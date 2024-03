Berto Romero pide que paren los insultos a su consultorio en Movistar: “Si la idea era joderme el día o hacerme daño...”

Berto Romero ha publicado este martes un vídeo en sus redes sociales en el que hace un llamamiento relacionado con su nuevo programa en Movistar Plus+. El cómico, que convertirá El consultorio de Berto en formato propio tras triunfar como sección del Late Motiv de Andreu Buenafuente, ha pedido que dejen de mandar “insultos” y “eructos” al número de teléfono habilitado para el envío de mensajes, ruegos y preguntas.

“Una cosa sobre lo de El consultorio de Berto que no os dije y quizá no sepáis: los audios que enviéis pasan un filtro, no es una Inteligencia Artificial, es una inteligencia humana, es una persona que se llama Manel. Manel me filtra las que cree que no debo escuchar, porque son insultos, eructos y cosas que no se pueden aprovechar”, empieza diciendo el humorista.

“Si la idea era joderme el día a mí, o hacerme daño, o decir 'vaya broma le vamos a gastar a Berto', que sepáis que se la estáis gastando a Manel, estáis haciendo daño a Manel. Además, Manel es una persona que es muy bonico, muy muy bonico, no me lo estoy inventando, hacerle daño a Manel es como golpear a una foca monje”, ha hecho saber el catalán.

Berto Romero concluye su comunicado, avanzando que su consultorio “se escuchará mal”: “La intención es que cuando veáis el programa os sorprenda lo bien que se escucha. Esto es solo un mecanismo psicológico para hacer que luego os guste más por la parte técnica”, ha asegurado con sorna.

Berto Romero regresa al entretenimiento de Movistar Plus+

Berto Romero volverá así a Movistar Plus+ con un programa que se estrenará “próximamente”, en una fecha que todavía no se ha concretado. Pero antes de que eso ocurra, Berto se está encargando de recibir las primeras consultas, que se pueden enviar como nota de audio al teléfono 606 373 058.

El consultorio de Berto fue una de las secciones de Late Motiv, el programa de humor que Andreu Buenafuente presentó en Movistar Plus+ entre 2016 y 2021. En ella, el humorista se dedicaba a responder las disparatadas cuestiones que le trasladaban los espectadores.

Tras el final de Late motiv, Romero ha vuelto a trabajar con la plataforma de Telefónica para sacar adelante la serie El otro lado, creada y protagonizada por él mismo junto al propio Buenafuente.

El consultorio supone su regreso como presentador, faceta esta que también desarrollará en TVE con un nuevo programa de divulgación literaria llamado Ovejas Eléctricas, tal y como avanzó verTele en exclusiva a mediados de enero.