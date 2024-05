Laura Fa denuncia amenazas tras bromear con un presentador muy conocido: “Lo que pide no lo voy a hacer”

Laura Fa ha interpuesto una demanda por amenazas tras recibir la visita donde suele grabar su podcast Mamarazzis de “dos hombres con bastante mala pinta, preguntando por mí y con intención de agredirme si me encontraban”. Así lo ha contado la colaboradora de Espejo Público en el matinal de Antena 3.

Para explicar lo sucedido, la tertuliana ha ido más atrás para contextualizar lo que explicó en su podcast, cuando hace unos días dijo: “Me he sentido amenazada y quiero que haya constancia”. Este lunes en el matinal de Atresmedia, ha contado: “Esto empezó hace un par de semanas, cuando me llamó alguien que trabajaba con él y me pidió que hiciera unas rectificaciones públicas de una broma”, como recoge 20 Minutos.

Laura Fa ha proseguido: “Las llamadas fueron insistentes hasta que, luego, se puso en contacto conmigo otro amigo de él para decirme que debajo de donde grabamos el pódcast estaban yendo habitualmente dos hombres con bastante mala pinta, preguntando por mí y con intención de agredirme si me encontraban”.

Por ese motivo ha decidido denunciar: “Las amenazas son tan burdas que no me dan miedo. Ya lo he denunciado porque creo que es lo que se tiene que hacer”, aclarando que tampoco quiere conectar ambas cosas: “Creo que él no ha enviado a nadie a amenazarme”.

Aún así, ha enviado un mensaje al presentador: “Yo, desde aquí, le digo que no hace falta todo esto y que lo que pide no lo voy a hacer por mucho que me amenace”.

Ha sido su compañera Gema López la que ha incidido en que se trata de “un presentador muy conocido”.