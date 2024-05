Canal Quickie se presenta con 'Ni que fuéramos Sálvame': “Queremos ofrecer un entretenimiento de calidad, como siempre”

La nueva aventura del universo Sálvame, el Canal Quickie, se estrena este miércoles 15 de mayo a las 16:00 horas con un primer programa titulado Ni que fuéramos Sálvame. Así lo han confirmado la tarde de este lunes sus responsables Adrián Cornejo (fundador de La Fábrica de la Tele y productor en Fabricantes Studio SL) y el director David Valldeperas (también ex de Sálvame), en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de su presentadora María Patiño y sus colaboradores Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano y Víctor Sandoval, además de la participación telemática de Chelo García Cortés.

La rueda de prensa se ha retransmitido en directo a través de sus redes, siguiendo la apuesta de esta nueva manera en la que se presenta el formato, que así ha dejado ver cómo es su plató, y han celebrado como “un éxito multiplicado por cuatro” que les estuvieran viendo unos 6.000 espectadores, 4.500 en Youtube y 1.500 más en Twitch. El productor ha asegurado que “nunca se ha ofrecido a ninguna plataforma de streaming de pago”, y celebrado que vaya a verse en canales FAST gratuitos y otros servicios, aunque sin aclarar si es porque simplemente les ceden la señal de forma gratuita o les pagan para emitirlo.

Su principal responsable, Adrián Cornejo, ha querido contextualizar la diferencia de tamaño de su nueva apuesta: “Es un proyecto que desde luego a corto plazo no es rentable, que veremos si lo es a medio plazo, y que esperamos que lo sea a largo plazo. Es una inversión”. Ha reconocido que el presupuesto “no es que se haya reducido drásticamente, es que es otro modelo de producción”, y destacado que sus colaboradores no lo son por dinero: “Lo que cobran está a años luz, pero esto no lo hacen por dinero, sino porque creen en el proyecto”. Entre risas, María Patiño lo ha confirmado: “No tiene nada que ver lo que cobro con lo que cobraba”.

El creador y productor ha querido lanzar un mensaje claro: “Queremos ofrecer un entretenimiento de calidad, como siempre hemos hecho”, ha declarado, dejando claro que lo que van a hacer “es televisión”, diferenciándose de los streamers y podcast, y detallando su planning: “Nuestro plan es estar hasta julio, parar en agosto, y volver en septiembre”.

Primer desmentido a sí mismos sobre el veto de Mediaset

De cara a la promoción del espacio, una de las noticias más sonadas fue la polémica que inició Víctor Sandoval al asegurar que el personal de seguridad de Mediaset no había dejado entrar en sus instalaciones a Lydia Lozano: “Se fue a grabar a la puerta de Mediaset y la echaron”, dijo, como recogimos, añadiendo: “Más cruel es que salgamos de ahí y como has aceptado una oferta de trabajo, te veten”.

Pues bien, aunque la promoción ya está hecha, ellos mismos han desmentido ese supuesto veto. Primero la propia Lydia Lozano, contando lo ocurrido: “Yo ni me bajé del autobús. Estaba Valldeperas delante, saqué el dedo e hice 'mi casa' como si fuera ET. Saludé al de seguridad, ni le dije que iba a entrar ni nada, le dije: '¿Me dejas entrar?', pero es que no me bajé del autobús. Y entonces de repente él levantó el teléfono, como si yo fuera a entrar. Y entonces entré en el autobús, y dije: 'Pero por favor, fijaros cómo se han puesto porque estoy aquí'. Nada más”.

A continuación, Kiko Matamoros ha desvelado que a él le acababan de invitar a ir al plató de Supervivientes: “A mí me han invitado hace dos días a recibir a mi hija en plató. Me ha invitado Cuarzo. Supongo que a nadie le van a impedir pisar esas instalaciones. No voy a ir porque no voy a contribuir a una historia con la que no estoy de acuerdo, pero es un tema personal. Pero sí agradezco el detalle”.

