La 'fiebre revival' de TVE para subir la temperatura de su entretenimiento e igualar con sus apuestas de ficción

Hace poco más de un mes desvelábamos que TVE ya tiene calendarizada su próxima temporada completa de grandes apuestas para el prime time de La 1. Mientras la cadena pública sigue asentando su parrilla diaria, nuestro análisis de entonces demostraba una circunstancia cuanto menos curiosa: TVE tenía listos 6 programas y 10 series, es decir, pocas opciones en entretenimiento y muchas, más que ninguna otra temporada de toda su historia, en ficción.

Como dijimos entonces, los programas de entretenimiento y su planificación eran los siguientes, teniendo en cuenta que a estos cinco había que sumar, ya confirmado aunque todavía sin fechas, el regreso de Maestros de la costura:

MasterChef Celebrity : septiembre-noviembre

: septiembre-noviembre MasterChef Junior : diciembre-enero

: diciembre-enero Bake Off : enero-marzo

: enero-marzo MasterChef : abril-junio

: abril-junio Grand Prix: julio-septiembre

En estas últimas semanas, la corporación pública se ha puesto las pilas para buscar programas de entretenimiento que le permitan asegurar sus noches en prime time, también tras demostrarse que las apuestas por El Conquistador y Dúos Increíbles se han quedado lejos de lo que se esperaba. Y en ese proceso el ejemplo del Grand Prix con Ramón García parece haber sido crucial, si repasamos lo que ya prepara TVE.

El “programa del abuelo y del niño” no sólo se convirtió en la revolución televisiva del año (decir “del verano” es quedarse corto), sino que demostró que la fórmula nostálgica puede ser más que provechosa para la cadena pública. Y en España, lógicamente, no hay ningún otro canal que pueda sacar más provecho de su pasado que La 1.

Lo interesante es que esta vez TVE se está abriendo a formatos que se dieron a conocer en otras cadenas, como lo demuestran tres de sus nuevas apuestas:

Bake Off: Famosos al horno: El renombrado Celebrity Bake Off es un formato de éxito internacional que en España se popularizó gracias a Amazon Prime Video, plataforma que pese a tener la renovación cerrada, a última hora decidió no encargar una segunda edición. TVE tiene tan avanzada su nueva adaptación que ya ha desvelado sus 14 concursantes y sus tres jueces, y confirmado que repite presentadora ya asociada al formato como es Paula Vázquez. Bake Off volverá así a la tele 3 años después, ahora en TVE.

Jeopardy: Todavía sin nombre confirmado, en verTele hemos adelantado que TVE prepara una adaptación del concurso más longevo de Estados Unidos con una gran sorpresa como presentador, ya que dará la oportunidad a Paco de Benito tras ser uno de los ganadores más míticos de Pasapalabra. Saltará de concursante a presentador, por lo tanto, para “suplir” a un rostro importante ahora en Mediaset como es Carlos Sobera, que se encargó de la primera adaptación del concurso en Antena 3 en el año 2007. Esperando tener más fortuna que entonces, el concurso regresa a España tras 17 años, esta vez en TVE.

Supernanny: El tercero de los formatos de entretenimiento que ha “fichado” TVE desde una cadena rival es este que conducía, y en esta nueva etapa volverá a capitanear, Rocío Ramos-Paúl, lo que confirma la apuesta de la pública por programas ya conocidos y con el mismo rostro al frente. El que fuera uno de los emblemas de Cuatro desde 2006 hasta 2017 volverá a asesorar y a ayudar con la educación de padres a hijos, 7 años más tarde, y ahora en La 1.

A estas tres novedades “fichadas” tras un pasado fuera de TVE se suma una cuarta que sí vivió sus días más gloriosos en la cadena pública, y que junto a Bake Off se presupone como otra de las grandes apuestas de la cadena pública para su próxima temporada:

¡Mira quién baila!: Como hemos adelantado en verTele, la presentadora de la nueva adaptación del formato volverá a ser Anne Igartiburu, que ya lo convirtió en un éxito durante su etapa inicial con siete temporadas entre 2005 y 2009. Es verdad que luego saltó a Telecinco y volvió a TVE, sin acierto, pero tras esa última etapa con Jaime Cantizano en 2014 regresará 10 años después.

Estas cuatro “nuevas” apuestas rescatadas del pasado ejemplifican el intento de TVE por impulsar su entretenimiento con formatos ya testados, y a poder ser manteniendo el mismo presentador que se asocia a sus marcas (de hecho este interés por tirar de rostros potentes también ha propiciado el regreso de Mercedes Milá, junto a Inés Hernand, y el de Pedro Ruiz. Pero con nuevos formatos como No sé de qué me hablas y Nada del otro mundo). También la predilección por los castings de famosos, que tan buen resultado da en MasterChef Celebrity, y ahora se repetirá en Bake Off y ¡Mira quién baila!.

Haciendo la suma total, que sepamos TVE tiene ya 9 programas de entretenimiento para el prime time de su próxima temporada: las tres ediciones de MasterChef (Celebrity, Junior y original), Bake Off, el Grand Prix, ¡Mira quién baila!, Maestros de la costura, Jeopardy y Supernanny. Un recuento que ya iguala más las fuerzas respecto a las 11 series que tiene listas para su estreno o en las que ya trabaja.

11 series, más que ninguna otra temporada en la historia de TVE

En ese artículo en el que establecíamos la estrategia de TVE en el prime time para su próxima temporada, recopilábamos el arsenal de series que prepara TVE. A él habría que sumar una undécima ficción, porque en estas semanas hemos sabido que TVE prepara otra serie de época junto a Bambú Producciones que parece ser diaria llamada Valle salvaje, tras el éxito de La Promesa. Además, la cadena pública ha renovado 4 Estrellas para una segunda temporada. Por lo que el repaso quedaría así:

- Series con nuevas temporadas:

HIT: Tiene lista su tercera temporada, que se empezó a promocionar en febrero pero sigue en el cajón.

Los misterios de Laura: tendrá continuidad con dos episodios especiales, tras el éxito del estrenado en 2022.

- Series de estreno:

Valle salvaje: el último proyecto en conocerse, es una serie de época que apunta a ser diaria, producida por Bambú igual que La Promesa.

Detective Touré: con Malcolm Treviño-Sitté y basada en las novelas de Jon Arretxe, ya acabó su rodaje.

Operación barrio inglés: con Peter Vives, Almagro Sanmiguel, Aria Bedmar y Rubén Cortada, ya presentada.

La ley del mar: con Luis Tosar y Blanca Portillo, también ya presentada.

Asuntos internos: con Laia Manzanares, serie policíaca que ha iniciado su rodaje.

Ena: con Kimberly Tell, sobre la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que ya se rueda.

Las abogadas: con Paula Usero, Elisabet Casanovas, Irene Escolar y Almudena Pascual; sobre la matanza de los abogados de Atocha, ya se está grabando.

Zorro: producción original de Amazon Prime Video con Miguel Ángel Bernardeau, se verá en abierto en La 1.

Cicatriz: coproducción con Amazon Prime Video, adapta a Juan Gómez-Jurado.

En definitiva, TVE ya ha armado su 2024 con 9 programas y 11 series, que asegurarán el prime time de La 1, a la espera de nuevas compañías que seguro se irán sumando a la apuesta de la cadena pública.