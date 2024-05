Nia habla de su “frustrante” etapa por 'Tu cara me suena': “Es donde más estrés he cogido en TV”

Nia Correia ha hablado de su experiencia en Tu cara me suena en cuya novena edición terminó en segundo puesto por detrás de Agoney. La artista canaria ha reconocido que este proyecto televisivo supone la etapa de su carrera “cuando más nerviosa” estuvo y donde “más estrés he cogido en televisión”.

Lo abordó en su visita al pódcast No hay negros en el Tibet, de Podium Podcast. “Tampoco quiero que la gente se fije en las cagadas”, comentaba Correia antes de empezar a hablar de Tu cara y de su experiencia particular. Más concretamente, en relación a una de las grandes controversias con la que el formato ha tenido que lidiar: la del blackface, es decir, el maquillaje a blancos para simular un color de piel negro.

Ella fue la primera concursante negra del espacio de éxito producido por Gestmusic para Antena 3, lo que fue una oportunidad para abandonar el blackface, cuyas connotaciones son inequívocamente racistas. Ahora bien, en el caso de Nia, significó que solo hizo imitaciones de cantantes negros.

“Se entendió que solo quería hacer de negros”

“Fue un canteo”, le dijo a Asaari Bibang. “¿Cómo es posible que un programa que se conoce porque hace blackface, y que me consta que se enorgullece de eso a nivel de maquillaje, diga que ellos como persona blanca pueden hacer todos los cantantes negros, pero cuando va una artista negra solo pueda hacer de artistas negros?”, añadió la cómica y copresentadora del espacio de entrevistas junto al cómico Lamine Thior y el rapero Frank T.

Nia antepone que “hace falta mucha educación” aún sobre racismo antes de exponer sus vivencias concursando en el formato. “Cuando se presentó la oportunidad de hacer Tu cara me suena, dije que lo hacía con la condición de que no me pintaran de blanco. Se entendió eso como que solo quería hacer de negros... como se ha hecho al revés, entiendo que a mí también me lo harían”, explica, recalcando que su pretensión era que no le cambiaran el color de piel en maquillaje.

Frank T entonces definió el problema: “¿Por qué no podríais hacer de Madonna? Madonna y tú os vais a diferenciar en el color de piel y en color de pelo. Si tu cantas la canción como la canta Madonna, si te mueves como se mueve Madonna... Una persona no es solo su color de piel, su talento, su forma de andar y de moverse”, expuso el rapero y productor, antes de dirigirse a los “señores de Tu cara me suena”: “Cualquier persona de cualquier color puede hacer de cualquier persona de otro color”.

“Es donde peor lo he pasado”

Nia continuó explicando que estaba “sola” en esta lucha durante el tiempo que estuvo en el show, por la respuesta del público. “Es el programa donde peor lo he pasado”.

“Tenía la sensación de que tenía que defenderme”, agrega, recordando la circunstancia que se planteó entrega a entrega con los espectadores. “Entraba en las redes sociales, y todo era que la estaban favoreciendo porque solo canta de gente negra. Y tenía que decir que todos los negros no cantamos igual. Es muy fuerte. Es muy frustrante intentar discutir con un montón de gente y explicar que no por ser negros todos cantamos igual. Me decían que me favorecían, que tenía ventaja si ganaba algún programa, como si Antonio Machín cantase igual que Rihanna”.