Violeta, de su “inseguridad” a su relación con Salma en 'OT': “Dentro no sabemos ni el alcance, ni qué se está viendo”

Violeta Hódar se convirtió este lunes en la sexta expulsada de OT 2023 tras una traumática nominación frente a Chiara, la que ha sido una de sus mejores amigas dentro del talent musical de Amazon Prime Video. La granadina, que entró en la Academia como una de las grandes favoritas del público, ha acabado siendo eliminada a varias semanas para la gran final del concurso.

A pesar de mostrarse “agradecida” con el formato de Gestmusic por la gran oportunidad que le han brindado, la joven reconoce que durante su paso por el programa ha tenido que hacer frente a muchas “inseguridades”: “Había momentos en los que, hablando en lenguaje de la generación Z, me sentía superNPC. Yo era como: 'Aquí no pinto nada, no me están haciendo nada de caso...'”, empieza diciendo la concursante a verTele.

“Nada de caso en el sentido de que a veces sentía como que no aportaba nada, que realmente no estaba aportando nada”, declara la concursante a verTele, que se muestra “superorgullosa” al salir y darse cuenta de que está “supervalorada” por los seguidores de Operación Triunfo.

A su salida, “aterrizando en el mundo exterior”, Violeta se ha enfrentado a lo que se ha dicho sobre ella durante su paso por la Academia. Entre otras cosas, a su estrecha relación con Salma, que hizo a los fans de OT creer que entre ellas había podido haber un posible romance. ¿Cree que esa parte de 'reality' le ha podido perjudicar en el concurso? “Cuando nosotros estamos ahí dentro, realmente estamos haciendo vida, no somos conscientes ni del alcance, ni de lo que se está viendo, ni nada”, expresa, asegurando que a Salma “la quiero un montón”.

Ayer le decías a Noemí Galera que el mejor regalo que te habían hecho era haberte permitido vivir esta experiencia, que has cerrado en esta nominación tan dura junto a Chiara. ¿Eres consciente de todo lo que has vivido?

Lo que le dije a Noemí lo vuelvo a decir: Esta experiencia ha sido maravillosa. Al final, para mí y para mucha gente que sueña con ser artista y cantante, estar en un programa como Operación Triunfo, que no es solo la exposición que te da, sino todo lo que te permite aprender de mano de grandes profesionales, pues es todo un lujo y yo así lo he sentido. Estoy superagradecida, tanto al programa como a la gente que lo ha seguido y que me ha apoyado. Ahora mismo, estoy aterrizando aún en el mundo real y no estoy muy dentro de lo que está pasando.

Personalmente, para mí ha significado un poco también conocerme a mí misma, porque dentro del programa te enfrentas a retos y a canciones que incluso nunca te hubieses planteado cantar en tu vida real. Todo eso te ayuda a descubrir cómo eres como artista y también como persona, porque al final tienes que enfrentarlo y hay veces que unos temas te sientan de una manera, otros de otra, y tienes que sacarlo adelante. Y siempre manteniendo en la cabeza que es nuestro sueño y que estamos agradecidos.

Ante todo, yo me quedo con eso, con la ilusión de haber formado parte de este gran programa y con el que siento que he crecido y he aprendido muchísimo. Y lo de irme así, muy contenta, porque me vine de azul en la Gala 0 con Crazy y he cerrado con Blue Lights, así que se ha cerrado el círculo. Con las dos nominaciones que tuve pude mostrar como artista qué creo que me caracteriza y qué cosas pongo en valor en cuanto a mi propuesta artística, que es la sensibilidad y el tipo de música que me gusta. Estoy muy contenta con haberme expresado como soy y ojalá la gente me haya podido conocer y que les guste cómo yo me entiendo como artista.

Y al margen de las dos canciones que elegiste como nominadas, ¿sientes que OT te ha dado la oportunidad de mostrar el tipo de artista que quieres ser al salir de la Academia? Te hemos visto quejarte alguna vez de las canciones que te asignaban. ¿Crees que te ha perjudicado el reparto?

