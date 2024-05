'Fiesta' investiga con una grafóloga si Isabel Pantoja está engañando a sus fans con la edición firmada de su disco

Fiesta puso este domingo el foco en Isabel Pantoja tras la sospecha de que la edición limitada de su último disco, que supuestamente viene autografiada por la cantante, podría no estar firmada de la mano de la propia tonadillera.

Así lo ha notificado José Manuel Ávila, redactor del magacín de Telecinco y fan de la artista, que tras comprar uno de los discos firmados por Isabel Pantoja y verlo en sus manos, empezó a tener todo tipo de dudas. El joven comparó esta firma con la que Isabel Pantoja le hizo en persona hace unos años y vio algo raro, por lo que decidió ponerlo en conocimiento de su programa.

El espacio de Emma García llevó entonces a plató a una grafóloga, llamada Macarena Arnás, quien analizó ambas rúbricas: “El trazo plantea diferencias. Vemos ciertos rasgos distintos”, aseguró de primeras. “Encuentro algunas peculiaridades que nos podrían indicar que estas firmas no están ejecutadas por la misma mano”, añadió antes de entrar en detalles.

Una grafóloga analiza los autógrafos de Isabel Pantoja

“Aparece una falsa unión entre las letras 'n' y 't'. La cohesión es un parámetro bastante importante en pericia caligráfica porque, de algún modo, cuando alguien intenta simular una firma normalmente se para para continuar como continúa el escrito”, señaló.

“Los arranques también me llaman la atención. Podrían estar indicándonos que podrían no estar ejecutadas por la misma mano”, prosiguió, afirmando que había “una probabilidad bastante alta” de que ambas firmas “no están realizadas por las mismas manos”. Eso sí, no descartó la opción de que Pantoja “podría estar agotada de firmar y haber realizado un parón”.