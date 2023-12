Así fue la Gala de Navidad de 'OT 2023': un Amigo Invisible con indirectas, Chenoa como colofón y los 16 juntos

Ya es Navidad y en OT 2023 también. La Gala navideña del talent de Amazon Prime Video - grabada el pasado jueves 21 de diciembre porque los concursantes estarán fuera la de Academia, como ya publicamos en su calendario festivo- así lo demostró reuniendo a los 16 cantantes de nuevo, en una “noche de paz” en la que no hubo jurado.

En la entrega hicieron actuaciones por parejas, además de la grupal de apertura y otra de clausura en la que también pisaron el escenario Chenoa, Xuso Jones y Masi Rodríguez; junto a una orquesta y el coro Barcelona Gay Men's Chorus.

Todo ello en una noche en la que hasta celebraron un Amigo Invisible con regalos entre ellos, demostrándose el cariño que se tienen y lo detallistas que son. Entre las ocurrencias más aplaudidas estuvo la de Denna al regalarle a Álex una cejilla de guitarra con la palabra “fortaleza” que para él significa mucho y ella la tiene tatuada. “La conexión de la Academia es así”, comentó Chenoa provocando la risa de todos:

La actuación grupal con Chenoa como guinda

La entrega arrancó con el tema Navidad, Navidad (Jingle Bells), de Luis Miguel, que interpretaron los 16 concursantes, juntos de nuevo.

Omar, Suzette y Denna (solo 48 horas después de su expulsión) regresaron a la Academia tras haberse marchado, pero sorprendieron con buenas noticias como que la primera en irse ya está “grabando un single”.

Para cerrar el especial navideño, protagonizaron una actuación grupal de clausura versionando el Happy Xmas (War is over), de John Lennon junto a los profesores, Xuso, Masi y una Chenoa que llegó para poner la guinda al pastel.

Las 8 actuaciones por parejas

Denna y Violeta: Santa's coming for us, de Sia

Juanjo y Álvaro: It’s the most wonderful time of the year, de Andy Williams

Alex y Lucas: Bendita tu luz, de Maná y Juan Luis Guerra

Salma y Naiara: Farolito (Little star), de Gloria Estefan

Bea y Ruslana: Te regalo, de Carla Morrison

Chiara y Suzete: Rockin' around the Christmas tree, de Brenda Lee

Cris y Martin: Last Christmas, de Wham!

Paul y Omar: High, de Lighthouse family