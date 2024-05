Wyoming, tras ver que el novio de Ayuso fue al juzgado con una peluca: “¿Es Alberto González o Mortadelo?”

Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, fue este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla con una peluca canosa para confundir a los periodistas que habían ido a cubrir su declaración, informa elDiario.es.

Como era de esperar, El Intermedio analizó por la noche la noticia. “Me pareció más creíble cuando vi a Tom Cruise saltando de un helicóptero a un tren dentro de un túnel que esto”, dijo Cristina Gallego. “¿Pero este señor es Alberto González, pareja de la presidenta madrileña, o Mortadelo, pareja de Filemón?”, preguntó Wyoming, que añadió: “Si el novio de Ayuso hace esto no es que ella no se encuentre con sus ex, es que no los reconoce”.

“La estrategia ha funcionado y nadie ha conseguido una imagen suya en el interior del juzgado, donde ha estado tres horas escondido antes de salir a la carrera y tomar un taxi”, comentó Gallego.

Después especuló con la peluca que llevó González. La primera, una corta al estilo George Clooney: “Buena estrategia, con este look nadie te pide explicaciones por las mascarillas; como mucho, un ristretto”. La segunda, más larga, como si fuese Gandalf, “porque hay que ser un poco mago para hacer desaparecer dinero de cara a Hacienda”. Y la tercera, una negra y rubia con el flequillo largo, como el peinado de la cantante Sia: “No es muy probable que fuese así al juzgado: él no parece que tenga muchas ganas de declarar ante el juez, y este look claramente te invita a... cantar”.