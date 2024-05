Sarah Wayne Callies relata la “misoginia desenfrenada” que sufrió en 'Prison Break': “Un actor me escupió en la cara”

Siete años después del final definitivo de Prison Break, algunos de sus actores siguen revelando secretos sobre el rodaje de la exitosa ficción de Fox. La última ha sido Sarah Wayne Callies, actriz que daba vida a Sara Tancredi y que ha recordado el desagradable episodio que vivió con uno de sus compañeros de reparto.

Durante su entrevista en el podcast Broad Ideas de Rachel Bilson, la intérprete ha hablado de “la misoginia desenfrenada” que vivió durante su trabajo en el drama carcelero y los desafíos a los que se enfrentó por ser “la única mujer allí”.

Fue entonces cuando reveló un grave incidente vivido con otro de los miembros del reparto: “Quiero decir, un actor me escupió en la cara. Y yo dije: '¡Santo cielo!'”, señaló Callies, sorprendiendo a los miembros del equipo del programa. Sarah Wayne Callies no ha querido desvelar, de momento, el nombre del intérprete en cuestión.

La mala experiencia de Sarah Wayne Callies en 'Prison Break'

“Hablaremos de ello algún día, pero hubo... Hubo cosas. Algunas noches llegaba a casa y tenía que pasar una hora convenciendo a mi marido para que no hospitalizara a alguien”, prosiguió en su testimonio. Saray Wayne Callies quiso dejar claro que “algunos de los chicos eran geniales y otros totalmente caballeros” con ella.

La actriz ha lanzado un podcast llamado Prison Breaking junto a su excompañero Paul Adelstein que, según explica, le sirvió “como una especie de medicina para volver atrás”, ante sus dudas sobre volver a revivir aquella época. “No quería que eso me enviara a una espiral de: '¿Qué dejé que me hicieran? ¿Qué dejé que me dijeran? ¿Qué aguanté? ¿Qué no denuncié?”, sentenció.