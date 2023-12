Las 10 noticias, polémicas, momentazos y cambios televisivos que recordaremos de este año 2023

El 2023 llega a su fin. Tras vivir la emoción de El Gordo de la Lotería de Navidad, este domingo la Nochebuena servirá para dar el pistoletazo de salida a la última semana del año. Y como siempre, es un buen momento para hacer balance. Lo lógico es empezar echando la vista atrás, y repasar las 10 grandes noticias televisivas de estos doce meses.

Momentazos como 'El Rosco' de Rafa Castaño en Pasapalabra, cambios como la llegada de Salem, finales como el de Cuéntame o Sálvame, despedidas como la de Pedro Piqueras, polémicas como la de La Fábrica de la Tele, o últimos adioses a referentes icónicos de la pequeña pantalla. Desde verTele, recogemos y resumimos lo principal del año televisivo en 10 puntos:

1) El adiós de Piqueras en 'Informativos Telecinco'

Para poner la guinda al pastel del año, este jueves 21 de diciembre vivimos uno de los grandes momentos televisivos no sólo del 2023. Pedro Piqueras dijo adiós tras 17 años al frente de Informativos Telecinco, y puso punto -veremos si final o y seguido- a una carrera informativa de cincuenta años, más de 30 de ellos en la pequeña pantalla. Quiso que su último informativo fuese “normal”, despidiéndose como siempre contando la actualidad, aunque recibiendo algún mensaje de sus reporteros, y reservándose el final para un emocionado discurso de agradecimiento y buenos deseos.

Tras el final, Mediaset ha mostrado lo que no se vio, con sus lágrimas en plató, pasillo en la redacción y el histórico regalo que se queda el periodista. Y demostrando el reconocimiento general, ha recibido elogios desde sus compañeros hasta de sus “rivales”, llegando a las principales figuras políticas de España.

Pedro Piqueras pone fin a su etapa al frente de Informativos Telecinco: "Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre" #GraciasPiqueras > https://t.co/BCt2bRIYLn pic.twitter.com/8sfTeDY4j3 — Informativos Telecinco (@informativost5) 21 de diciembre de 2023

2) Mediaset, la llegada de Salem, y la dimisión de Borja Prado

En realidad el 2023 acaba como empezó, con un importante relevo en Mediaset. Aunque en el caso del 1 de enero, fecha marcada para la llegada de Alessandro Salem, fue en los despachos. El nuevo consejero delegado que sustituye a Paolo Vasile ha tomado las riendas del grupo sumido en la mayor crisis histórica de audiencias de Telecinco. Y ha impulsado decisiones muy polémicas como el fin de Sálvame para finalmente salir ganador del 'Juego de Tronos' con Borja Prado, que ha dimitido como presidente del grupo para poner fin a un año más que convulso.

A los mandos de Salem, la reconversión de Telecinco y Mediaset en una tele más familiar, de momento, no está dando resultados. Cierto que su renovada apuesta por la información, con Francisco Moreno y Carlos Franganillo, permite atisbar alegrías. Pero ni tan siquiera la vuelta de un buque insignia como GH VIP ha cumplido expectativas, y las apuestas de entretenimiento “familiar” no han cuajado (con excepción, parece, de ¡De viernes!), sobre todo el salto a la tarde de Ana Rosa Quintana con TardeAR en lugar de Sálvame.

3) Nostalgia con regresos del 'Grand Prix', 'GH' y 'OT'

La imparable “fiebre nostálgica” se dejará sentir en 2024 especialmente en TVE, pero en este 2023 también ha tenido ejemplos que han salido parados de distinta forma. La revolución televisiva del año ha sido el retorno del Grand Prix, que hasta con una trayectoria descendente empezó espectacular (26.1% de cuota y 2,6 millones de espectadores) y acabó con una media de 19.2% y 1,7 millones.

No tan bien le ha ido a GH VIP, pese a que ha seguido siendo casi la única alegría de Telecinco en sus noches para lograr liderar algún prime time, aunque se ha quedado lejos de las expectativas de la cadena sin llegar siquiera al millón de espectadores de media, y con un share del 12.7%. Una incógnita es otro de los regresos, el de Operación Triunfo, que como adelantó verTele en su momento se ha adaptado para Amazon Prime Video, sin posibilidad de conocer sus resultados. Ha habido más ejemplos puntuales, como el éxito de Crónicas Marcianas en su reunión. El factor nostalgia sigue siendo importante, y se ampliará en 2024.

4) Silvia Intxaurrondo rebatiendo a Feijóo

En un año de elecciones generales atípicas por celebrarse en julio, podemos rescatar un momento televisivo como el que Silvia Intxaurrondo protagonizó con Feijóo. Y no tanto por el momento en sí, sino por lo que significó: halagos a la presentadora de la cadena pública por rebatir las mentiras del candidato del Partido Popular, algo que no habían hecho otros periodistas en entrevistas y debates; pero también que el PP se revolviese por ello e intensificase su señalamiento a Intxaurrondo, y sus ataques a RTVE.

El 2023 acaba con una petición del Consejo de Informativos a los representantes políticos en el Congreso para que condenen el acoso “cada vez más frecuente” contra los reporteros, después de que el propio PP y su lideresa Ayuso hayan popularizado el “Que te vote Txapote” con el que se acosa a los periodistas, llegando a las agresiones ante Ferraz. Desde plató, Silvia Intxaurrondo es un ejemplo de que desde la derecha y ultraderecha se señala a periodistas y medios.

