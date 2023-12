'Telepasión 2023' convirtió a los actores de 'La Promesa' en Sonia y Selena y dejó “libres” a los de 'El Conquistador'

La 1 dio el pistoletazo de salida a su programación navideña con una de sus tradiciones más míticas: el especial anual Telepasión. Y lo de “pistoletazo” nunca mejor dicho ya que arrancó al ritmo del famoso musical Chicago con mucho jazz y tiros cabareteros.

“Nadie es perfecto” fue el título escogido para la gala de este año que contó con Rodrigo Vázquez, Aitor Albizua y Patricia Conde como presentadores, bajo la batuta de Juan Luis Iborra (por décimo año consecutivo) que hizo desfilar a decenas de estrellas de TVE como Jordi Hurtado (Saber y ganar), Anne Igartiburu (Corazón), Jaime Cantizano (Mañaneros), Julian Iantzi (El Conquistador), Inés Ballester (Cine de Barrio), Jacob Petrus (Aquí la Tierra), Eduardo Sáenz de Cabezón (Órbita Laika) y Cayetana Guillén Cuervo (Versión española), entre otros muchos.

La entrega arrancó con Conde en el papel de Catherine Zeta-Jones para hacer su propia versión de 'And All That Jazz', una de las actuaciones más icónicas de la citada película. A partir de ahí, Rodrigo Vázquez y Aitor Albizua añadieron el toque cómico con una carrera por aparecer en Telepasión, persiguiendo al equipo de rodaje por Madrid, Sevilla, Benidorm, Toledo y Barcelona.

Dos de los números más comentados en redes fueron los protagonizados por los actores de las series 4 estrellas y La Promesa. Estos últimos protagonizaron su número al son de 'Yo quiero bailar toda la noche' de Sonia y Selena pero cambiando el estribillo por “Yo quiero bailar, en La Promesa”.

💃 "Yo quiero bailar, en @lapromesa_tve"



La marquesa, Doña Pía, Candela, Jerónimo y el capitán de la Mata no podían faltar en este acontecimiento... ¡todo el mundo a bailar!#Telepasión2023



— La 1 (@La1_tve) 24 de diciembre de 2023

En el programa no faltó ni la vaquilla del Grand Prix, pero tampoco temas musicales tan tarareados durante el año como 'Nochentera' de Vicco, o melodías de Morat.

Así como también hubo hueco para hacer un singular homenaje a Nino Bravo en el 50º aniversario de su muerte, con su icónico 'Libre', que interpretaron los presentadores y capitanes de El Conquistador: con Julian Iantzi a la cabeza, rodeado por Joana, Cesc y Patxi.

Aunque también hubieron ausencias entre las que destacaron la de Jordi Cruz (mientras Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera sí estuvieron) y la de Ramón García, tras su exitoso retorno con el Grand Prix.