Entre risas de todos, especialmente de David Valldeperas al escuchar a Lydia Lozano contar la verdad, han desvelado así que la polémica de Víctor Sandoval que ha servido para promocionar el programa era una mentira. Recordemos que en las últimas semanas La Fábrica de la Tele ha sido condenada a indemnizaciones de 200.000 euros a María del Monte por crear y difundir bulos sobre una supuesta relación de la cantante, de 160.000 euros a Raquel Bollo por bulos contra la que fue su colaboradora, y de 800.000 euros a Alfonso Merlos por el 'Merlos Place'. Tras condenas que son las últimas del largo reguero de las acumuladas por Sálvame.

Precisamente al ser cuestionados sobre si habían aprendido de sus errores en 14 años de Sálvame para no repetirlos, Lydia Lozano ha bromeado: “Espero no volverme a cargar a nadie. Porque estoy de lo de Manzanares ya hasta las narices”, María Patiño ha asegurado que “si hay un programa que ha sido autocrítico ha sido Sálvame”, y Chelo García Cortés si ha sido más clara: “De los errores se aprende”. Sin embargo, Kiko Matamoros no ha estado de acuerdo: “Estoy de darme golpes en el pecho harto. ¿Qué errores hemos cometido?”, ha exclamado.

“No vamos a ir contra nadie”

De hecho, la rueda de prensa ha dejado claro que quieren limar asperezas con Mediaset, más ahora que Fabricantes Studio SL no tiene el paraguas del grupo y debe vender sus productos y formatos sin tener la seguridad de ser productora participada. Óscar Cornejo ha explicado que no habrá problema si Mediaset les pide alguna imagen para emitir: “No va a haber ningún problema si Mediaset está interesada en algún contenido que les pueda ser útil, en poder compartirlo”.

María Patiño ha querido aclarar que en el programa “no van a ir contra nadie” y que no tienen resentimiento. Belén Esteban ha declarado que ha sido “muy feliz en Mediaset”, y desvelado que ha coincidido con Ana Rosa Quintana en un evento y han estado juntas y hablando con normalidad. Lydia Lozano ha sido la única en lanzar un dardo recordando: “Nos han pixelado, nos pixelan”, pero tras ser corregida ha asegurado rápidamente: “Creo que Mediaset es muy inteligente, y si damos información y contenidos, lo tendrán que dar”.

Sobre el resto de rostros míticos de Sálvame que no están en Quickie, Cornejo ha explicado: “Terelu y Kiko Hernández han sido invitados, pero por distintos motivos que creo que deberían contar ellos, de momento han declinado estar. Y digo de momento porque es muy probable que Kiko Hernández se asome de alguna manera”. Todos se han acordado de Jorge Javier Vázquez, dejando claro que siguen en contacto con él.

Como valor añadido, Valldeperas ha señalado que la gente va a poder comentarlo en directo e interactuar gracias a los chats en Youtube y Twitch, de lo que se ocupará 'Escaleto'. Aunque en realidad es algo que ya hacía antes contando con las interacciones a través de Twitter.

Sus posibles problemas por no tener derechos de imágenes

Sobre su primer programa de este miércoles, han cebado que van a tener varios bombazos y exclusivas. Sin querer desvelar nada recurriendo así a sus habituales cebos, María Patiño sí ha dejado caer que “no se ha contado todo de la detención de Antonio Tejado”, y Kiko Matamoros ha adelantado que podrán hablar de cualquier tema, incluso de política, si es un tema que se sitúa en el entretenimiento.

Sobre la dificultad que pueden encontrarse al no poder usar fragmentos de otros programas por los derechos, Cornejo ha explicado que tienen un acuerdo con agencias para poder seguir a famosos de los que tengan imágenes, recordando además que “Sálvame ha demostrado durante 14 años su capacidad de hablar incluso de aquello que no se ve”.

En la recta final, han respondido a quiénes les gustaría recibir en el nuevo plató. Víctor Sandoval ha dicho que Nacho Polo, Lydia Lozano ha nombrado a Kiko Hernández, Belén Esteban ha deseado que fuera Ana Rosa Quintana, María Patiño a Eugenia Martínez de Irujo y a Isabel Gemio, y Kiko Matamoros a Carmen Borrego, dedicándole un gesto de cariño a su excompañera.