Yo creo que entramos a este concurso sabiendo que tenemos que retarnos a nosotros mismos. Yo entraba muy segura de esto, porque creo que como artista es algo que te hace crecer, el no siempre enfrentarte al mismo tipo de canción que sueles hacer. Yo en mi vida me he dedicado nunca a la canción, era periodista como tú, y he cantado siempre como un hobby. Siempre he sido consciente de que OT es un programa de retos semanales en los que te dan todo tipo de canciones y al final forma parte del concurso y de tu evolución como artista. Obviamente, hay canciones que dices: “Joe, esta me sienta perfecta y es un sueño para mí”. Y otras que te cuesta más integrarlas al principio pero también doy gracias a todos los profesores que nos hacen ver otro punto de vista de la canción, tanto interpretativamente como vocalmente.

Creo que he tenido la suerte, o no suerte, de enfrentarme a dos nominaciones y aunque es verdad que en esta segunda he salido, creo que es una forma, como decía Buika, de tener un as en la manga. Al final, ahí te muestras tú como eres y como quieres mostrarte al público como artista. Supongo que es parte del programa y todos lo entendemos todos un poco así. Aunque allí, dentro de la burbuja, siempre digas: “Ay, esta canción... Me podrían haber dado otra”. Pero vamos, yo estoy muy contenta con mi paso por el programa y de haberme enfrentado a retos que he podido superar y con los que he crecido y me he conocido a mí misma.

¿Cómo te has sentido ante las valoraciones que te ha dado el jurado? ¿Entiendes o compartes esos comentarios?

Allí estamos tan dentro de la burbuja que el único feedback que tenemos es la valoración del jurado. En algunas actuaciones, tú te sientes más insegura, o por cómo ves la gala, ves que todos los compañeros lo hacen genial y tienen temazos, y dices: “No sé cómo me voy a enfrentar a esta gala”. Pero al final, el feedback que tenemos es el del jurado y es su papel. Nosotros, que no sabemos nada de cómo se está viendo fuera lo que hacemos, es la única forma que tenemos de seguir evolucionando como artistas.

Creo que las valoraciones, igual que el reto de las canciones, forman parte del concurso y aunque sí es verdad que yo personalmente me he sentido insegura, porque nunca había hecho nada parecido a este tipo de profesión, y le daba mucha importancia a lo que me decía el jurado e intentaba de cara a la semana siguiente ponerlo en práctica y mejorar. Más que nada, porque cuando estás ahí dentro lo que quieres es dar lo mejor de ti y yo tenía en cabeza eso y era mi objetivo. Si me decían que había algo que podía mejorar, intentar cambiarlo. Como concursantes, les tenemos mucho respeto porque son artistas y profesionales que se dedican al mundo de la música y saben de lo que hablan. Más allá de que haya alguna valoración que te pille más descolocada, siempre le das valor porque sabes que tienen razón.

¿Qué sientes al ver el impacto que has tenido en tu primera incursión en el mundo de la música?

La verdad es que me sorprende muy gratamente y me alegra un montón. Me siento superorgullosa y supervalorada. Allí, como estás tan ajena a todo, no te haces una idea de nada de lo que está pasando fuera, pues había momentos en los que, hablando en lenguaje de la generación Z, me sentía superNPC [non playable character] (Risas). Yo era como: “Aquí no pinto nada, no me están haciendo nada de caso...”. Nada de caso en el sentido de que a veces sentía como que no aportaba nada, que realmente no estaba aportando nada. Y salir y ver que hay gente a la que, por cosas que has dicho, o posicionamientos que he tenido de forma natural por tu comportamiento diario, que se haya visto como algo positivo, pues me enorgullece. Me siento muy bien, porque estamos tan ajenos a todos que ver que algo ha podido tener un acogimiento positivo, yo encantada. Estoy orgullosa de que algo de lo que haya podido hacer o decir haya impactado de forma positiva en la gente.

¿Qué le dirías a la Violeta de la gala 0 si pudieras hablar con ella ahora mismo?

