Risto Mejide y Zaida Cantera chocan ante los ataques de Milei a Sánchez: “No tergiverses mis palabras”

Todo es mentira vivió un momento de tensión durante la intervención de Zaida Cantera en el programa de Cuatro. La diputada del PSOE fue entrevistada por Risto Mejide, quien se interesó por el conflicto diplomático entre España y Argentina tras los ataques que Javier Milei profirió contra Pedro Sánchez durante el mitin de Vox que reunió en Madrid a líderes de la extrema derecha europea.

“¿Quién lo ha generado? ¿Milei? ¿Sánchez? ¿Albares? Albares tiene mucho peligro, cuidado”, planteó el presentador. En ese momento, Cantera aseguró que quería empezar “matizando unas cuantas cosas” que había escuchado en la tertulia. Por un lado, dejó claro que “cuando Milei tomó posesión fue el Rey de España, no es que no mandáramos a nadie”.

“Lo segundo es el enfoque que se le está dando a la noticia, porque estáis tratando de enfocar siempre que el ataque fue contra la mujer de Pedro Sánchez y no, el ataque es directamente contra el presidente”, señaló.

El choque de Risto y Zaida Cantera

Enseguida, Risto decidió interrumpirla: “Nosotros no, toda la prensa que hemos puesto encima de la mesa, tanto argentina como española. La palabra es 'corrupta', que es donde viene la descalificación a Begoña Gómez. No nos hemos inventado que ha sido un ataque a la mujer”, defendió.

“Yo no he dicho que se haya inventado nada. No tergiverses mis palabras”, dijo molesta la diputada. “No tergiverso nada, estoy intentando interpretarlas y que quede claro que estas son tus interpretaciones”, zanjó Risto, cortando el choque.