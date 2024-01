Irene Montero dice que “nunca” ha recibido la invitación de 'El Hormiguero', pero aceptaría ir con una condición

Irene Montero es la candidata de Podemos a las elecciones europeas, por lo que es de suponer que dará diferentes entrevistas de aquí al próximo 9 de junio, día de los comicios. De hecho, no descarta presentar su candidatura en El Hormiguero si surge la oportunidad de hacerlo. “A lo mejor tengo que ir allí a hablar con Pablo Motos”, ha declarado, entre risas, la exministra de Igualdad en el podcast Animales Nocturnos, donde le han preguntado si, efectivamente, estaría dispuesta a ir al programa de Antena 3 aun sabiendo las críticas que desde allí a su partido y sus dirigentes.

Montero asegura que “nunca” ha sido invitada a El Hormiguero, pero que si llega una propuesta, probablemente la aceptarla. “Creo que sí. Hasta ahora nunca he dicho que no a enfrentarme, digamos, a ninguno de estos retos, porque creo que me pueden permitir, por lo menos, que se escuche nuestra forma de ver las cosas”. En caso ir, la dirigente acudiría “con mucha humildad”, pues entiende que “la gente que ve a Pablo Motos piensa como él o en muchas cosas piensa parecido”.

Aun así, cree que su visita al programa podría ayudar “a hacer algunas reflexiones”. Para ello ve clave ser recibida con una “actitud” dialogante, “porque a veces la actitud es honesta, de intentar entender los puntos de vista, y hay veces que el objetivo es 'vamos a traer aquí al punching ball a golpearle”. “Lo hacen porque tiene efecto (...) A lo mejor alguien un día no se cree una cosa, pero cuando es un día tras otro todo el rato...”

Al margen de El Hormiguero, la exministra denuncia la falta de pluralidad que, a su juicio, hay en la mayoría de tertulias: “La gente que piensa como el PSOE o como el PP está muy representada. Y las de Vox no te quiero ni contar. Pero la gente que piensa como Podemos no está representada”. Además, cree que quienes opinan desde un medio de comunicación “se han dado cuenta del gran poder que esto tiene”, y pone como ejemplo a Motos y otros rostros televisivos: “Cualquier presentador, como estos que generan tanta tendencia de opinión, como Ana Rosa, Susanna Griso o Pablo Motos, tienen más poder que la mayoría de personas que nos presentamos para representar a los ciudadanos y las ciudadanas”