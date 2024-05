Pablo Motos anuncia que Will Smith vuelve a 'El Hormiguero' por primera vez tras su agresión en los Oscar

Will Smith regresa a El Hormiguero dos años después de la última vez que pisó el programa y también dos años después de la histórica bofetada que el actor propinó a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022. Sin duda, la agresión fue uno de los mayores escándalos de Hollywood y por ella recibió una histórica sanción que le prohíbe volver al acto durante 10 años.

Cuando aquello ocurrió, y conociendo la amistad que une a Pablo Motos y al intérprete, muchos quisieron escuchar la opinión del presentador sobre ello. No se hizo de rogar y pidió que “entendiésemos también la otra parte”.

Desde entonces, Smith lleva tiempo intentando recomponer su imagen dentro de la industria cinematográfica, afectada por el ataque que le costó contratos multimillonarios y la cancelación de varios proyectos. También han sido pocas las entrevistas que le han hecho y por eso mismo, este lunes, Motos no podía aguantarse las ganas de contarlo:

“¿Lo puedo decir?” preguntaba a Jorge Salvador que le pedía que se negaba: “No, no lo digas. Nos han pedido que no lo digamos todavía pero eres un ansias...”.

Por lo que el presentador acababa adelantándose al consejo de su compañero: “Se van a enfadar un poco pero es que es muy importante esto porque la próxima semana vuelve a El Hormiguero, Él, el mejor: Will Smith”, zanjaba con una sonrisa y la imagen del actor en pantalla.