'OT 2023' culminó su expulsión más temida y ya tiene a sus dos nuevos nominados

OT 2023 celebró su Gala 7 con un “alto voltaje emocional” como había anunciado Chenoa al arranque. El talent musical acabó separando a las dos amigas íntimas con la expulsión de Violeta y dejando a Bea y Cris como nuevos nominados de la semana.

Todo ello en una entrega en la que Rozalén estuvo como jurado invitado, junto a Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero. Y en la que Chanel protagonizó una actuación especial sobre el escenario, tras su visita a la Academia.

“Queda poco más de un mes” señaló Noemí Galera tras pedirle a los concursantes que “no perdieran el foco” y demostraron no haberlo perdido con una actuación grupal en la que interpretaron Just Can't Get Enough, el primer gran éxito de Depeche Mode publicado en 1981.

Chiara, a Violeta: “Voy a estar contigo siempre”

“Dos amigas inseparables que van a tomar caminos diferentes y ya una no dormirá en la Academia” empezaba diciendo la presentadora sobre las dos nominadas de la semana.

La primera en actuar fue Chiara que escogió el 'The Climb' de Miley Cyrus para brillar con su singular vibrato.

Mientras que Violeta se subió al escenario para interpretar con mucha sensibilidad el 'Blue Lights' de Jorja Smith.

A pesar de los ruegos de ambas por continuar juntas y del público porque siguieran, Chenoa acabó sentenciando: “Los espectadores han decidido con un 59,5% de los votos que la concursante que debe seguir sea Chiara”. Las dos se abrazaban y el público coreaba el nombre de Violeta.

Así fueron las 6 actuaciones de la noche

Paul y Ruslana asombraron interpretando el difícil 'Music Sessions, Vol. 45' de Ptazeta y Bizarrap, rapeando y bailando sin descanso junto al cuerpo de baile. “Tengo la boca seca” acabaron confesando los dos en el sofá junto a Chenoa.

Rozalén destacó la “actitud de colmillo” de Ruslana y “la voz especial” de Paul que había demostrado en una de las actuaciones más “divertidas de la noche”.

Con un estilo totalmente distinto apareció Juanjo, a solas en el escenario, cantando la balada 'La nave del olvido' de José José.

Las siguientes en actuar fueron Bea y Naiara, totalmente de rosa y compenetradas, interpretaron el 'Sweet But Psycho' de Ava Max. Rouss señaló que Naiara había estado “correcta” pero Buika notó que Bea no había “llegado al tema”, por lo que la propuso para abandonar.

Martin protagonizó la cuarta actuación versionando el 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte. Rouss lamentó que no fuera “su mejor actuación ni a nivel vocal, ni de afinación”, por lo que le propuso para abandonar.

Con una puesta en escena espectacular apareció Álvaro Mayo para interpretar el 'Please Don't Go' de KC and the Sunshine Band. Regatero le agradeció haberle hecho disfrutar tanto en el escenario y haber notado un “salto de calidad brutal” .

El broche de oro lo pusieron Cris y Lucas con la pegadiza 'Todo de ti' de Rauw Alejandro. Pero los jueces no les sintieron cómodos con la canción, ni notaron una “afinación perfecta” por lo que les propusieron para abandonar.

Los nuevos nominados de la semana

Tras las actuaciones, Chenoa anunció buenas noticias: “La semana que viene sale a la venta un disco recopilatorio de OT 2023 y ya podemos anunciar que los concursantes van a firmar discos”.

Además, Juanjo, Lucas y Ruslana fueron los más votados para convertirse en favorito, y fue Juanjo el que se alzó con tal ventaja.

La parte negativa se la llevaron Bea, Cris, Lucas y Martin que fueron los propuestos por el jurado para abandonar la Academia. Pero los profesores salvaron a Lucas por haber sido “el que más ha evolucionado” y los compañeros hicieron lo propio con Martin.

No podemos gestionar tantas emociones juntas… 😰 Vamos a situarnos 👀 LA COSA QUEDA ASÍ en la #OTGala7:



✨ Los PROFESORES salvan a LUCAS 💥

✨ Los CONCURSANTES a MARTIN 💙

✨ CRIS y BEA quedan NOMINADOS 😔



Y vuelvan a sacar los kleenex porque… llega 💔 momento despedida 👉🏻… pic.twitter.com/uewaqS2FME — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 15 de enero de 2024

Por lo que los dos nominados de la semana son Bea y Cris, dejando a Ruslana, Juanjo y Naiara como los únicos tres concursantes que nunca han sido propuestos para abandonar la Academia.