTA) 7.5% laSexta 5.6% Cuatro 4.8% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Antena 3 presenta: Hermanos 8.1% 811.000 Secretos de familia 10.1% 916.000 Supervivientes all stars: Conexion honduras 17% 1.293.000 Película de la semana: Spider-man: No way home 9.9% 937.000 Anatomía de...: El Secuestro De Melodie 3.9% 390.000 Anatomía de...: Un Barco Pirata 2.5% 244.000 Anatomía de...: Dos Ladrones 2.2% 148.000 First dates 4.2% 387.000 Cuarto milenio 5.9% 573.000 Accion exterior: En el corazón de la diplomacia europea 1.5% 154.000 Versión española: El autor 1.8% 117.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 8.4% 181.000 Secretos de familia 5.8% 202.000 Alucine: Doctor sueño 5.6% 215.000 Cuarto milenio 7% 299.000 Encarcelados 2.2% 76.000 Pokerstars casino live 1.8% 36.000 Versión española: última sesion: El clan 2.4% 67.000

SOBREMESA / TARDE

Multicine: La intrusa ( 2018 ) 9.1% 798.000 Multicine 2: Sinceramente tuyo 7.4% 617.000 Multicine 3: Amor en el menu 8% 625.000 Fiesta 9.8% 814.000 Sesión de tarde: Los hijos de mi hija 9.6% 853.000 Sesión de tarde 2: Un verano en salamanca 8.5% 713.000 Sesión de tarde 3: Un amor en nueva york 5.6% 437.000 Aquí la Tierra 8.5% 681.000 Cine: Un espia y medio 4.7% 416.000 Más Vale Tarde 3.3% 267.000 Home cinema: Lobezno inmortal 10.8% 952.000 Home cinema 2: Mortal 8.3% 670.000 Saber y ganar: Fin de semana 4.3% 380.000 Grandes documentales 3% 270.000 Documentales de La 2 2.7% 234.000 Tour de francia: Monaco-niza 7.8% 639.000 Post tour de francia: Monaco-niza 4.7% 363.000 Dfiesta en la 2: Semana santa de lorca: Una pasion diferente 1.8% 143.000 Tesoros de la tele: La bola de cristal 2.4% 227.000

FRANJA MATINAL

Love shopping tv 0.4% 3.000 Got Talent España 5.8% 94.000 Got Talent España 7.9% 274.000 Socialite 9% 575.000 Zapeando 2% 17.000 Zapeando 2.3% 49.000 Equipo de investigación: El negocio del vapor 3.1% 99.000 Equipo de investigación: La fariña de sito 4.2% 160.000 Equipo de investigación: Traficantes de humo 5.3% 256.000 Los más... 4.9% 74.000 Videos, videos 4.9% 74.000 La voz kids: Camino a la semifinal 5.1% 166.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 8% 349.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 12.5% 635.000 La ruleta de la suerte 15.4% 1.057.000 Fin de semana 24h 15.7% 255.000 Saber vivir 6.2% 190.000 Españoles en el mundo: Tailandia 6.5% 211.000 Viaje al centro de la tele 8.5% 330.000 D corazón 8.4% 594.000 ¡Toma salami! -rep- 3.1% 17.000 ¡Toma salami! -rep- 4.5% 36.000 Volando voy 9% 131.000 Volando voy: Mariña lucense, galicia 9.2% 263.000 Viajeros Cuatro: Camino de santiago 8.5% 303.000 Viajeros Cuatro: A coruña 8.5% 404.000 Zoom tendencias 3.8% 31.000 Los conciertos de la 2: El gran teatro del mundo 3.7% 45.000 Medina 1.9% 38.000 Buenas noticias tv 2.2% 48.000 últimas preguntas 2.6% 68.000 El día del Señor 7.7% 240.000 Pueblo de Dios: La mano de Dios en chuquiasaca 3.8% 128.000 El camino interior 1.8% 67.000 Pagina2: Ida vitale 1.2% 53.000 Flash moda 1.1% 57.000 Zoom tendencias 1.7% 114.000 Grandes viajes ferroviarios por asia: De yogyakarta a surabaya 1.9% 159.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 16.7% 1.406.000 Telediario 1 11.3% 965.000 Informativos Telecinco 15h 9.9% 838.000 El Desmarque Cuatro 1 3.4% 286.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 13.6% 1.187.000 Informativos Telecinco 21h 11.1% 975.000 Telediario 2 9.8% 895.000 Noticias Cuatro 2 7.7% 604.000 laSexta Noticias 20h 6% 465.000

FRANJA MATINAL

laSexta Noticias 14h 7.5% 500.000 Noticias Cuatro 1 6.7% 455.000