.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 17 de julio de 2023

5) El fin de 'Sálvame' y de 'La Fábrica de la Tele'

La gran polémica y culebrón del año también tiene el sello de Mediaset. Algo habitual cuando las cosas vienen mal dadas, como le sucede actualmente al grupo. La cancelación de Sálvame fue una bomba de la que sus propios protagonistas se enteraron en directo, y que hizo estallar la relación de la cadena con su productora participada, La Fábrica de la Tele. El fin del programa estuvo rodeado de pullas, poco disimuladas, de la productora hacia la cadena por la decisión. El entendimiento pareció recuperarse con Cuentos Chinos, pero fue tal fracaso que acabó por demostrar que debían seguir caminos separados.

Su relación se ha resuelto en el último mes del año: La Fábrica de la Tele dejará de existir, el contrato de sus tres programas en antena finaliza el 31 de diciembre y pasarán a otras productoras (Socialité a Fénix Media, con María Verdoy en vez de María Patiño; y Todo Es Mentira y el Chester parece que al propio Risto Mejide como productor), y tras su extinción sus fundadores crearán una nueva productora.

6) La baja de Jorge Javier Vázquez y su fatídica vuelta

El 18 de mayo apareció una noticia, falsa, que aseguró que Mediaset preparaba la rescisión del contrato de Jorge Javier Vázquez. El presentador, como ha confirmado él luego, acabó en urgencias ese mismo día, e inició una baja médica. Para entonces ya se había anunciado la fecha para el fin de Sálvame, y Supervivientes seguía adelante para encarar su recta final. Pero Jorge Javier no estuvo en ninguno de esos dos momentos, especialmente en el último programa de Sálvame.

No regresó hasta el 11 de septiembre, casi cuatro meses después, para el estreno de Cuentos chinos y habiendo aclarado en su cabeza qué ocurrió realmente. Para la historia queda su speech inicial apuntando supuestamente a Borja Prado, el presidente de Mediaset; pero también para la historia queda el fracaso del programa, que se despidió tras apenas 10 entregas y siendo sexta opción de su franja. Jorge Javier permanece fuera de la televisión desde el 28 de septiembre, y ahora ha analizado el fiasco de Cuentos Chinos y confirmado que volverá con Supervivientes 2024. Supondrá 'El retorno del rey' tras su año más duro en el que fue destronado.

7) Loreen, primera mujer en ganar dos veces Eurovisión

Otro dato que quedará para la historia este año es la victoria de la cantante Loreen en Eurovisión para Suecia. No porque fuese la vencedora del festival de la canción europeo, que hay un ganador todos los años, sino porque se convirtió en la primera mujer en ganarlo dos veces.

Hasta la fecha ese logro sólo lo había alcanzado el irlandés Johnny Logan, en 1980 y 1987. Loreen lo consiguió en este 2023 con Tattoo, tras haber puesto a toda Europa a bailar en el año 2012 con Euphoria. Y de rebote, se confirmó como una de las grandes “divas” de la historia de Eurovisión.

8) El bote de Rafa Castaño en 'Pasapalabra'

Mucho más agradable fue ver cómo alguien gana 2.272.000 euros en televisión. Este año vivimos otro de esos momentos, protagonizado por Rafa Castaño en Pasapalabra. Su hazaña fue especialmente increíble porque además lo logró “del tirón”: las 25 letras seguidas, sin detenerse.

Si no lo hiciste en su momento, te recordamos que desde verTele creamos este 'Rosco' para que pudieras ponerte en su piel y emularle, jugando con las mismas letras y palabras que él. Su triunfo supuso también el adiós de Orestes, y que se rompiese la pareja más fructífera del concurso en Antena 3. Desde entonces, son Óscar y Moisés los que lo siguen intentando, y parece que ya no será en este 2023 cuando lo logren.

9) El fin de 'Cuéntame' en un año clave para las series

En el 2023 ha seguido la inabarcable burbuja de la ficción en España y en el mundo, con un volumen de estrenos directamente inalcanzable para los seriéfilos. Pero ha sido un año de cierres definitivos muy importantes. En verTele, por supuesto, prestamos especial atención al de Cuéntame, que dijo adiós con la simbólica muerte de Herminia tras 22 años y 23 temporadas en La 1 de TVE.

Pero no fue la única. Por poner ejemplos, ya que ya hablamos de esta misma circunstancia hace unos meses, han puesto punto final algunas de las series más premiadas y aclamadas de los últimos años como Succession, The Crown, Ted Lasso, Barry o La maravillosa señora Maisel. Pero no sólo ha habido despedidas, sino también lanzamientos como el de La Promesa, que ha logrado asentarse en la tarde de La 1, aunque también acusado su cambio horario.

10) Adiós a la Campos, Carrascal, Velasco o Carmen Sevilla

Por qué negarlo, este año que acaba ha sido especialmente doloroso en cuanto a sus despedidas. Hemos dicho adiós a referentes e iconos televisivos como María Teresa Campos, José María Carrascal, Concha Velasco o Carmen Sevilla. Y los recuerdos no se acaban al también haber tenido que decir adiós a Laura Valenzuela, Pepe Domingo Castaño, Sergi Schaaff, Fernando Sánchez Dragó, Mari Carmen o Carlos Pumares, entre otros.

En este último mes, el mundo de la interpretación sufrió un duro golpe por la muerte de Itziar Castro, con apenas 46 años. Fue una sensación parecida a la que en marzo nos azotó a todos al conocer el fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva, la actriz de La que se avecina que tenía solo 48 años. Todo el mundo de la televisión se volcó en despedirlos, y su trabajo queda ya para la historia desde este año 2023.