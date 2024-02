Ruslana toca fondo en 'OT 2023': gritos, 'desplante' a Noemí Galera y polémica con los semifinalistas “donnadie”

El tiempo empieza a hacer mella en los concursantes de OT 2023 que, a dos semanas para su desenlace, comienzan a dar signos de que están llegando al límite. Después de dos meses y medio, Ruslana es una de las que peor está llevando la recta final del concurso, con un cambio de actitud que no ha gustado a muchos seguidores del talent musical de Amazon Prime Video. Sin ir más lejos, la joven perdió los nervios tras una Gala 10 en la que expulsaron a su mejor amiga en la Academia y en la que el jurado le otorgó unas calificaciones que la han terminado de hundir.

La joven ucraniana procedente de Tenerife fue una de las que peor reaccionó a la eliminación de Chiara, su gran apoyo en el programa, abandonando antes de tiempo la posgala presentada por Masi en la plataforma de pago. Aunque la streamer no hizo hincapié en ello, muchos fans de OT se dieron cuenta de que Ruslana había desaparecido del plató en mitad de la emisión del post.

A su llegada a la escuela, la participante compartió con Noemí Galera su malestar: “Sé que ella está bien y que en nada nos vemos, pero es que voy a estar una o dos semanas aquí sin ella y eso se me va a hacer duro. El último empujón...”, expresó Ruslana, a la que la directora de la Academia propuso salir a coger aire o adelantar la visita de la psicóloga si lo necesitase.

Ruslana, tocada por las notas del jurado

De la misma manera, los espectadores del Canal 24 Horas escucharon como Ruslana perdía los papeles en el baño de la Academia, aparentemente afectada también por las notas que le dio el jurado en la décima gala, colocándola junto a Martin como los peor valorados de la edición. “¡Para qué coño entro! ¡Para qué coño entro!”, se pudo escuchar a la joven gritar mientras algunos de sus compañeros reaccionaban impactados desde la cocina.

Un día después, este martes por la mañana, Ruslana compartía durante el repaso de la gala su malestar con las valoraciones que le hicieron: “Fue duro porque todas las semanas es lo mismo, nominados, unos cruzan otros no. Pero fue que de repente había un ranking y no hay que tomárselo así, pero como que todo lo que has hecho ahora tiene una nota...”, expresó la cantante, a la que se le unieron algunos de sus compañeros, como Bea o Martin. “Siempre se ha hecho igual, tenéis que prepararos para eso. Porque el ranking de ayer con lo que os pueden llegar a decir fuera es un camino de rosas, ¿eh?”, les hizo saber Noemí Galera, que destacó que los jueces fueron positivos en sus valoraciones.

Durante el día, Ruslana mostró una actitud extraña ante las cámaras de la Academia, manifestando no estar del todo cómoda con su situación en el programa. Tanto es así que durante la toma de tonos, dio un pequeño desplante a Galera que la directora de la escuela no pasó por alto. La responsable preguntó a su pupila si se encontraba bien y esta le respondió con un escueto “sí”, evitando mirarle a la cara. “Ay, dame paciencia, porque...”, ´suspiró Noemí tras mostrar su desconcierto ante Manu Guix.

Finalmente, durante la cena, Ruslana volvía a hacer unas declaraciones con las que se colocaba en el foco de la polémica entre los seguidores del OT: “No es lo mismo irte en la gala 6 que en la gala 11. ¿Sabes? Es como: He hecho todo y te quedas a esto de la última semana y de poder decir que soy finalista. Ya no lo vas a poder decir, vas a ser un donnadie. Vas a ser semifinalista”, dijo haciendo un gesto a cámara.

La joven corrigió enseguida, al ver la reacción de Martin: “Me he expresado mal. Perdón, me he expresado mal y ya está. No pasa nada. Estoy exagerando, pero da pena llegados a este punto, habiendo vivido todos lo mismo, quedarte a las puertas”, añadió la concursante, que desde hace varias semanas no ha cesado en sus quejas hacia el talent musical por diferentes motivos, especialmente por los temas que se le han asignado, así como por su 'obligación' de bailar en la mayoría de sus actuaciones.

A pesar de intentar retractarse de sus palabras, Ruslana ha sido muy criticada por los seguidores de OT 2023 que han lamentado su comportamiento, destacando lo 'feo' que es este comentario para los compañeros que salieron expulsados antes que ella, así como para los semifinalistas de ediciones anteriores que, sin embargo, han encontrado su hueco en la industria.