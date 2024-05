'30 monedas' se queda sin temporada final en Max, anuncia Alex de la Iglesia: “Haré lo imposible por terminarla”

30 monedas no tendrá tercera temporada. Al menos, no en Max. Así lo ha anunciado Alex de la Iglesia, que ha avanzado que hará “lo imposible por terminarla”.

“No se renueva 30 monedas. Los capítulos de la última temporada están escritos. La historia fue concebida desde el principio como una trilogía”, declara el cocreador y coguionista junto a Jorge Guerricaechevarria y director de la serie a través de la red social X (antigua Twitter). “Voy a hacer lo imposible por terminarla”, añade.

Hay que recordar que, desde su estreno a finales de 2020 en HBO Max, el realizador bilbaíno se refirió al proyecto en términos de trilogía. De hecho, ya profundizó en una entrevista para verTele sobre sus planes y la estructura que tendría la serie. Ya entonces se refería a la primera temporada como “un segundo acto, por eso tiene ese punto trágico” de su relato; la segunda tanda de episodios serviría como el tercer acto, y, “tergiversando” el orden, la tercera temporada debía ser “una vuelta al principio” de la historia.

La segunda temporada costó 28 millones de dólares

La temporada 2 se estrenó el pasado 23 de octubre; es decir, casi tres años después de la primera, que fue un éxito también en Estados Unidos, como analizaos en su momento. En virtud de lo expuesto por el propio De la Iglesia, la escala de la historia se había aumentado, con un rodaje en varios países y la entrada en escena de una estrella internacional como Paul Giamatti. Además, dejaba el final abierto precisamente para alumbrar esa tercera temporada, planteando la apertura de nuevas dimensiones.

Más allá de que el impacto mediático tal vez no haya sido equivalente al de la primera temporada, lo cierto es que esta segunda había contado con un abultado presupuesto, que el propio De la Iglesia cifró en 28 millones de euros para un total de 8 episodios.

“Es la serie más compleja que se ha rodado en España”, afirmó contundente el director de El día de la bestia. “Nunca antes me he visto en una producción tan difícil, apasionante, divertida, imposible. He disfrutado mucho y estoy tremendamente orgulloso del resultado”, afirmó el también productor, a través de Pokeepsie Films.

En el horizonte de De la Iglesia, eso sí, no faltan los proyectos. En postproducción se encuentra la miniserie 1992, protagonizada por Paz Vega y Marian Álvarez, para Netflix. Además, como productor también tiene en marcha la serie Santuario para Atresplayer, y el largometraje Anatema, tercera película para el sello The Fear Collection en Prime Video, dirigida por Jimina Sabadú.