Pues no lo sé, porque acabo de salir y me pilla todo un poco por sorpresa. Pero supongo que me diría a mí misma en ese momento que apueste por mi instinto, que creo que es lo que al final he hecho, y que sea yo. Al final, ahí te entran muchas inseguridades y te planteas si lo estarás haciendo bien o si se te estará valorando o no. Le diría que confíe en su instinto, que ya ha llegado muy lejos, porque ella no era capaz de cantar con un micro así porque le temblaba la mano, así que le diría que lo está haciendo genial.

Has grabado ya tu primer single dentro de la Academia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Es tu primer single un adelanto de lo que quieres presentar como artista?

Yo estoy supercontenta con ese primer single. Todavía está todo un poco en el aire. Empezó todo en la Academia y ha sido un proceso superguay, porque yo me dedicaba al periodismo y poder haber vivido dentro de OT la creación de un single, de sentarte con un productor y un AR y descubrir ese mundo que yo no conocía, ha sido muy guay. Yo tenía muchas ideas y referencias en mi mente, muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sentarte y decir “a ver, ¿qué es lo que quiero ofrecer? Si tengo que dar una carta de presentación, ¿qué me gustaría hacer ahora mismo?” ha sido muy guay. Ojalá vaya todo muy bien y, si no me equivoco, la semana que viene estaré en un estudio grabándolo.

Tengo muchísimas ganas de seguir trabajando en ello, porque en la Academia es todo un poco disperso. Allí no le puedes dedicar mucho tiempo porque tienes que seguir con el ritmo semanal. Me habría encantado dedicarle más horas de escribir y tal, pero al final, con el ritmo de la Academia, resulta un poco imposible. Tengo ganas de ver lo que se viene ahora y descubrirme a mí como artista, porque tengo muchas referencias musicales, me gustan muchos tipos de música, y me apetece descubrir mi sonido y las cosas que resuenan más conmigo. Aunque creo que mi primer single va muy bien encaminado, tengo ganas de abrir todo el abanico y ver cómo va a ser esa Violeta artista.

¿Habéis grabado todos un single?

La verdad es que no sé qué decirte. Todos los que hemos pasado por el programa, hemos tenido esa toma de contacto con AR y productor, no sé hasta qué punto cada uno ha avanzado en ese proceso, pero si sé que el programa nos ha dado la oportunidad de ello. También yo, al estar nominada, he tenido oportunidad de pasar más horas, porque al estar nominado, y que es posible que te vayas, te daban la oportunidad de estar más tiempo con ello.

Como sabrás, OT tiene también su parte de reality. A la vuelta de Navidad, se te relacionó con Salma por una conversación de ella con Martin en la que se desahogaba, desvelando un posible romance en la Academia que los fans, e incluso algunos medios, apuntaron a que era contigo. ¿Crees que esa parte de reality te ha podido perjudicar en el concurso y verte eliminada tan pronto cuando arrancaste la edición como una de las favoritas?

A ver, yo creo que Operación Triunfo es un concurso que también tiene esa parte televisiva. Cuando nosotros estamos ahí dentro, realmente estamos haciendo vida, no somos conscientes ni del alcance, ni de lo que se está viendo, ni nada. Al final, nos relacionamos allí, nos queremos muchísimo, yo a Salma la quiero un montón, al igual que a Denna o Kiki, somos las Supernenas. Entonces... no sé. Yo acabo de aterrizar al mundo real y no tengo mucha información. No sé que se ha podido ver fuera, pero la sensación que a mí me da es que lo que vivimos dentro y lo que se vive fuera son cosas un poco opuestas.

¿Qué ha significado Salma para ti?

Yo a Salma la adoro, obviamente. Para mí, ha sido uno de mis pilares fundamentales, es parte de las Supernenas. Yo lo digo siempre: Sin ellas, mi concurso hubiese sido superdiferente, porque han sido parte de mi, son parte de mí, y lo seguirán siendo. Supongo que el tema de cómo se ve desde fuera es diferente a como lo vivimos dentro, pero creo es que es un poco inevitable.