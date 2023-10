TVE convierte Huelva en epicentro secreto de la II Guerra Mundial con su nueva serie 'Operación barrio inglés'

TVE está apostando fuerte por la ficción, y acelera la presentación y promoción de varios de sus próximos títulos. La temporada final de Cuéntame es el más inmediato, ya que llega este próximo miércoles 18 de octubre, pero en los últimos días también hemos tenido noticias de Detective Touré, de Las abogadas, o de Los misterios de Laura. Y en esta semana, aprovechando el South International Series Festival que ha cubierto verTele en Cádiz, la cadena pública también ha presentado La ley del mar y otra nueva serie como es Operación barrio inglés.

La convocatoria en el Palacio de Congresos de Cádiz ha concitado la atención de un público más que entregado, que ha presenciado el coloquio en el que han participado el showrunner Gonzalo Crespo y los actores Peter Vives, Almagro Sanmiguel, Aria Bedmar y Rubén Cortada, y el director de arte Héctor Bertrand. Han sido los encargados de anunciar que la serie estará compuesta por 8 capítulos, y que se estrenará antes del verano de 2024.

La cita ha servido para poder ver un primer avance exclusivo de 15 minutos de esta historia que comienza en el año 1940 en el contexto de la II Guerra Mundial. España permanece neutral al conflicto, pero Huelva es un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos bandos que atraviesan el estrecho. Además, cuenta con una importante colonia británica, por lo que los alemanes envían miembros de su Servicio Secreto para controlar la ciudad. De esta forma una historia de amor se mezcla con otra de espionaje y nazis.

El showrunner ha explicado que el proceso de creación de la serie se ha alargado mucho, y se remonta a cuatro años atrás: “Ha sido una trayectoria larguísima, hemos pasado por tres máximos dirigentes de TVE. La idea siempre ha estado clara, desde el primer minuto han querido hacer la serie, pero el camino ha sido largo”. Pese a ello, y tras poder ver el avance, el actor Almagro Sanmiguel ha celebrado el resultado: “Era la primera vez que veíamos el avance. Hay algo muy bonito, y es los planos que han utilizado, la iluminación... yo he quedado asombrado”. Aria Bedmar ha añadido: “Cuando ves el resultado final, la escena montada, termina de tener sentido lo que has trabajado en casa”.

“Es una historia de mujeres que arriesgaron sus vidas para poder llevar a cabo sus ideales”

La actriz encarna a Lucía en la nueva serie, y sobre ella ha contado: “La primera capa que tiene es que es una mujer de la época, frágil, que se adapta a la situación. Pero al final es una mujer con mucha garra. Esta historia también es de mujeres que arriesgaron sus vidas para poder llevar a cabo sus ideales. Busqué un montón de historias: mujeres que han desafiado el sistema, les ha merecido la pena enfrentarse a lo que les daba miedo, arriesgar la vida... Lucía es un personaje de ficción, pero su historia es completamente real”.

Rubén Cortada, que interpreta a Francisco, político y futuro esposo de Lucía, ha comentado sobre su papel: “Va a ser señalado en el pueblo. No lo tiene fácil. Es un personaje que a mí me ha encantado interpretar”. Peter Vives, el tercer protagonista de la ficción, ha dicho de su personaje: “Le han pasado cosas, viene de una guerra... no es solamente un empresario. Está marcado por un pasado traumático”. El último en tomar la palabra ha sido Héctor Bertrand, director de arte de Operación barrio inglés, que ha explicado: “Hemos sido hasta 150 técnicos. Es una serie calidad cine y tiene mucho trabajo de fondo, cambiando de localizaciones, lo que tiene un trabajo extra de gestión de los recursos. Me ha gustado verlo”.

Todos ellos, como viene siendo habitual, han agradecido la confianza y demostrado que el buen ambiente de trabajo ha sido clave para la producción. Y al final, Gonzalo Crespo ha sabido ganarse al público repartiendo camisetas del Cádiz C.F. entre sus compañeros, que han tardado poco en enfundarse entre los aplausos del público gaditano.