Marc Giró, presentador de TVE, elogia a Pablo Motos: “Hace un gran programa de TV y a veces se ha sido injusto con él”

Marc Giró ha realizado unas declaraciones en las que ha puesto en valor El Hormiguero de Pablo Motos. El presentador de TVE, que conduce actualmente el Late Xou de La 2, ha roto una lanza a favor del presentador de Antena 3, planteando una reflexión sobre la competencia entre cadenas dentro de la pequeña pantalla.

“Yo a Pablo Motos le tengo un gran respeto por varias razones”, empezó diciendo el catalán en una entrevista para el Hora 25 de la Cadena SER. “La primera porque me parece que él hace un gran programa. Lo digo”, declaró, dejando claro “que pueda que tengamos ideas distintas sobre algún asunto”, como por ejemplo la cuestión con Cataluña.

“Pero aun así, creo que no hay que olvidar que está haciendo un gran programa de televisión y que algunas veces se ha sido injusto con él”, aseguró el cómico, en una idea con la que Aimar Bretos, conductor del espacio de la emisora de PRISA, se mostraba “totalmente de acuerdo”.

“Ha dado ventana a esto de la promoción, de llevar grandes estrellas o no grandes estrellas, o gente que está promocionando artefactos culturales. Mainstream todo, vale, pero creo que está bien. Y a Pablo Motos hay que agradecerle, a él y a su productora, de todo corazón, el hecho de que ese programa es un programa caro, pero se nota, se lo está gastando. Ves el dinero, ves que se gasta el dinero”, continuó en su análisis.

Marc Giró, sobre Pablo Motos y David Broncano: "A los medios nos viene muy bien que Motos tenga competencia, que Broncano esté en la 1. Eso alimentará. Lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión". pic.twitter.com/yxdjwJWa14 — Hora 25 (@Hora25) May 20, 2024

Marc Giró valora la competencia en TV

“Pablo Motos, me consta y yo creo que no debe pagar mal, que el equipo que tiene lo tiene desde hace muchísimo tiempo y eso hay que respetarlo”, consideró Giró, al que apoyaba Bretos en su argumento. “Cuando un equipo es fiel, eso dice mucho bueno”, dijo el periodista de la SER. “Han hecho cosas muy originales, es un programa muy original que no se parece a nada. Y lo mismo digo, Es posible que no coincidamos en según qué ideas, pero me voy a cenar yo con Pablo Motos y a ver qué pasa, a lo mejor llegamos a un punto”, valoró el presentador de TVE.

Finalmente, Marc Giró elogió a La Resistencia para reflexionar sobre lo positivo de la competencia entre programas de televisión: “Me parece un gran programa y Broncano me parece un genio total. Es estupendo. Y luego algunos diciendo que cómo va a ir Broncano a La 1. ¿Pero cómo no va a ir a La 1? Además, a los medios nos viene muy bien que Pablo Motos tenga competencia, que Broncano esté en La 1 y él en Antena 3. Eso alimentará. Lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión. Que van a ver lo que sea”, planteó el cómico.