'OT 2023' vuelve a la Academia con reparto de temas, información del exterior y bromas de 'shippeos'

Tras las breves vacaciones navideñas, en las que los participantes de OT 2023 han podido salir de la Academia y visitar a sus familias para celebrar la Nochebuena y el día de Navidad en el que el programa emitió su gala especial, la normalidad ha vuelto al talent musical de Amazon Prime Video este martes 26 de diciembre.

De forma escalonada, los jóvenes cantantes han regresado durante la mañana a la Academia. Dejaban atrás 48 horas de “libertad”, tras salir la mañana del día 24. Y el recibimiento ha sido el reparto de temas, que les pondrá a trabajar el resto de la semana de cara a la gala del próximo lunes 1 de enero, abriendo el 2024 por todo lo alto.

El reparto de temas para la Gala 5

Sin tiempo para descansar, este ha sido el reparto de temas para la Gala 5, que se celebrará el próximo lunes:

La canción Grupal será en esta ocasión 'Un Año Más', de Mecano.

Álex Márquez, que está nominado, defenderá no ser expulsado cantando 'Bailemos' de Dani Fernández.

Salma, la otra nominada, se la jugará con 'Cuando zarpa el amor' de Camela.

Ruslana tiene una bomba por delante, ya que interpretará 'Slomo' de Chanel.

Lucas y Naiara cantarán a dúo 'Corazón hambriento' de India Martínez y Abel Pintos.

Paul y Juanjo también harán dupla, en su caso con el tema 'La vida moderna' de los grupos Veintiuno y Love of lesbian.

Chiara y Cris tendrán que demostrar su inglés interpretando 'Stumblin 'in' de Chris Norman y Suzi Quatro.

Martín y Álvaro se sumarán al fenómeno del pop coreano con la canción 'Dynamite' del grupo BTS.

Bea y Violeta les tocará interpretar el 'Only You' de Yazoo, en su versión made in Selena Gómez.

No han hecho mucho caso a Noemí Galera

En su retorno, han dejado claro que no han hecho mucho caso a la directora Noemí Galera, que les recomendó no mirar mucho las redes sociales. A juzgar por lo que han comentado al regresar, y pese a que no se llevaron su teléfono móvil personal, todos han cotilleado las redes en mayor o menor medida, siendo Chiara y Álex los que aparentemente les han prestado menos atención que sus compañeros.

Habrá que ver cómo afecta lo que hayan visto a la que era gran inquietud de los fans: si salir de su burbuja y ver lo que se está opinando de ellos y sus compañeros puede cambiarles para adaptarse a lo que mejor opiniones tiene y así granjear más apoyos entre el público. En sus primeras horas, ya ha habido detalles de lo que ha supuesto su vuelta a la convivencia:

1) Salma, la que más información del exterior comparte

Salma, que sigue siendo una de las más criticas, parece ser la que más atenta ha estado a las redes sociales. En su vuelta a la Academia, no ha parado de compartir información del exterior con el resto de compañeros. Es más, ha opinado que las cosas desde fuera se están percibiendo muy distintas a como ellos lo están viviendo desde dentro.

Sincerándose con Bea, le ha comentado que fuera piensan que le hace bullying. Ante Chiara, ha lamentado que sus fans están en contra de ella. Y al hablar con Noemí Galera, ha explicado que la están criticando mucho, pero que nada es como dicen:

Noe: habéis visto algo?



Salma: yo he visto de todo y jamas pensé que lo malo que dicen de mi sea eso, jamás sería así…no soy así #OTDirecto26D pic.twitter.com/KAn5B5LOSR — α x OT2023 (@Adrygmz) 26 de diciembre de 2023

2) Los 'shippeos' de fuera saltan a la Academia

Un 'shippeo', para el que no lo sepa, es cuando queremos que dos personas estén juntas porque nos gustan individualmente y querríamos verles como pareja. Una constante habitual en series, realities, o programas con convivencia como es el caso de Operación Triunfo. Al volver a la Academia, varios han comentado o bromeado con los 'shippeos' que la gente tiene entre los concursantes.

Por ejemplo Martín y Juanjo se han reído al ver que hay gente que afirma haberles pillado liándose usando las duchas (donde no hay micros ni cámaras), aunque sin aclarar si es verdad o si siquiera están juntos. De hecho, han bromeado preguntando “¿Vamos a la ducha?”, como según esos mismos fans decían cuando querían tener un rato solos. Y lo han hecho varias veces.

Martin: YO ME VOY A DUCHAR, PERO YO EH, YOOOOO ME VOY A DUCHAR



JAJAJAJAJAJAJA #OTDirecto26D pic.twitter.com/T2S3SScBwh — Rebu (@RebuuR) 26 de diciembre de 2023

Pero no han sido los únicos que salir al exterior les ha servido para darse cuenta de los 'shippeos' que tiene el público. Ruslana ha contado que comió un día con la familia de Omar, con el el que la han relacionado. Algo que ha acrecentado aún más los rumores sobre su posible amor.

Otro ejemplo es que Salma ha bromeado con los supuestos cuernos que Álex le habría puesto a su novia con Denna, la última expulsada de OT 2023. Como ella y Álex son los nominados de esta semana, Salma ha dicho que vio un meme asegurando que las bolleras y las cornudas van con ella, para echar a Álex.

El efecto de las opiniones del exterior ha sido aún más claro con Álvaro y Paul. Ambos son la pareja más 'shippeada' por el público, aunque no parece haber absolutamente nada entre ellos. Pero al ser conscientes de lo que cree el público, también han bromeado con ello al volver a verse:

3) El tatuaje “interno” inesperado

La gran sorpresa al volver a la Academia la ha dado Lucas. Y es que se ha hecho un tatuaje, que ha enseñado a todos sus compañeros, en el que puede leerse la palabra JULAIT, respondiendo a la broma interna que tienen entre todos los concursantes, y sumándole el número con el que se presentó al casting del programa.

Esta iniciativa ha recordado a muchos al tatuaje grupal que se hicieron los dieciséis integrantes de OT 2020, que marcaron su piel con un “ivo” y una chincheta.

4) Noemí Galera pide un poco de prudencia

El volumen de información del exterior ha sido tan grande, especialmente por las aportaciones de Salma, que la directora de la Academia ha tomado cartas en el asunto.

Noemí Galera les ha pedido un poco de prudencia, pidiendo a los que han leído cosas en redes sociales y medios que no cuenten nada a los que han decidido no hacerlo, como ella aconsejó.