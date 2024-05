Sandra Barneda habla de su mal recuerdo en Telemadrid por su orientación sexual: “Me preguntaron cosas que no debían”

Sandra Barneda ha repasado algunos episodios de su vida relacionados con su orientación sexual. La presentadora de Telecinco ha recordado, por ejemplo, el que vivió a principios de siglo en Telemadrid, cadena para la que presentó el Telenoticias 2 y el programa informativo Diario de la noche. “Yo recuerdo que en Telemadrid me encerraron en un despacho y me preguntaron directamente si me gustaban las mujeres. '¿A ti te gustan las mujeres? Que me han dicho que te gustan las mujeres'”, ha contado ahora en una entrevista para el podcast La mala reputación (Vanitatis).

La catalana se quedó “que sudaba por dentro”, pues no se esperaba semejante pregunta. Aun así, uno de sus jefes de aquella época se la hizo. Y se la hizo, según Barneda, porque “en ese momento eran otros tiempos. Estamos hablando de 2003, el matrimonio igualitario aún no estaba aprobado”. De todas formas, cree que aquella pregunta nunca debió haberse producido: “Me preguntaron cosas que no se debían preguntar. Quizá porque eran otros tiempos, y seguramente porque era una mujer y porque era una mujer guapa que no entraba en el canon de lo que se considera como una mujer lesbiana”.

Barneda no respondió a aquella cuestión “porque no tenía por qué responder”. En su lugar, prefirió hacer bueno aquello de “la mejor defensa es un buen ataque”, como ella misma defiende: “Solo le dije: ‘¿Y quién lo dice? (...) Pues si te digo lo que dicen de ti..’.”. La periodista no cuenta cómo acabó finalmente la historia, pero sí que su respuesta llevó a su jefe qué se estaba diciendo de él. Después de aquella conversación, la presentadora hizo lo siguiente: “Yo recuerdo que me fui al baño, llamé a una amiga mía y le dije: 'Hostias, me acaban de preguntar esto. ¿Qué hago? He salido como he podido”.

Unos años más tarde, Barneda dio una entrevista aparentemente normal a un medio de comunicación. Sin embargo, sus palabras se tergiversaron de tal forma que la transcripción “daba a entender” que ella estaba contando “tranquilamente” que era lesbiana. “Se inventaron incluso una fecha como si me hubiera casado”, recuerda la también escritora, que piensa que aquello “fue una cabronada, la verdad”. “Eso yo no sé si se lo han hecho a alguien. Pero bueno, fue un aprendizaje”, añade.

La conductora de Así es la vida, La isla de las tentaciones y Supervivientes: Conexión Honduras no denunció en ese momento “por responsabilidad social” y porque no quería que esa denuncia “se malinterpretara” y se pudiera usar “como que yo me avergüenzo de mi sexualidad”. “Yo tenía que ser coherente con mi vida. Yo nunca me he escondido, nunca he considerado que estuviera haciendo un mal al mundo y siempre he sido muy coherente. Yo nunca me he inventado ningún novio”, defiende. Aun así, aquella salida del armario “a traición”, como así la define ahora, la dejó durante un tiempo “marcada con un subtítulo: Sandra, la lesbiana”.