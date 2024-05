José Antonio León se sintió “amenazado” por Jaime Ostos en 'De Viernes': “A ver si te voy a demandar yo”

De Viernes tenía preparado un tenso reencuentro para esta semana. El programa de Telecinco sentó en su plató a los hermanos Jacobo y Jaime Ostos, que llevaban 10 años sin verse hasta que ahora, enfrentados por la herencia de su padre, han escenificado su conflicto ante las cámaras de televisión. Sin embargo, el momento de mayor tensión tuvo un protagonista inesperado.

José Antonio León, colaborador del programa, contradijo a Jaime en algunas de sus afirmaciones. Entre ellos hubo un pequeño enganchón al debatir sobre un determinado trámite burocrático que se realiza a través del Ministerio de Justicia. Se acusaron mutuamente de estar equivocados y elevaron el tono, pero, como suele decirse, la sangre no llegó al río.

El exreportero de Sálvame le llevó la contraria en otras cuestiones, así que al invitado le terminó incomodando su presencia y durante una pausa publicitaria tuvo otro rifirrafe con él.

“Durante la pausa has protagonizado algo muy feo”, dijo el hermano pequeño, Jacobo. “Ha hecho una amenaza pública”, confirmó José Antonio León. “Yo no te he amenazado”, le desmintió Jaime.

José Antonio León a Jaime Ostos: Vas de gracioso públicamente, pero por detrás amenazas a la gente

Parece que hubo una conversación entre bambalinas, pero no está claro qué se dijeron. Según el tertuliano, Jaime le advirtió lo siguiente: “Que mañana nos veamos con los abogados y que, seguramente, tendré noticias tuyas”. En cambio, el aludido negó que tuviera intención de amenazarle: “No te he amenazado. Te he dicho que mañana vamos a ir [con los abogados, se entiende] para que te enteres de que te estás equivocado”.

Al colaborador no le bastó la explicación, tenía muy clara la intención del hijo del torero: “Que 'mañana te vas a enterar' es una amenaza. A ver si el que te va a demandar soy yo por amenazas, ¿vale? Por listo. Vas de gracioso públicamente, pero por detrás amenazas a la gente. ¡Ya me he enfadado!”, exclamó el periodista.

El tono de la discusión se elevó rápidamente y los presentadores de De Viernes tuvieron que intervenir para que la cuestión no adquiriera otras dimensiones. “¡José Antonio, vale!”, le llamó al orden Santi Acosta, dando así por finalizado este momento de tensión.